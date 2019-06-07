普京為何能當習近平「最好的朋友」？

習近平稱普京是自己最好的知心朋友，突顯了對俄羅斯的重視。中俄是戰略協作關係，北京重視俄羅斯很容易理解。問題是：中國為何一如既往高待俄羅斯？

剛剛見面，俄羅斯總統普京這樣說：「熱烈歡迎老朋友習近平主席訪問俄羅斯。」

這是普京眼中的習近平：老朋友。

而習近平在訪問俄羅斯前接受俄羅斯媒體採訪時公開稱：「普京是我最好的知心朋友。」

普京的「老朋友」應該不少，意大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）算一個。有一年，貝盧斯科尼還專程飛到莫斯科為普京慶生，送的禮物是印有兩人照片的床罩。

普京將習近平看成是「老朋友」中的一個，習近平將普京當做「最好的知心朋友」。這溫差有些大。要知道，美國總統特朗普（Donald Trump）多次強調「習近平是我的好朋友」，習近平也沒有正面回應過他。普京在習近平心中很獨特。

習近平（左）連任後首次對俄羅斯進行國事訪問。（路透社）

領導人私交甚篤除了性格上相似、趣味相投之外，更重要的在於兩國關係有基礎，看兩國的實力。

俄羅斯的實力很強嗎？這個答案莫衷一是，就拿全球最常用的經濟實力來說，俄羅斯很強嗎？並不見得，中國是世界第二大經濟體，俄羅斯則排在全球十大經濟體之外，2018年中國的GDP總量是俄羅斯的8倍。兩國的差距有點大，並且還有逐年擴大的跡象。

中俄之間的經濟基礎也很薄弱，比如，中俄的雙邊貿易額在2018年為1,000億美元，比中越的雙邊貿易額要少，更不用提動輒幾千億美元的中美或者中歐雙邊貿易額了。

經濟實力不對等、雙邊經貿額也不突出，那麼，是什麼讓習近平公開稱普京是自己的知心老友？前國家主席胡錦濤就任國家主席後首次外訪是俄羅斯，習近平同樣如此，是什麼讓中國如此重視俄羅斯？

有分析認為，中俄有着戰略協作關係，北京重視俄羅斯很正常。問題在於：中國綜合國力日益甩開俄羅斯的時候，為何還這麼高待俄羅斯呢？

普京的戰略手腕讓俄羅斯維持了自己在全球的特殊存在。（路透社）

每個國家都有自己的長處，俄羅斯的獨特性就在於它「有勇有謀」，實力還很強。

「凡不能毀滅我的，必將使我強大」。美歐國家一直想要徹底摧毀俄羅斯，但俄羅斯都挺過來了，且在戰略上表現得很出彩：烏克蘭問題上，克里米亞歸俄後，美國除了制裁俄羅斯外，別無他法；中東問題上，俄羅斯出兵穩住巴沙爾（Bashar al-Assad）政權，美國心有不服卻也無法扭轉大局；委內瑞拉問題上，俄羅斯直接派出軍事人員馳援委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），揚言動武的美國目前似乎只能過過嘴癮。

不止有戰略，還有軍事實力為支撐。軍事上，蘇聯解體後，俄羅斯繼承了蘇聯將近80%的軍工遺產，僅核彈頭就有7,000多枚，位居全球首位。俄羅斯還是第二大軍事出口大國。這些「硬核」武器裝備力量讓任何一個國家都不敢小覷俄羅斯。

俄羅斯是聯合國安理會常任理事國之一，在國際重要議題上握有一票否決權。俄羅斯過去是全球中的重要一極，在未來同樣會如此。

俄羅斯的這些優勢誰能比呢？日本或者歐盟？都不行。一則它們是美國的盟友，還要看美國的臉色行事，沒有太多的獨立性。二則它們也沒有像俄羅斯這般的軍事和政治實力。

一個有着強大戰略和軍事實力的鄰國，還有着巨大的國際政治影響力，關鍵是在諸多議題上主張與中國很相似。這樣的大國，中國能不費心與之交好嗎？

俄羅斯每年的紅場閱兵也是一場軍事實力秀。（路透社）

再者，從國際形勢上來看，以往中俄都被西方視為「欲除之而後快」的眼中釘。中國雖是目標，但俄羅斯是西方各種圍追堵截的主要對象。原本的美俄鬥爭現在變成了中美鬥爭為主線，中國怎麼辦？肯定要避免被美蘇兩強聯手圍攻。

美俄這對老冤家依然各自看不對眼，彼此相互提防。美國國內的反俄情緒也不少，特朗普的「通俄門」調查告一段落，仍沒有打消外界的疑慮。這些都讓美俄矛盾一時無解、中美俄的「三角關係」中，俄羅斯與中國合作的空間肯定要大過與美國的合作空間。有這樣的局面在，中國當然要拉攏俄羅斯。

還有一點，習近平提到「中俄都是搬不走的好鄰居」。遠親不如近鄰，中國一直很重視周邊外交。習近平還主張建立人類命運共同體。所謂「以點帶面」，這一共同體的建立首先要與亞洲以及周邊國家建立，這樣逐步推開效果更佳。俄羅斯屬於中國周邊的大國，它的合作與配合很可能起到風向標或者示範的作用。

習近平在與普京的會面中也多次「安利」人類命運共同體，甚至說過中俄「為構建人類命運共同體發揮了中流砥柱的作用」。可以說，俄羅斯是中國在周邊國家建成命運共同體的關鍵，與之交好甚至關係「沒有最好只有更好」對中國來說意義重大。