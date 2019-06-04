日本G20習特會將如期舉行的四個原因

剛剛過去的6月，中美互加關稅，彼此發表了大量尖銳的警告。而中國考慮動用稀土牌的可能性，使得6月日本G20「習特會」之前的局勢更為微妙和複雜。
現在距離6月末日本大阪二十國集團領導人峰會還剩下1個月的時間。美國總統特朗普曾表示，計劃在此次峰會期間同中國國家主席習近平舉行會晤，討論貿易爭端事宜。目前，中國政府尚未就此正式做出回應。如果特朗普政府真想促成這種會晤，至少從現在開始就應該採取行動，同中國政府溝通，為這種元首會晤鋪路。
目前尚未傳出特朗普（Donald Trump）有關二十國集團（G20）領導人峰會行程的變化。5月份，特朗普政府多名幕僚出面，提到在該峰會期間舉行美中元首會晤的需要。5月24日，特朗普表示，他預期美中貿易戰很快會落幕，同時，他將在下月的G20日本峰會與中國國家主席習近平會面；5月30日，一直主張在意識形態層面打壓中國的美國副總統彭斯（Mike Pence）亦稱特朗普可能將在日本G20峰會期間與習近平會晤。
所以，縱然整個5月兩國對彼此互加關稅發表了大量言辭尖銳的警告，但特朗普政府促成中美元首會晤的意願是強烈的。
習近平和他的經濟顧問劉鶴（左一）視察稀土資源基地也引發了美國對中國升級反制的擔憂（新華社）
另一邊，中國也樂得與特朗普舉行會晤，原因主要有四：
第一，中國一直主張對話解決貿易爭端，如果拒絕美國的請求，反而體現不出中國這一初衷。無論是在達沃斯經濟論壇，還是國內的外宣，中國政府一直強調，主張通過平等的貿易協商解決同美國的貿易衝突。
第二，防止國際輿論被美國繼續引導至對自己不利的方向。如果中國拒絕了日本的會晤，美國勢必會繼續把貿易談判崩潰的責任推給中國。在美國人看來，中美元首「習特會」就是最高形式的貿易談判。而實際上，兩位領導人只界定談判的大方向和基調。
而且，在中國看來，答應舉行習特會，不等於達成貿易協議。中國完全可以答應美國要求，舉行元首會晤，但同時降低貿易談判的期待值，因為特朗普方面一直希望達成一個不平等的貿易協議，這是中國不可能答應的。
第三，和特朗普會晤，也是中國反擊美國的重要一步。從最近加大對美國的輿論鋪墊，可以看出中國方面反擊美國的準備和努力。只有和特朗普會晤，中方才能當面向對方曉明中國立場，避免後者受到少數人建議的誤導。
特朗普一直沒有放棄通過和習近平的會晤解決貿易爭端（新華社）
無論貿易戰怎麼打，無論特朗普背後受了哪些人的影響，最終貿易戰的進程，還是取決於特朗普本人。中國領導層也明白這一點。特朗普也一直在強調，只有自己才能解決貿易戰。所以，中國始終不放棄從特朗普本人這裏找突破口。
第四，避免歐盟和日本藉機抱團。特朗普幕僚訪問歐洲和特朗普訪日期間，歐洲和日本都曾嘗試勸說特朗普政府聯合日歐，採取多邊手法以統一的立場應對中國貿易挑戰。如果中國拒絕這次元首會晤計劃，很有可能讓歐日有機會抱團，同美國協調，伺機協調三邊貿易立場，把矛頭對準中國。
最重要的是，就當前的中美雙邊關係氛圍，尤其是美國國會的強硬態度，中美領導層單獨在第三方國家舉行元首會晤的可能性比較小，習近平對美國國事訪問的可能性已經降到最低。所以，類似於去年阿根廷G20峰會期間的會晤，兩國元首會晤的最佳場合就是此次日本G20峰會。
中國即便答應舉行元首會晤，也不是衝着急於達成貿易協議的方向努力。面對一個外交決策混亂的白宮和浮躁的總統，中國領導人的首要任務是讓美國答應和中國舉行平等、公正的貿易談判，達成一個有利於雙方的平等協議。加上特朗普及其團隊已經將和中國的貿易戰同2020年大選掛鈎，中國政府只能隨時調整達成協議的期待值，靜觀其變，直至和談並達成協議的時機成熟。