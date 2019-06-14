習近平會晤莫迪　中印外宣顯差異

習近平6月13日與印度總理莫迪舉行了一場簡短的會晤。值得注意的是，中印兩國對此次會晤的宣傳手法呈現出了巨大的差異。

中國國家主席習近平當地時間6月13日在出席吉爾吉斯斯坦舉辦的上海合作組織會議期間，與印度總理莫迪舉行了一場簡短的會晤。值得注意的是，中印兩國對此次會晤的宣傳方式呈現出了巨大的差異。

熟悉中國外宣及該國政治的人士便知，北京政府在公布領導人出訪他國行程、或會晤領導人細節時，所採用的傳播方式是以中國外交部官方網站和中共官方媒體新華社的報道為主。

此次習近平與莫迪（Narendra Modi）的在吉爾吉斯斯坦會晤之後，中國外交部便在6月13日當天發佈了新聞通稿。

中印官方對兩國元首會晤的報道方式存在着極大的差異。（新華社）

該新聞通稿描述了兩位領導人會晤談及的內容。會晤期間，習近平祝賀了莫迪再次連任總理。習近平還指出，中印堅持深化互信、聚焦合作、妥處分歧，使中印關係成為促進兩國發展的更大正資產、正能量。他還強調，作為發展中國家和新興市場經濟體的重要代表，中印雙方要共同維護自由貿易和多邊主義，維護發展中國家正當發展權利。

莫迪首先對習近平的祝賀表示感謝，之後說道：「印方願同中方密切高層交往，加強戰略溝通，在廣泛領域推進雙邊關係，拓展兩國合作新領域，妥善處理好兩國間分歧……增進兩國人文交流。」

新華社的通稿與外交部的如出一轍，而其他中國國內媒體基本也以轉載此通稿的方式對兩位領導人的會晤情況進行報道。

值得注意的是，印度官方和媒體對莫迪與習近平會晤的報道手法有着極大的差異。

在兩位領導人會晤之後，印度外交部的官方網站僅公布一條兩人會晤的簡訊，並附帶了一張莫迪與習近平的握手照片，並未提及兩位元首會談的任何內容和細節。至於印度總統府的官方網站，截至多維網站發稿前，其更新的最新信息僅到6月12日，也沒有及時公布莫迪與習近平會晤的消息。

此前印度大選時，社交媒體是莫迪拉選票的主要工具。（路透社）

對於莫迪與習近平會晤的報道，印度方面，行動最迅速的要數莫迪的各個社交平台賬戶，其中包括了推特（Twitter）、臉書（Facebook）、中國社交媒體平台微博（Weibo），其內容均為同一內容大致如下。

「與習近平主席進行了非常富有成效的會談，討論了印中關係的各個方面。我們將不斷加強合作，增強印中之間的經濟文化關係。」

不過，莫迪的賬號並未披露他與習近平的會談的詳細內容與話題。對於兩位元首會談的細節與內容，主要是由印度主流媒體，如《今日印度》、《印度快報》、《印度時報》等進行披露。

從以上媒體披露的信息看到，在中印領導人會晤中，莫迪對巴基斯坦、中印雙邊關係及在印籌建中國銀行的問題上都進行了表態。同時還提到習近平將在不久後到印度與莫迪舉行第二次非正式會晤。

綜合以上信息，印度對於披露領導人表態及其外事活動的信息主要宣傳渠道是社交平台和主流媒體的報道，並非政府（外交部或總理府）的官方網站。

事實上，自莫迪2014年掌權以來，該政府的外宣手段變為以他的社交賬號為主，主流媒體報道為輔。在2019年4月大選時，莫迪政府與其對手主要的宣傳方式主要也是依靠個人社交媒體平台。

印度新德里媒體研究中心（Center for media studies）的最新調查顯示，印度此次大選共花費約86億美元，幾乎是2014年大選花費的兩倍，比美國在2016年大選中花費的65億美元還要多出21億美元。其中最大支出用於社交媒體、差旅以及廣告宣傳等方面，約達7.2億美元。

使用個人社交媒體進行宣傳的手法，讓莫迪政府營造出了親民及接地氣的形象，雖然他的做法讓印度國內的部分政界精英並不認同，但不得不說，他的宣傳策略確實對印度普通民眾十分受用，為他帶來了較高的人氣以及支持率，這也是助力他贏下大選的重要因素之一。