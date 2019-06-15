騎虎難下的特朗普擔憂G20無習特會

美國政府不斷強調G20有特習會。特朗普政府說得越多，說明他們越重視這件事，也越暴露了自己的擔憂——美國是真心害怕G20峰會期間沒有特習會。

美國政府不斷談6月底特習會的可能。白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）6月13日稱：「特朗普總統已經表明了他對特習會的強烈願望，但兩國領導人的會晤尚未正式安排。」至於兩國領導人不會晤的可能，庫德洛提到，特朗普已經表明了如果特習會不舉行可能會有後果。

白宮發言人吉得利（Hogan Gidley）6月13日在接受霍士新聞頻道的採訪時也提到，特習會很有可能在日本舉行，但尚未有實際時間表。

上一次的習特會給中美貿易戰帶來轉機。（路透社）

特朗普（Donald Trump）則在6月10日和11日接連稱，自己要和中國國家主席習近平會晤，並強調「兩人關係很好」。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6月11日警告，美中不會在G20峰會上達成協議，G20上的特習會只會為協議打下基礎。

白宮代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）6月11日也稱，預計特朗普和中國國家主席習近平6月底在日本G20峰會期間會面，但兩位領導人不會達成最終協議。

白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）6月11日表示，雖然貿易問題會主導特朗普與習近平的會談，但不要對即將到來的G20大阪峰會能解決美中貿易問題抱有太大的希望。

美國財長努欽6月8日在出席G20財長會議時確認了特習會一事，並且提及特習會如果沒有進展，美國繼續加徵關稅。

上至美國總統下至白宮內閣高官，美國政府釋放出來的信號，是美中兩國領導人會在G20峰會期間會晤。但北京一直諱莫如深，中國外交部6月13日再次重複了立場：「如果有這方面的具體消息，我們會及時發佈。」

美國的這種頻繁表態說明了什麼？一方面說明了特朗普希望見習近平的迫切願望，另一方面，特朗普政府說得越多，說明他們越重視這件事，也越暴露了自己的擔憂——美國是真心害怕G20峰會期間沒有特習會。

特朗普從貿易戰中獲得政治利益的同時，他也在為此付出代價。（美聯社）

5月的中美高級別磋商之後，中國副總理劉鶴和努欽都曾透露有美國代表團訪華的計劃，但到目前為止，中美官方都沒有公布雙方接觸的消息。中美談判已經陷入僵局，外界都在期待中美兩國領導人能像2018年阿根廷G20會晤那樣給貿易戰帶來轉圜的可能。

特朗普向來喜歡在媒體前吹噓自己很「偉大」，特習會的舉行是他證明自己可以扭轉乾坤的機會。這種虛榮心必然促使他不斷發聲，強調有特習會。如果特習會未能成行，這將是特朗普外交上的一次「失分」。在他謀求連任之際，出現這樣的意外，有損特朗普的個人威信。

再者，如果沒有特習會，這說明雙方分歧大到了難以坐下來的程度，這對兩國關係的衝擊、對兩國市場信心的衝擊可想而知。這背後的代價是美國難以承受的。6月13日，沃爾瑪、梅西百貨等640家美國企業和組織聯名致信特朗普，要求放棄對中國產品加徵關稅。

特朗普在國會的確獲得了與中國打貿易戰的共識，但美國企業等的不滿也是他必須要考慮的問題。特朗普已經威脅要對額外的3,000億美元中國輸美產品加徵關稅，有研究報告表明，加上已經生效的關稅舉措，這將導致美國損失200萬個就業崗位，國內生產總值減少1%。

貿易戰對美國的傷害正在顯現出來，特朗普需要藉助貿易戰來提升自己的支持率，他也需要降低貿易戰帶來的惡劣影響。他面臨騎虎難下的局面，因此，他需要藉助特習會給美國一個喘息的機會。如果特習會沒有舉行，特朗普又該如何兌現自己要給中國加徵關稅的承諾？