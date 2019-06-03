關稅外交四面開弓　世界該如何撲滅特朗普的氣燄？

繼排場十足、於上月28日結束的四天日本訪問行程之後，特朗普於周一（3日）一連三日國事訪問英國，將獲英國皇室隆重款待。 不過，特朗普出訪前就先為美英、美歐關係埋下外交地雷：他一方面批評首相文翠珊（Theresa May）的脫歐談判策略，提議英國要拒絕繳交「分手費」，另一方面又大讚脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉奇（Nigel Farage）、保守黨前外相約翰遜（Boris Johnson）等疑歐派大老，自以為是國際右翼思潮祖師一般，讓英國傳統政客及歐盟建制大感不滿。 除了如此高調插手英歐內部政治之外，在此中美貿易關係愈趨緊張的局勢之下，特朗普更是四面開弓，將於6月10日藉邊境非法移民問題，向墨西哥全部進口商品加徵關稅之餘，又將印度從免關稅安排中抽走，開動貿易施壓。

特朗普「愈來愈強硬」的自信

自去年中美關稅戰開打，評論界一直有特朗普將會聯結盟國、集中針對中國的說法。無論是去年7月與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）一同宣布啟動美歐貿易談判，還是及後改動不大的《美墨加協議》（USMCA），也確實似有此等趨向。

容克在去年7月25日與特朗普達成開展貿易談判的共識。（視覺中國）

直到特朗普在5月初再向中國加徵關稅，他及後也就決定取消對加拿大及墨西哥的鋼鋁關稅，以促成《美墨加協議》的落實，並且押後對歐盟、日本等國開徵汽車關稅的決定半年，使美歐、美日的貿易關係暫時得到緩衝。此時，特朗普更愈似有集中抗華之勢。

然而，想深一層，押後半年的汽車關稅依然是懸在歐日頭上的利劍，而且特朗普上月訪日期間依然堅持會在8月與日本達成貿易協議，加上美國正在蘊釀制裁德國與俄羅斯的天然氣運輸管道合作，將是強勢介入歐盟內部政治的一步——如此種種動作看來，特朗普的緩和做法，只是暫時之變，長遠向各國分別開弓，才是他的長期戰線。

上周特朗普宣布對墨西哥開徵關稅，適逢《美墨加協議》的落實正有進展之望，可見特朗普對美國信心飽滿：八成出口皆依賴美國的墨西哥，無論如何被無理壓制——墨西哥根本沒有義務要幫助美國解決其非法移民問題——也不能放棄類似《美墨加協議》的自由貿易安排。

有傳負責對華談判的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）都反對特朗普重開對墨貿易戰線；然而，特朗普卻一意孤行。

劉鶴5月10日與美國貿易代表萊特希澤等人展開其華盛頓訪問的第2日貿易磋商 ，最後未有成果。（路透社）

美國優勢來自「一對一」的單打

誠然，面對特朗普放棄多邊主義，對各個國家進行一對一「單打」的策略，如今世界各國也是處於頗為被動的狀態，絕大多數的回應措施只是對於美國貿易施壓而不得不作的同類回應——例如中國對美國貨品的報復性關稅，雖然數額遠超其他國家對美國鋼鋁關稅的同類報復，不過性質完全一樣。

此類報復性關稅，在特朗普看來，根本未有從根本上打擊美國經濟。而且，客觀而言，在「一對一」的比較之下，由於美國的龐大市場與嚴重貿易逆差，受針對國家的報復力度受到量的限制，也注定難以追及美國的關稅——況且，不少受針對國的產品，還有其他國家的貨源（甚至未來產能）可替代。

在全球的高新科技產業層面，情況亦極為類似。美國企業擁有非常廣泛的高新科技專利、產品及服務，如果美國政府要針對某國企業，禁止科技輸出，將造成極大影響。例如華為屬下的海思半導體，勢將失去現有晶片開發軟件及服務的支援，更得不到使用ARM基礎晶片結構的授權，而要靠現有版本或其他公開的替代技術作發展，定將經歷一段中短期的艱難局面。

反過來說，雖然中國也或會以稀土出口的限制，以及將美國企業加入「不可靠實體清單」等相應做法去抗衡美國，不過中國一方面不願自絕於世的來個「殺敵一千，自損八百」，另一方面，其客觀實效也難以比得上美國的針對性禁制。

不過，美國的相對優勢，只來自這種「一對一」的較量。脫離了「一對一」的框架，美國的優勢就愈發難見。例如，「日歐自貿協議」，以及沒有美國參與的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）近半年落實以來，就對美國部分農產品出口造成應聲急挫的打擊。

「多對一」抗衡 是一場持久戰

要以「多對一」的方式應付美國，其核心前提是這一個「多」能夠融和各國的不同利益，並統一槍口指向美國。這需要的是一場持久戰。

然而，此時此刻，不少國家對於特朗普治下美國也還是抱着「這個異化的美國只是一時之變」的想象，以為特朗普一去，美國就會「回歸正常」。特朗普自己也就多次指中國正抱持這種心態；而民主黨人對美國傳統盟國的說辭也是一樣：「我們會回來的。」

這種心態使得不少國家對美國的強硬對外政策只抱着「兵來將擋」的態度，例如歐盟與日本雖然已被美國拉回貿易談判桌上，不過前者卻說「不談農產品」，後者則似以國內選情拖延，只希望目前的膠着狀態不會惡化，靜待美國「回歸」。

3月26日，中國國家主席習近平在巴黎同出法國總統馬克龍、德國總理默克爾（Angela Merkel）和歐盟委員會主席容克舉行會晤。（路透社）

即使未來美國真的會「回歸正常」，這種「正常」也只不過是暫時的——另一個類似特朗普的人被再度選上，絕非不可能之事。因此，世界着實要放下這種「美國」會回來的幻想，準備好打一場能帶來根本改變的持久戰，不只讓美國不敢再特朗普化，也不讓其他國家變成「美國」。

這場持久戰更要求雙管齊下。首先，要有「由下而上」的對策，由各國就特定議題解決分歧開始；中日關係改善、中歐在一帶一路合作、全面投資協議的進展便是其中例子。

其次，也要有「由上而下」的操盤。世界各國的政治領袖，要有對國際社會的理想狀態提出一套說法——正如法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）為歐盟所提出的「重生」宏圖一般——去抗衡特朗普赤裸裸、「有利就是對」的實用主義。理想不一定能實視，卻能抗衡特朗普式的國際右翼思潮。

在這一場持久戰之中，全球各國（包括美國）也難免會受到實際經濟損失，更或會拖累不少才剛從金融海嘯餘波復甦的國家，不過此等損失，若能換來國際秩序的革新，確是值得。