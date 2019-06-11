孟晚舟案一拖再拖　加拿大愈發無解

當地時間6月10日前後，中國華為技術有限公司董事會副主席、首席財務官（CFO）孟晚舟被扣押一案的進展仍在引發外界的強烈興趣。加拿大當局對此案的介入能力更成為外界爭論的焦點。 根據加方的最新安排，孟晚舟案將於2020年1月20日前後進行新一輪「引渡聆訊」，其法庭工作將於2020年10月至11月間完成。由於加拿大新一屆大選即將在2019年10月21日舉行，現任總理特魯多（Justin Trudeau）及其麾下「自由黨」的選情也全面堪憂。這就讓本案有較大可能橫跨加拿大兩屆政府。特魯多當局對此案的無能為力也由此一目了然。 加拿大全境因中國拒絕購買加拿大油菜籽、豬肉、大豆已經遭遇了明顯的經濟損失，其商界人士在大選前夕呈現一片風聲鶴唳的局面。渥太華方面固然想過要主動出擊，努力擺脫當前急轉直下的不利局勢。加拿大農業部人士甚至還在6月5日和中國海關成功取得聯繫。但加拿大方面終究不能迴避「中加關係最近幾個月令人擔憂」的源頭，即孟晚舟一案。

在中美貿易戰日趨激烈之際，加拿大面對孟晚舟事件、華為風波以及中美對第五代通訊技術（5G）領先地位的爭奪已難以置喙。從某種意義上來說，這一系列風波遠遠超出了渥太華方面的處理能力。遲遲不定的孟晚舟案，亦成加拿大身陷無解迷局的標誌。

特魯多還能怎麼辦

對渥太華各界人士來說，加拿大當局在中美貿易戰中扮演的角色正令其陷入被動。加拿大司法部早先公布的證據已經表明，加拿大在孟晚舟案件中充分接受了美國的領導。

此前，孟氏在2018年12月時的被扣押即係加拿大皇家騎警、加拿大邊境服務局和美國聯邦調查局（FBI）三部門互相配合所致。加方甚至遵照FBI指示強行搜查孟晚舟行李，進而對其逼供。事已至此，加拿大各產業人士面對「遭遇中國反制」的現狀也自知理虧。但生意終究還是要做。可渥太華方面又能怎麼辦呢？

渥太華的政界財經界人士雖建議讓前總理克雷蒂安（Jean Chretien）這位「中國人民的老朋友」前往北京說項，讓這位曾經6次訪華的政界耆宿發揮一下餘熱，但特魯多當局已在10日前後否認了將有「特別代表團訪華」的可能。很顯然，特魯多當局對此已有些一籌莫展了。

截至2019年6月，加拿大各項對華輸出農產品都出現明顯回落。根據中國海關總署公布的數據顯示，2019年4月份中國從加拿大進口菜油1.2萬噸，較3月下滑82.8%。加拿大出口中國的大豆也遭遇斷崖式暴跌，從2018年8月到12月的320萬噸下降到2019年1月到4月的3,700噸。

加拿大2019年大選即將在10月21日開始，特魯多選前選情正堪憂。（視覺中國）

此外，根據中國海關總署5月公布的另一份文件顯示，中國還由於「衛生原因」暫停購買加拿大奧利梅爾公司（Olymel LP）和德拉蒙德出口公司（Drummond Export）這兩大豬肉出口商的肉品。

當中國拒絕進口加拿大農產品時，此舉不僅會造成經濟層面的巨大損失，在大選將近之際，加拿大農業資本家也會對特魯多當局另有想法。於是，2019年6月上旬，特魯多的民意調查支持率也被保守黨推出的總理候選人謝爾（Andrew Scheer）逐漸趕超。

因此，加拿大在2019年10月21日大選後的改朝換代就將成為大概率事件。對無計可施的特魯多當局來說，這種結局可能將是他們樂於見到的。因為困擾現任自由黨政府的孟晚舟案件及中美貿易糾紛，也將同樣困擾新一屆加拿大當局。更不用說以特朗普（Donald Trump）為首的美國當局也不會主動幫助幫助加拿大脫困。

超出加拿大決斷能力的案件

當下，特魯多當局可能對華盛頓介入中、加貿易問題仍抱有些不切實際的希望。畢竟，中國和加拿大的經濟實力不在一個檔次，加拿大無法對中國採取主動「報復措施」，這使得渥太華轉而期待華盛頓為自己做點什麼。

遺憾的是，加拿大當局很難從華盛頓處得來令人滿意的答覆。加拿大駐美國大使麥克諾頓（David MacNaughton）等政要雖指出，加拿大在委內瑞拉、拉脫維亞及北約等問題上支持過美國，美國因此有必要幫助加拿大。特魯多本人也曾在5月上旬威脅稱，如果等不到「盟友願意提供幫助的回應」，加拿大就將停止和美國「在許多問題上的合作」。但華盛頓對此是不以為然的。

資料顯示，美方雖要求加拿大拘押中國華為公司的高級管理人員，但特朗普當局不僅不和加拿大分享情報。美國還強烈地表現出了不想幫助加拿大擺脫困境的意願。

不可否認，伴隨着特魯多當局在5月19日宣布批准新的《美墨加貿易協定》。到5月31日，美國副總統彭斯（Mike Pence）在訪問加拿大期間誇讚美加關係「從來沒有如此堅實」，稱特朗普是「加拿大人民的極好朋友」。

但值得注意的是，美加之間的這種「親密互動」終究是基於《美墨加貿易協定》這一前提而來的。美國在中、加貿易矛盾及加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）等人被逮等問題上至今沒有過明顯的動作。

考慮到美國在對加拿大關稅問題上也有過明顯的反覆，彭斯的加拿大之行亦有暗示繼續加徵汽車關稅的意圖，這就讓加拿大政府和政治觀察人士感到了未來局勢的兇險，進而開始懷疑美國的可信度。

於是，對與美國關係密切的特魯多當局來說，孟晚舟案件的處置就已經變成了某種超出其能力範圍的行動。如將此案拋給下一屆政府，或許將是一種相對安全的選擇。而孟晚舟案件及由此引發的中加貿易問題，更將從此與渥太華無關，未來中美博弈的結果將決定這場風波的最終結局。