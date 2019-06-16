大阪G20前　特朗普再度啟用對華鷹派納瓦羅

無論如何，北京在如何應對接下來的大阪G20峰會以及之後的中美貿易談判時，都要考慮納瓦羅這樣的內部強硬派在白宮內部今非昔比的話語比重。

6月13日，特朗普政府兩名對華貿易強硬派露面，一個強調美國對華關稅的必要性和效力，另一個重申中國最高領導人習近平不出席月底大阪二十國集團（G20）領導人峰會的後果。看來，特朗普及其幕僚要把「習近平若不出席G20峰會，美國隨即加徵更多關稅」的劇本繼續演繹下去。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）13日在《霍士商業新聞》的節目採訪中說，特朗普總統的貿易關稅正讓中國經濟遭受損失，不但削弱了中國製造業，而且還讓更多西方企業離開了中國這個共產黨國家。他還說，必須時時刻刻提醒美國民眾，中國長久以來通過產權盜竊、網絡入侵和匯率操縱等手段對美國進行的經濟掠奪。

納瓦羅成為特朗普目前在白宮內部暫時最為倚重的幕僚之一（視覺中國） 同日，特朗普的經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在彼得森國際經濟研究所（the Peterson Institute for International Economics）警告，如果中國領導人不出席此次大阪G20峰會，將會有很嚴重的後果，美國將對中國商品採取進一步舉措。 和納瓦羅一樣，庫德洛也強調，美中兩個全球經濟體之間貿易戰的經濟負擔將轉移到中國，而不是美國。也就是說，中國遭受的經濟負擔超過美國。 即便是相對比較溫、主張儘快和中國達成協議的的美國財長努欽（Steven Mnuchin）也變得強硬起來。6月8日，他接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，中美貿易爭端進展取決於特朗普總統和中國領導人習近平在日本的會晤，特朗普將在會晤後決定是否對中國加徵關稅。 可以看出，現在的特朗普政府對中國所展現的立場基本上趨於強硬，無論之前他們之間有何種意見分歧，現在都一致對外。即便是以要挾的方式迫使中國領導人同特朗普會面，這些人附和特朗普要求，絲毫不介意打破外交常規。

對於是否在大阪G20期間舉行習特會，中國政府並沒有向西方媒體給出明確答覆。中國外交部發言人耿爽在6月12日的例行記者會上說：「中方注意到，美方多次公開表示，希望安排中美元首在20國集團大阪峰會期間舉行會晤。如果有這方面的具體消息，我們會及時發佈」。6月13日，庫德洛在採訪中確認，目前美中兩國尚未正式溝通安排大阪G20期間舉行元首會晤，但特朗普總統已提到他強烈希望能夠會晤中國國家主席習近平。

自從特朗普拋出「習近平如果不出席」的偽話題後，白宮幕僚們紛紛以此為基調，強調習近平不出席G20的後果。為了儘早達成貿易協議，特朗普從今年2月開始就一直公開提到和習近平計劃見面，一直推到現在，而6月G20峰會則是雙方在貿易戰僵持階段見面的最好時機。

現在納瓦羅、庫德洛和努欽同時強硬表態，足以看出特朗普想要促成大阪G20習特會的強烈意願。為此，特別重用納瓦羅似乎是特朗普優先選擇。

美國《華盛頓郵報》6月13日一篇關於納瓦羅的文章說，隨着其他幕僚的離開，特朗普似乎已經離不開納瓦羅。納瓦羅在白宮的地位進一步得到鞏固。