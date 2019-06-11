同習近平午夜長談　普京的屈與伸

習近平對俄羅斯的國事訪問已經結束。不過媒體陸陸續續披露出來的更多細節仍然引人深思。有媒體稱，普京同習近平長談到午夜才告辭。

中國國家主席習近平6月5日至7日對俄羅斯的國事訪問已經結束，6月12日至14日他將對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問並出席在比什凱克舉行的上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議。

不過媒體陸陸續續披露出來的更多習近平訪問細節仍然引人深思。

俄羅斯媒體說普京（Vladimir Putin）透露和習近平在聖彼得堡會議前一天（6月6日）一直座談到莫斯科時間午夜，那時在中國已經是早晨了，「我們與習近平主席有着真正友好的關係。我們昨天和他在一起談了很長時間，討論了各種截然不同的問題。在午夜或北京時間凌晨才向中國領導人告辭。」

俄羅斯在合作中開始越來越多接受中國話語體系，新時代、人類命運共同體等寫入兩國關係的聲明文件，說明中俄關係的主導權發生變化，中俄關係的天平已經傾斜。

到底是什麼讓普京本人完全沒有雙邊關係被中國越來越多主導的不愉快，願意同習近平談到深夜？普京一向以強人形象示人，很少在雙邊關係中被主導，為何在中俄關係中甘願接受中國的主張？到底發生了什麼？

普京（左）與習近平乘船遊覽（新華社）

在觀察人士看來，俄羅斯更多接受中國的主張，是對自身的道路有着清醒認識的產物，是權衡利弊的結果。同中國合作不是被動與否的問題，而是合而用之的關係。

在政治上，中國仍然是俄羅斯不可缺少的「夥伴」。美國對俄羅斯的軍事防範並沒有完全消退。歐洲傳統上對俄羅斯的軍事防範和宗教敵意無法消退。俄羅斯雖不是美國最重要的對手，但絕不是美國的盟友，也不是歐盟可以放心合作的夥伴。

在美國主導的單極世界，俄羅斯隨時面臨主權威脅。在多極化的世界，俄羅斯的戰略安全隱患會逐步減小，並有精力轉向經濟建設。俄羅斯仍然有進一步改變原有秩序的願望，希望持續希望和中國進行戰略協作，鞏固多極化大趨勢。中國是推動多極化格局的主要國家，普京同習近平深夜暢談密切合作，是進一步捍衞俄羅斯戰略利益的需要。

普京用軍事和戰略捍衞了俄羅斯的大國存在。過去一二十年的鬥爭，俄羅斯已經證明了自己有足夠的軍事和戰略實力應對美國的威脅，過去一二十年是俄羅斯軍事實力的勝利。在鞏固成果的基礎上，俄羅斯現在已經全面認識到發展經濟的重要性。

這種轉變早在2016年就已經開始。

2016年的國情咨文，普京相當簡略地回顧了國際形勢和地緣政治變化，對國內政治和社會問題也沒有花費太多篇幅，而是將關注點集中在國內經濟問題上。他用過半的篇幅詳細地闡述了俄羅斯當前的經濟形勢和聯邦政府應當採取的治理措施。這一特點清楚地表明，面對紛繁複雜的國際國內事務，經濟工作是當前俄羅斯最重要的工作，它被理所當然地放在了各項工作的首位，發展經濟是聯邦政府的當務之急。

普京推遲到2018年發佈的2017國情咨文演說稱，俄羅斯經濟增速應超過世界平均水平，這是下一屆政府的任務和關鍵目標。

2018年5月，再次當選總統的普京簽署的第一道總統令便是「關於2024年前俄羅斯聯邦發展戰略任務和國家目標」。這道總統令確定了九大國家發展目標，相應提出了一系列量化指標，包括人均預期壽命提高到78歲、國家進入世界科技五強和教育十強等，其中最引人注目的是躋身全球經濟五強的目標。

在2018年歲末舉行的年度記者會上，普京再次提出俄羅斯2024年進入世界經濟五強的願望。早在2007年，普京便提出了這一設想，並正式寫入2008年頒佈的被俄媒稱作「普京計劃」的《俄羅斯2020年前發展戰略》中。現如今推遲到2024年實現的這一目標，實際上是普京對大國夢的執着，也是他最關心的話題。

普京2019年國情咨文演講，改善經濟與民生相關的話題佔據主要篇幅。開篇，普京就為俄經濟發展定下了新目標：2020年，投資總量應增加6%至7%，至2021年，俄年均經濟增速應超過3%。

習近平在聖彼得堡出席活動（Getty）

換句話說，普京對經濟發展的執着，本身決定了他無法忽視同中國的合作。普京2012年曾說，俄羅斯的「經濟之帆」需要乘上「中國風」。2016年普京的國情咨文說，「俄羅斯積極的東方政策不是由當時的任何機會主義考慮決定的，甚至不是與美利堅合眾國或歐盟的關係冷卻，而是由長期的國家利益和世界發展趨勢決定」。

與其說是普京在中俄關係中承認中國的主導地位，不如說是俄羅斯認同中國的發展，希望搭乘中國的經濟快車。

俄羅斯同中國不存在戰略方面的競爭，雙方的目標已經迥然不同。進入世界經濟五強代表了俄羅斯希望成為世界重要一極的願望。

而中國的雄心早已是另一番天地。中國致力於建設與大國地位相匹配的影響力，並且認識到中國正在走向世界舞台的中央。

因此，俄羅斯選擇同中國密切合作，甚至認同中國的許多主張，是俄羅斯的國際利益使然。這不是面子的問題，俄羅斯已經無需在中國面前擺昔日大國的架子。普京當然明白，在中美矛盾成為世界主要矛盾的情況下，俄羅斯的支持對北京來說十分寶貴，而這種支持不是無條件支持。以往的慣例表明，俄羅斯投之以桃北京必然報之以李。