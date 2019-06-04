日本G20習特會將如期舉行的四個原因

剛剛過去的6月，中美互加關稅，彼此發表了大量尖銳的警告。而中國考慮動用稀土牌的可能性，使得6月日本G20「習特會」之前的局勢更為微妙和複雜。

現在距離6月末日本大阪二十國集團領導人峰會還剩下1個月的時間。美國總統特朗普曾表示，計劃在此次峰會期間同中國國家主席習近平舉行會晤，討論貿易爭端事宜。目前，中國政府尚未就此正式做出回應。如果特朗普政府真想促成這種會晤，至少從現在開始就應該採取行動，同中國政府溝通，為這種元首會晤鋪路。

目前尚未傳出特朗普（Donald Trump）有關二十國集團（G20）領導人峰會行程的變化。5月份，特朗普政府多名幕僚出面，提到在該峰會期間舉行美中元首會晤的需要。5月24日，特朗普表示，他預期美中貿易戰很快會落幕，同時，他將在下月的G20日本峰會與中國國家主席習近平會面；5月30日，一直主張在意識形態層面打壓中國的美國副總統彭斯（Mike Pence）亦稱特朗普可能將在日本G20峰會期間與習近平會晤。

所以，縱然整個5月兩國對彼此互加關稅發表了大量言辭尖銳的警告，但特朗普政府促成中美元首會晤的意願是強烈的。

習近平和他的經濟顧問劉鶴（左一）視察稀土資源基地也引發了美國對中國升級反制的擔憂（新華社）

另一邊，中國也樂得與特朗普舉行會晤，原因主要有四：

第一，中國一直主張對話解決貿易爭端，如果拒絕美國的請求，反而體現不出中國這一初衷。無論是在達沃斯經濟論壇，還是國內的外宣，中國政府一直強調，主張通過平等的貿易協商解決同美國的貿易衝突。

第二，防止國際輿論被美國繼續引導至對自己不利的方向。如果中國拒絕了日本的會晤，美國勢必會繼續把貿易談判崩潰的責任推給中國。在美國人看來，中美元首「習特會」就是最高形式的貿易談判。而實際上，兩位領導人只界定談判的大方向和基調。

而且，在中國看來，答應舉行習特會，不等於達成貿易協議。中國完全可以答應美國要求，舉行元首會晤，但同時降低貿易談判的期待值，因為特朗普方面一直希望達成一個不平等的貿易協議，這是中國不可能答應的。

第三，和特朗普會晤，也是中國反擊美國的重要一步。從最近加大對美國的輿論鋪墊，可以看出中國方面反擊美國的準備和努力。只有和特朗普會晤，中方才能當面向對方曉明中國立場，避免後者受到少數人建議的誤導。