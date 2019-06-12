為了見習近平　特朗普「你不動我動」

美國對6月底G20峰會期間的特習會言之鑿鑿，北京則一如慣例避之不談。特習會還不確定，特朗普如今拿關稅試探北京。

見或者不見，這是一個問題。

這還是一個困擾美國總統特朗普（Donald Trump）的問題。6月10日，他被問及有關6月底G20峰會期間是否與中國國家主席習近平會晤時稱：「我認為他（習近平）會去，我認為我們安排有會晤。」至於如果沒有習特會，美國對中國額外的徵稅是否會立即生效，特朗普給了直接的回答：「會。」

2018年的G20峰會上，習特會為當時的貿易戰破局。（美聯社）

6月底的特習會若不舉行，美國便關稅奉上。這是特朗普透露的意思。

特朗普總是說中國急於達成協議，可看看他的這番表態，讓人覺得他多麼迫切想在G20峰會上見習近平一面。

不只是特朗普傳達了這個訊息。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）6月10日確認了特習會一事，並且提及特習會如果沒有進展，美國繼續加徵關稅。

中美貿易談判5月初陷入僵局，雙方關稅升級，連說好的美方代表團訪華也沒了下文。中美能否破局，關鍵似乎在於6月G20習特能否見一面。放出消息最早的還是美國。

5月，美國國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）稱特朗普可能6月底會晤習近平。5月24日，特朗普稱自己將在G20峰會與習近平會面。5月30日，美國副總統彭斯（Mike Pence）透露，特朗普可能與習近平G20期間會晤。

特朗普及內閣高官不斷站出來發聲。那中國是怎麼說的？來看看中國外交部的表態：6月10日和11日，中國外交部接連給出的回應是「如果有這方面的消息，我們會及時發佈」。可見，北京一如慣例，不到最後一刻皆不會予以證實。

一邊是美國的言之鑿鑿，另一邊則是中國的避之不談。這背後的溫差很大。是美國一廂情願認為有特習會，還是特習會真的在準備之中？特朗普不斷渲染這場會晤有何心思？

特朗普很懂得利用媒體。（視覺中國）

「敵不動我動」。特朗普不斷強調有習特會，說的多了，對方沒特別的反應，那就換換思路、試探北京的態度。要說特朗普最常用的手段是什麼，非關稅莫屬。一言不合就徵稅，如今，特習會還不確定，特朗普拿關稅試試。

套路用久了讓人審美疲勞。特朗普玩出了新花樣，他有關特習會的表態耍了一個小把戲：中國最高領導人每年都會出席G20峰會，可特朗普卻說「若習不出席，我便加徵關稅」。經過這番包裝，試圖給人以「習近平是在特朗普的施壓之下才赴G20峰會」。如果習特會舉行或者兩人談出一些成果，特朗普完全向外界炫耀自己才是握有主動權、力挽狂瀾的那個人。

特朗普的這招手法可能比較粗糙，效果對部分觀眾卻會是很好的。這種宣傳手段很快就讓自己處於輿論的高地。

在事情還沒有頭緒或者事發突然之時，外界都想從關鍵一方獲取信息，這樣就會先入為主形成一定的第一印象。在信息泛濫的今天，不少人不會分辨信息的真偽。

特朗普就是抓住了這些人的心理。他不斷渲染有特習會，如果未來會晤未能成行，美國就可以將責任拋給中國。特朗普肯定會說：「看，我們一直想要促成特習會，可是，北京不願意，問題在於中國。」同時，特朗普未來加徵中國關稅，也有了理由歸咎於中國，是中國拒絕了會面與談判。

成，特朗普可以攬功，敗，特朗普可以推卸。特朗普頻頻發聲的心思就在這裡。