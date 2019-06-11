自編自導：特朗普和他的G20習特會關稅威脅

特朗普利用關稅威脅迫使習近平與之在大阪G20峰會期間會晤。這是美媒及特朗普自編自導的一齣戲，是將假話題包裝，試圖以此引導不利於中國的輿論。

在現代外交關係中，還沒有哪個國家的領導人通過威脅利誘的方式迫使另一個國家領導人與之會面。但對於美國總統特朗普來說，這種打破傳統外交底線的做法，似乎不是什麼新鮮事。

6月10日，特朗普接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）「財經論談」（Squawk Box）節目的電話採訪時提到，如果中國國家主席習近平不出席6月底大阪二十國集團領導人峰會，美國將對更多中國商品加徵關稅。一時間，類似於「習近平如果不出席大阪G20（二十國集團）領導人峰會，特朗普將立即對更多中國商品加徵關稅」的消息迅速登上國際媒體的頭條。

其實，特朗普這種對中國的威脅語調或預判，很大程度上也受到了CNBC主持人的片面引導。西方媒體的報道大多脫離了特朗普原來的整個話語語境。

電話連線採訪中，CNBC財經節目主持人奎克（Becky Quick）向特朗普提及了大阪二十國領導人峰會期間的「習特會」。但是他提問的方式過分強調了「如果習近平不出席G20」。特朗普的思維很簡單，膝跳反應式地做出回應，稱如果「習主席」缺席，自己會感到很驚訝。美國將對中國300多億商品加徵關稅。

特朗普政府傾向於在大阪G20峰會期間舉行一次類似於阿根廷習特會的元首會晤（美聯社）

也就是說，是CNBC財經主持人拋出了「習近平不出席G20」的話引子後，特朗普才說出了「如果習主席不出席，自己將立即加稅」的選項。原來，CNBC在北京的記者就「大阪G20期間是否有習特會」向中國外交部提問，後者並沒有給出肯定答覆，結果導致這名記者以及遠在華盛頓的節目主持人，就有了足夠的想象空間，向特朗普拋出了這樣的問題。

事實上，中國領導人從未缺席過G20。中國外交部也很少對西方記者的這種猜測性問題給出過肯定答覆。中國官方一般傾向於在峰會臨近時適時公布相關安排及細節。可以說，是美國媒體和特朗普自編自導，上演了這出「如果習近平不出席大阪G20」的猜測遊戲。

特朗普和媒體的這種互動操作讓特朗普政府有了更多發揮空間。如果將來中國真的取消這種會晤，美國肯定會將帽子扣給中國，把問題繼續追究於北京。這某種程度上也給美國民眾可能會造成一些誤解，認為中國領導人已經有意迴避和特朗普的會晤。當然，中國領導人缺席G20的可能性非常小。

值得注意的是，也是大部分西方媒體所忽略的是，特朗普在電話採訪中就大阪G20峰會期間舉行習特會給出了「較為肯定或樂觀」的答覆。

特朗普說：「我認為他（習近平）會去，我認為我們計劃舉行一次會面」，隨後特朗普稱讚習近平是個強勢、聰明和了不起的人，之後又提到：「我認為他（習近平）會出席，我還未聽到他不出席的消息，我們期待舉行會晤」。最後，特朗普才針對「如果習近平不出席」給出了威脅加稅的答覆。

也就是同一天，有媒體從大阪的美國官員那裡獲悉，特朗普預計將延續同習近平在2018年阿根廷G20峰會間隙的會晤模式，也就是舉行晚餐並重啟談判。

總之，凡是涉及到中美貿易談判的任何一個問題，特朗普都會反反覆復地強調關稅威脅。這是特朗普的固定思維方式。無論中國領導人做什麼、怎麼做，只要不符合美國的預期，特朗普的這種威脅都不會取消。