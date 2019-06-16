一波未平一波又起　美國與印度的貿易戰打得成嗎？

繼美國本月初取消對印度近56億美元貨品的免關稅優惠後，印度周日（16日）終於向美國報復，向包括杏仁、蘋果等28項、總值14億美元的美國貨開徵可高達120%的關稅。 其實，早在去年特朗普向全球各國開徵鋼鋁關稅之時，印度早已威脅開徵類似的關稅作為報復，卻隨後作罷。如今，美國再下一城，變相向印度貨品加稅，才使印度不得不以關稅報復。 在這個貿易烽火四起的世局中，印度此番報復，會否再打開新一場不斷加劇的貿易爭端？

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於6月24日出訪印度，料將討論與美國取消印度普及特惠稅制度（Generalized system of preference，GSP）地位的議題。他早前就表示希望印度能去除貿易壁壘。

同時，在6月28至29日的日本大阪G20峰會上，特朗普也會與印度總理莫迪 （Narendra Modi）會晤。到時，兩人也有可能以特朗普鍾愛的大人物碰面形式解決爭議。

然而，美印之間的爭議點到底在哪？

美國國務卿蓬佩奧在6月24日將訪問印度。（路透社）

貿易逆差與汽車關稅

首先，特朗普「萬變不離其宗」的不滿，在於貿易逆差。根據美國貿易代表辦公室的數據，美印兩國在2018年的總貿易額達1,421億美元，而美國對印度的貿易逆差是242億美元。

其中，美國常有提及的問題，在於印度的汽車關稅。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）5月初到訪印度時，就特別指責印度汽車關稅達60%，而美國則只有2.5%，指此差距為「極端」；美國國會研究處（CRS）4月的一項報告中，亦特別舉出印度50%的摩托車關稅為例。

如果只簡單的按國內生產總值（GDP）的比例來計算，印度進口美國汽車相對真的較少。例如其2018年對美國汽車的進口總值就低於日本5倍，然而其經濟小於日本卻不足一倍——而且，日本已是經常被美國批評太少買美國車的國家。

然而，美國政府大概十分清楚低關稅本身其實甚難解決美國汽車出口的問題。日本，正是一個好例子。雖然日本對美國汽車關稅為零，而美國對日本汽車關稅則是2.5%，然而日本在2018年只進口了約1.7萬台美國汽車，佔全年新車銷售約0.3%，而日本同期卻對美出口超過170台汽車，佔美國全年新車銷售約10%，還沒有計算日本車廠在美國生產的汽車。

汽車銷售層面的文化、喜好差異等，也影響一國的汽車能否打開別國市場。（路透社）

根據《大西洋》（The Atlantic）的一項報道，美國車難以開拓日本市場的主因，在於美國公司不適應日本本土汽車銷售的客戶服務文化，而非關稅問題。

由此可見，汽車銷售層面的文化、喜好差異等，也影響一國的汽車能否打開別國市場。就算印度在關稅上作出退讓，美國也許知道自己佔不了多少甜頭。

印度網商規管 美國難有怨言

除了貿易逆差的問題之外，美國對於印度的外來投資規管也甚有微言。

目前，印度的兩大網絡零售商——亞馬遜（Amazon）和沃爾瑪（Walmart）控制的Flipkart——也是美國企業。兩間巨企在印度一直透過類似縱向整合的方式，一方面經營網絡市場，另一方面也為其經營的網絡市場供貨，以低價打擊印度的本土小零售商。

印度在本年1月底便收緊政策取締有關操作。由於亞馬遜和Flipmart的供貨業務竟然比它們的網絡市場「本業」收益高出數倍，此舉料將打擊這兩間美國企業的收入和擴展，並增加其經營成本。

亞馬遜在印度的銷售量於2018年超越Flipkart。（視覺中國）

不過，印度此等政策其實也極其符合西方近來規管網絡巨企的主流。例如在美國國內也有聲音指亞馬遜不應該自己經營市場，同時又以「Amazon Basics」為自家品牌搶佔其他商戶的市場份額。因此，如果要在此等議題上造文章，美國難保不會走進自打嘴巴的窮巷。

雖然美印之間還有支付服務數據在地化等爭議，可是雙方除了一項不能解決的貿易逆差問題之外，似乎也沒有其他的貿易衝突。同時，鑒於美印兩國也沒有諸如中美之間的戰略性競爭關係，到底這場美印貿易爭議，會如何擴展成雙方矛盾不斷加劇的貿易戰？

對俄軍購才是重點？

從特朗普以關稅威脅墨西哥助美解決非法移民問題的操作，可見特朗普已開始毫不顧忌的在「非貿易」議題上，對友好國家用上「貿易」施壓——最好的結果是，此等貿易施壓除了換得非貿易的讓步，也能換到貿易上的甜頭，例如特朗普就曾在社會媒體上有點「無厘頭」的指墨西哥會多買美國農產物。

對於印度，其道理亦如是。美國國務院的一位高層官員在周四（13日）的國會聽證上，就表示希望阻止印度向俄國購買S-400防空導彈系統，而代之以美國的愛國者系統。相信蓬佩奧與特朗普在本月底亦會為此向印度施壓。

俄羅斯東部軍區的一批S-400防空導彈系統。(視覺中國)

小動作圖換小便宜

雖然美國是印度的最大出口目的地，不過印度的情況與墨西哥截然不同——美國佔前者的總出口額只得16%，遠低於後者的近80%——加上印度從俄國購武的傳統，相信印度不會如此容易就範。

同時，美國的GSP只牽涉近10%約印度對美出口，也遠較對全部墨西哥貨品徵稅的威脅性低。

由此可見，特朗普政府此刻挑起美印貿易的爭端，其實只是一場小賭博：如果印度有所讓步，無論大小，固然是好事；然而如果印度堅定立場，美國按目前估算只會付出約2億美元的額外關稅，損失亦是皮毛——既然如此，何不一試？

這種想拿點便宜的小動作，卻無庸置疑會打擊美印之間的信任，不過在高舉「美國第一」（America First）的特朗普眼中，這也許根本不在考慮之列。