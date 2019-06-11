公民抗命對陣強力軍槍：蘇丹革命會否成為另一朵茉莉花？

今年4月，北非國家蘇丹（Sudan）民眾在接近5個月的連續示威抗議行動後，軍方成功政變奪權，推翻獨裁者巴希爾（Omar al-Bashir），結束近30年的專權統治。不過，奪權後的過渡軍事委員會（Transitional Military Council）遲遲不肯放權，僅揚言在9個月內舉行大選。 這引起反對派及民眾的不滿。他們持續示威抗議，結果引致軍方自6月3日起的血腥鎮壓。反對派今周起號召全國公民抗命，呼籲民眾罷工罷市，癱瘓首都，企圖迫使軍方談判放權，儘快舉行民主選舉。這一波未完的北非風暴，難免讓人想起8年前在突尼西亞（Tunisia）燃起的茉莉花之火。

強人倒下 人民仍未當家

蘇丹臨時軍政府自從4月奪權以來，被控以鐵腕鎮壓示威者。首都喀土穆（Khartoum）至今已有118名平民死亡。軍方過渡委員會（TMC）和麾下的「快速支援部隊」（RSF）的血腥鎮壓，引來國際社會批評。更有報道指出，各地不斷傳出軍人沿街道無差別開火，並出現集體強暴、搶掠、活埋平民等殘酷事件。號召反抗行動的蘇丹醫生公會指出，喀土穆本周起碼出現超過70宗強暴案。

軍方奪權後，一直未承諾民眾在短期內進行民主選舉，繼續把持政權。（Getty Images）

國際社會紛紛對蘇丹臨時軍政府作出制裁及譴責行動。例如非洲聯盟（African Union）宣布暫停蘇丹的會員國資格，並考慮採取進一步制裁。

然而，在軍方的強力鎮壓下，仍有過百萬民眾響應反對派號召，紛紛罷市、罷工。街上的商店、銀行、機場紛紛關閉。醫師、律師、機師等各界專業人士，均參與反對派的和平抗命行動，企圖癱瘓首都運作。鑑於參與者眾，過渡軍事委員的立場已稍為軟化，發言人卡巴希（Shams El Din Kabbashi）日前表示，當局願意聆聽反對派的訴求，重啟談判。

另外，美國國務院周一宣布，將會派遣外交官納吉（Tibor Nagy）親赴喀土穆進行調停工作，希望儘快終結國內的血腥場面。

本周起，反對派號召公民抗命，過百萬民眾響應，紛紛罷市、罷工。（Getty Images）

生長中的新茉莉花？

蘇丹政變及其餘波之重要性，在於它會否有能力成為2011年中東革命浪潮的「翻版」。

蘇丹的民眾革命始於去年12月政府推出的一連串緊縮措施。措施希望藉貨幣貶值，遏止經濟崩潰危機。不過，這卻引致國內嚴重的通貨膨脹問題，影響民眾生計。加上政府取消麵包、燃油等補貼，更加激起基層民眾怨憤，觸發後來持續數月的示威行動。這些情況，好像似曾相識。

從民主革命演變成代理人戰爭

消息顯示，沙特等國在背後援助軍政府，而卡塔爾和土耳其則與蘇丹國內的伊斯蘭武裝連成一線。《紐約時報》分析指，各大陣營對壘，不但加劇蘇丹政治碎片化，讓民眾在前數個月的抗爭成果毀於一旦，更可能隨時演變成代理人戰爭，如同隔紅海而望的也門（Yemen）一樣，深陷泥沼。

經過幾年，阿拉伯地區的國內政治局勢的革命氣焰已慢慢褪卻。近年來，雖然也門、利比亞等國內戰仍然持續，但這是2011年阿拉伯之春遺留下來的未逝餘燼。要說這幾年，半島及北非普遍地區的民眾運動近乎休止。

也門內戰至今持續四年，已淪為區域大國間的代理人戰爭。（Getty Images）

不過，這局面只是說明革命之火已沒有2011年般那麼熾熱，並不代表社會、經濟問題已經解決。民眾埋藏心底的怨氣也未完全消逝。只需要有一個引爆點，星星之火可以燎原。蘇丹革命最終成功與否，隨時影響到鄰近阿拉伯國家的公民運動。若最後軍方被迫放權，蘇丹得以順利過渡至文人民選政府，將會成為阿拉伯地區公民革命的最新典範。

繼8年後，若這朵茉莉花再次出現，有機會重新觸發起北非及中東的革命之火（或至少大規模示威）──這絕對不是痴人說夢。

這亦可解釋，沙特等國為何在背後力撐軍政府，不惜讓蘇丹的強人統治持續。其用心，已是昭然易見。