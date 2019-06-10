英國首相文翠珊上周五（6月7日）正式辭任保守黨黨魁，並將留任首相至下任黨魁選出為止。新黨魁之所以會自動成為下屆首相，全因民意落後的保守黨不願交出相位、提前大選，在野工黨也無力通過國會不信任投票推倒政府。於是，下屆首相將由保守黨議員提名兩人競逐，讓12萬黨員投票選出，結果會在7月底公布，成為英國民主史上首次黨內「小圈子選舉」。

目前宣布參選保守黨黨魁的人數超過10位，無論根據黨內民調，還是全英國的民調，在2016年選前落馬的疑歐派前外相約翰遜（Boris Johnson）都是下任首相大熱，以數倍的民意支持率遙遙領先其他候選人。跟隨其後的有力圖走中間路線的現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt），以及屬於溫和疑歐派、曾經橫阻約翰遜封相之路的環境大臣高文浩（Michael Gove）等。

侯俊偉和高文浩雖然在民調上遠遠落後，但根據《衛報》報道，兩人皆獲約30位黨內議員支持，緊隨約翰遜的約40位，仍然有望出線，美國總統特朗普上周訪英期間因而分別與他們單獨會面。其他參選人或抱「政治一天也嫌多」的希望，或是借機作政治宣傳，或是爭取未來內閣席位，因此明知幾乎必敗，也願意參選。

英國首相文翠珊（Theresa May）6月7日下台辭任黨魁，在保守黨選出新黨魁期間擔任看守首相。圖為她5月24日在倫敦唐寧街10號首相府前宣布卸任，她在發表演講後幾乎哭出來。（路透社）

這一場小圈子選舉，除了將決定未來英國由誰領導脫歐之外，更重要的是下任黨魁誰屬或將決定保守黨之存亡。

脫歐黨的擠壓

《觀察家報》5月底進行的一項英國下屆大選民調，震動全英政壇：在今年1月才成立、由前英國獨立黨（UKIP）黨魁法拉奇（Nigel Farage）領導的脫歐黨（Brexit Party）以26%民意支持率，領先工黨的22%和保守黨的17%，成為全英第一大黨。由於英國國會選舉採取單議席單票簡單多數制，如果民調結果反映在選舉之上，脫歐黨料將獲得306席，只欠約20席就能奪得國會多數，而保守黨會由現時的313席大跌至26席，可算是瀕臨亡黨邊緣。

脫歐黨在5月底的歐洲議會選舉獲30.5%選票成為英國最大黨，不過，歐盟選戰過去只是選民投「抗議票」的場合—例如英國獨立黨在2014年的歐洲議會選舉雖得票最多，在翌年的英國國會選舉中卻只得一席，連法拉奇自己也落選。因此，這次脫歐黨在國會選舉的民調竟名列首位，確實使人震驚。

高浩文承認他近20年前擔任記者之時曾吸食海洛英；不過此事似乎不會對他的選情造成重大影響。（路透社）

無獨有偶，上周四（6月6日）舉行的彼得伯勒（Peterborough）國會議席補選，脫歐黨候選人以不足700票微敗於擁有選區原有席位的工黨，取代保守黨地位，打破該區兩大黨盤踞的傳統，象徵着脫歐黨走進英國主流政治。

在亡黨危局之中，以疑歐派繼任黨魁幾乎已是保守黨共識。除了黨內溫和派的代表人物、就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）放棄角逐黨魁，又曾聲言或能支持約翰遜之外，另一中間派參選人侯俊偉也向疑歐派靠攏，表示他願意「懷着沉重的心情」接受無協議脫歐。

約翰遜成「救命草」

約翰遜「根正苗紅」，不必向黨員證明自己的脫歐意志，其選舉能力更是毋庸置疑。他經常被拍到穿着西裝騎單車出行，在2008年至2016年期間，兩度在較為左傾的倫敦擊敗工黨對手，成為市長；雖然他自2016年脫歐公投以來已是脫歐大推手，卻安然度過隨後三年脫歐進程的爭議，沒有因為過度參與脫歐細節而聲望受挫。

侯俊偉正式獲得溫和派代表人物盧綺婷支持，或有望進入保守黨普通黨員投票的雌雄決戰。（路透社）

與法拉奇一樣得到特朗普盛讚加持的約翰遜，更是代表保守黨奪回脫歐黨支持的唯一手牌。在上周一場有近百名保守黨議員在場的溫和派閉門「參選人面試」中，約翰遜就明言他是能夠擊敗工黨郝爾彬（Jeremy Corbyn）、將法拉奇「送回老家」、讓民眾對保守黨價值「重燃激情」的不二人選。即使這是拉票口號，也似乎沒有人敢否定他所言不虛。

英國首相的工作當然絕非僅限於脫歐，但在受困近三年之後，這是新首相必先解決的工作，而約翰遜或許也是當下領導英國的「最不爛人選」。曾在比利時布魯塞爾就學和工作的約翰遜，雖然是堅定的疑歐派，或許也是打破脫歐困局的人選。

上文節錄自第166期《香港01》周報（2019年6月10日）《英國首次小圈子選舉 保守黨存亡所繫》。

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