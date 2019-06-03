殺人、自殺、繭居族　兩宗命案背後　日本社會的病

日本東京近日發生一宗倫常慘案，前農林省官員熊澤英昭在家中殺死親生兒子。據日本傳媒報道，熊澤的長子熊澤英一郎是因為終日「宅」在家中，只顧玩遊戲且有暴力傾向，老父再也無法忍受，決定手刃愛兒。 這是一宗家庭悲劇，同時是一宗充滿話題的事件。高官殺子的事件成為日本近日連番命案及社會討論的延續，可謂今天日本的一個縮影。

川崎命案造成包括兇手在內的3死18傷，事件後警方封鎖現場調查。（Getty Images）

日本近日發生了兩宗命案，能串連在一起。

上周二（28日）日本川崎市登戶發生襲擊案，一名男子持刀衝向路邊，襲擊正在等待校巴的小孩及路人。事件造成包括行兇者3人死亡，18人受傷。死者包括一名女童，及一名外務省職員。

命案主角都是繭居族

警察後在兇手的家中發現電視及遊戲機，及有「家裏蹲」，即繭居族的傾向。經報道後引起一陣話題。

不足一星期，上周六（1日）東京再發生了兇殺案，前農林省官員熊澤英昭在家中刺殺了44歲的親生兒子。熊澤承認犯案，並稱這是為了「不欲給其他人添麻煩」。

周一（3日），熊澤向警方承認，是因為看見川崎的兇案後，擔心自己兒子會跟隨傷害他人，決定先殺了他。根據這位父親的描述，他的兒子不滿附近小學舉辦運動會，與父親發生口角。因父親深知兒子有暴力傾向，加上兒子長期不長進，在暴怒下萌生殺意。

經警方調查，熊澤的長子熊澤英一郎有以下特徵：長年宅在家中、沉迷一款網上遊戲。熊澤英一郎幾乎每天都會在個人的Twitter上以遊戲為話題貼文，直至兇案發生前一天。

熊澤英昭的長子熊澤英一郎的個人Twitter，至死前的一天亦在個人的Twitter上發文。（Twitter截圖）

「暴力傾向＋遊戲廢宅＋啃老族」的偏見

兩宗看似不相干的事件，因為「家裏蹲」、遊戲機、且都是殺人的事件串連在一起。前者看似是一宗「家裏蹲厭世決定報復世界」釀成的慘劇，而後者則看似是「父親為阻止同樣慘劇發生，而決定大義滅親」。

後者充滿話題性，台灣東森新聞特別以「暴力傾向＋遊戲廢宅＋啃老族 日本前官員大義滅親」為題，報道這宗倫常慘劇。事件已成為日本、以致台灣及香港等地的熱論。

家裏蹲是日本長久以來的社會問題，日本繭居族家人協會特意發表聲明，擔心事件會加深社會對繭居族的偏見。日本網絡電視台AbemaTV評論指偏見會讓繭居族會被當成「犯罪預備軍」，對解決繭居問題沒有任何幫助。

而把遊戲機與「家裏蹲」牽扯在一起，加深一些人認為打遊戲機會令人宅在家中的想法，在日本頗為常見。特別自從1989年宮崎勤事件以後，傳媒為更形象化地報道兇徒的形象，往往會從其身邊或擁有的事物入手。日本不少人都購有遊戲機或喜歡動漫，「愛玩遊戲」或「愛讀漫畫」往往成為這些兇手的「特徵」。

川崎事件發生後，眾人在命案發生的現場獻花及悼念。（Getty Images）

熊澤英昭被捕後，坦承川崎事件間接讓他萌起殺意，殺害他的兒子。（朝日電視）

一人自殺與報復社會

除殺人外，事件還涉及了自殺。川崎殺人事件震驚全國，因兇手被捕後自殺身亡，惹來譴責。有網民認為兇手本來一心尋死，但為求「報復社會」決定尋找對象，製造犧牲。網上因而出現呼籲：「若要自殺的應獨自赴死，不應連累他人」。

若把家裏蹲的元素添加進去，就會成為「在家裏蹲的人終有一天報復社會」。前大阪市長橋下徹在個人Twitter表示，他認同為了阻止川崎悲劇的發生，若他是熊澤也會手刃自己兒子。他在較早前亦曾發文，表示日本應教育「自殺的方法」，避免自殺者加害他人。

橋下徹的發言用意是為無辜受傷或犧性的他人抱不平，但他似乎抓錯重點。橋下徹的言論受到批評：為何責備他人自殺方法，而不是幫助他人避免輕生？專責解決家庭糾紛組織、曙橋自立研修中心的金子周平表示，如此「一人自殺」的討論並不妥當。

金子表示現時社會討論，有如助長別人「一個人獨自煩惱、一個人獨自解決、解決不了就獨自尋死」，對解決自殺問題毫無幫助。而且當討論形成社會壓力，更有機會加劇陷於自殺邊緣的人失去希望，間接催生更多「報復社會」的慘劇。

高自殺率同樣是日本長久以來的社會問題，「無差別殺人」亦不時發生。看着近日日本社會對兩宗慘劇的討論，讓人不得不對這種社會的「病」會繼續蔓延，加深日本人民的重症。