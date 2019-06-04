白金漢宮浮華如願以償　特朗普的性格矛盾

6月3日，特朗普終於如願以償獲得英國王室國事訪問級的浮華招待，落實首相文翠珊在他上任不久對他的邀請。 甫走下空軍一號（Air Force One）的特朗普（Donald Trump），在一連三日訪英行程的第一天，就受到41響禮炮歡迎，同時獲得英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在白金漢宮（Buckingham Palace）盛大款待：有特朗普一家與王室成員的私人午宴、有特朗普與王儲查里斯王子（Prince Charles）的下午茶，更有男戴白領結女戴頭冠、最為隆重的王宮晚宴。 對於特朗普的虛榮而言，唯一欠奉的只是乘華貴馬車穿越白金漢宮前林蔭路（The Mall）的體驗——畢竟「不讓特朗普看見示威者」，是其行程的一大重點。

王宮內循規蹈矩

在文翠珊（Theresa May）即將離任之際，特朗普此行是訪問英國王室，多於代表美國政府訪問英國。特朗普除了帶同他四位子女隨團到訪外，還不會跟文翠珊進行一對一會面，只會在其他官員在場下進行商談。唐寧街首相府發言人被問及特朗普想不想跟文翠珊一對一會面時，更直言：「我很確定答案是『不』。」

他與英女王的奇特握手方式引起網友熱烈討論，許多人認為二人像是在碰拳頭（Fist Bumps）。（Getty Images）

面對93歲的伊利沙伯二世，特朗普可謂敬重有加。除了與她握手時出現了「半握手、半碰拳頭、半大拇指摔角」的情況，以及認不出自己曾送贈英女王的白鑞馬雕像之外，特朗普也是莊重非常，沒有踰越半步，除了細心聆聽英女王向他解說白金漢宮的皇家收藏品外，在晚宴敬酒致詞時，他更是毫無新意、循規蹈矩的盛讚英女王的「尊嚴、責任感和愛國心」。

反而，英女王卻藉機暗批了特朗普一下，在其致辭中特別提及二次大戰之後「英美聯同其他盟國一共建成」的「國際機構」，指出「在我們面對21世紀的挑戰之時」，6月6日的諾曼第登陸70周年紀念，正好讓各國重新記起這些「成就」。這似乎是特別針對特朗普上任以來的單邊主義而說。

王宮外大放厥詞

奇怪的是，在英女王面前行禮如儀的特朗普，在王宮外卻掀起英國政壇的政治大風波。一方面，他出發前已事先批評文翠珊的脫歐談判策略，暗示脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉奇（Nigel Farage）會做得比文翠珊好，同時他又稱保守黨下任黨魁（即首相）大熱、疑歐派前外相約翰遜（Boris Johnson）將會是個「好首相」。

特朗普訪英：特朗普（右）向英國外相侯俊偉（左）投訴倫敦市長簡世德。（路透社）

另一方面，特朗普又向在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）開火，指他不當美國是朋友是一個「錯誤」，更暗示如果工黨上台，美國未必會再與英國分享情報。

最為人側目的，卻是特朗普與首位穆斯林倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）的隔空罵戰。後者指英國不應該歡迎特朗普這種像20世紀的法西斯主義者一樣搞分化的右翼政客，特朗普卻回應指責簡世德「又蠢又讓人討厭」，指他是一個管治不好倫敦的「失敗者」，更在英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）面前批評簡世德。

這些擺明挑戰（而不只是「不符合」）外交禮節的言行，還有特朗普把自己打造成國際右翼民粹領袖的操作——特朗普稱其他保守黨候選人也曾要求他「背書支持」，更指自己的背書可以「幫助任何人（勝選）」——與他在白金漢宮的「正常」行為格格不入。

這其實正正凸顯出特朗普「邊緣人」的性格矛盾。

特朗普周二（4日）將與文翠珊在幕僚陪同之下會面。由於文翠珊周五（7日）正式辭職，這或是二人最後一次以政府領導人身份正式見面。（Getty Images）

對文化精英認同的渴求

一方面，雖然特朗普是個有錢人，不過他卻一直是上流社會文化精英階層的邊緣份子。他在媒體上的高調、說話之間的不修篇幅、炫富式的奢侈，都使他難以用金錢買得這群文化精英的認同。

而特朗普卻一直很想得到他們認同。遲至本年一月底，一直被特朗普批評為「假新聞」、「正走向失敗」的《紐約時報》發行人蘇茲貝格（A.G. Sulzberger）在白宮橢圓形辦公室與特朗普坐下對談時，（根據蘇茲貝格的說法）特朗普就認為他作為一個白手興家、擊倒所有人的預期而登上總統寶座的紐約人，竟得不到《紐約時報》讚許他的成就，讓他感到婉惜。

如果說有甚麼報刊能代表美國上流社會的文化精英，《紐約時報》幾乎是不二之選。可見特朗普心中是如何渴望得到認同。

當上總統之後的特朗普，這種渴求並沒有止息：能與中國國家主席習近平並肩遊覽紫禁城故宮、成為日本德仁天皇首位接待的外國元首、與英女王幾乎平起平坐的出席白金漢宮權貴盛宴等等，皆是特朗普心中「終於獲得文化精英認同」的象徵。因此，特朗普自己也盡力演出應有的劇本，以免白白浪費機會。

《紐約時報》總部大樓超過百年來雖數度搬遷，但仍堅持設在曼哈頓市中心，成為紐約人的重要精神標記之一。（Getty Images）

有人甚至認為，特朗普之所以參選總統，其中一大原因，就是他在2011年受《華盛頓郵報》邀請出席名人匯聚的白宮記者協會晚宴時，因其「奧巴馬並非在美國出生」的陰謀論主張，被奧巴馬公開在眾目睽睽之下出言嘲弄，因而懷恨在心。

特朗普的心理衝突

不過，渴望被認同的特朗普，心中卻有另一個矛盾面向——對於這個上流社會文化精英的架構，他不只是蔑視，更認為裏面的都是一群偽君子，而他代表了最真實的平民百姓，受了這些上流精英的不公平對待，定要將這些「政治正確」的場域打亂，甚至打倒。這種反精英傾向，由他參選至今，也從未改變。

因此，特朗普總有在不適當的情景作出「挑戰建制」行為的傾向。這次訪英前的種種言論正是明證；特朗普對歐洲建制的多番挑戰——比如他去年在與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）的一個早餐會上就突然發炮攻擊德國與俄羅斯的天然氣合作，其後會見德國總理默克爾（Angela Merkel）卻未有再提——更是不必多說。

特朗普周一出席英女王為他設的晚宴，當他致辭完畢後被鏡頭拍到他輕輕碰到英女王的背，而此舉或有違王室禮儀。據規定，除非英女王向你先伸手，否則不應觸碰女王。（Getty Images）

不少國家的外交政策領頭人，只知道特朗普心理上需要得到文化精英認同的虛榮，卻忽略了特朗普心中反精英建制的複雜情緒，因此以為討好得特朗普，就不會惹來其強硬外交政策。可是，特朗普的反建制情緒，卻讓他心理上很容易突發轉向，將原來認同他的精英，打成不公平對待他的建制。

「受到不公平對待」，一直是特朗普強硬言行的根本理據——無論是在貿易戰上，還是在國內與民主黨人、大眾媒體的爭端之中，皆是如此。

特朗普的這種心理衝突，也許是他善變形象和矛盾立場的一大根源，也不是他自己所能控制。任何與特朗普交手的人也該謹而慎之，以防患於未然。