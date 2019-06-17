為G20習特會設局　特朗普自導自演自找台階

距離日本大阪二十國集團（G20）領導人峰會還有一個多星期，「中美是否在峰會期間舉行元首會晤」吵得沸沸揚揚。 美國特朗普政府近來發動公關攻勢，稱如果中國國家主席習近平不出席大阪G20峰會，美國將對剩下的3,000多億美元中國商品加徵關稅。然而這根本是個偽命題，自2008年首屆G20峰會起，中國最高領導人無一例外皆會出席，這無疑是特朗普政府再次給中國設局下套。 在現代外交關係中，還沒有哪個大國領袖通過威脅方式迫使另一個國家的領袖與之會面。當然，對特朗普來說，這種打破傳統外交底線的做法已經不是什麼新鮮事，其幕僚也不得不配合他演好這齣公關戲。

6月6日，特朗普在法國接受採訪時表示，會在未來兩個星期或日本G20會議後，決定是否進一步對3,000億美元中國輸美商品加徵關稅。

到上周一（6月10日），特朗普接受美國CNBC 《財經論談》（Squawk Box）節目的電話採訪時提到，如果習近平不出席6月底舉行的大阪G20領導人峰會，美國將對更多中國商品加徵關稅。一時間，類似於「習近平如果不出席大阪G20領導人峰會，特朗普將立即對更多中國商品加徵關稅」的消息迅速登上國際媒體的頭條。

自導「習不出席」假話題

這是特朗普想要的效果，一方面在貿易談判停滯期佯裝美國是願意談判的一方，繼續將談判失敗或消極談判的罪名扣給北京；另一方面炮製「習近平原本不願出席，是被迫出席」的假象。

如果觀看當天的錄音採訪，特朗普這種語調，很大程度上受到CNBC財經節目主持人奎克（Becky Quick）的片面引導。電話連線採訪中，奎克向特朗普提及了大阪G20領導人峰會期間的「習特會」，但其提問的方式突顯了「如果習近平不出席G20峰會」的假命題。

中美兩國領導人去年底在阿根廷G20峰會召開期間曾有過會晤。（新華社）

面對記者拋出的這種可能性，特朗普反彈式地作出回應，稱如果「習主席」缺席，自己會感到很驚訝，美國將對中國3,000多億商品加徵關稅。

也就是說，是CNBC財經主持人拋出了「習近平不出席G20峰會」的楔子後，特朗普才說出了「如果習主席不出席，自己將立即加稅」的選項。

原來，CNBC駐北京記者就「大阪G20峰會期間是否有習特會」向中國外交部提問，後者並沒有給出肯定答覆，導致這名記者及遠在華盛頓的節目主持人有了足夠的遐想空間，向特朗普拋出了這樣無聊的問題。其後各媒體的報道大多脫離了特朗普和奎克整個對話的語境。

幕僚們繼續推波「演繹」

自特朗普拋出「習近平如果不出席」的偽話題後，白宮幕僚們紛紛以此為基調，強調習近平不出席G20的後果。為了盡早達成貿易協議，特朗普從今年2月開始就一直公開提到計劃與習近平會面，並持續至今，本月底舉行的G20峰會是雙方在貿易戰僵持階段見面的最好時機，特朗普自然求之不得。

納瓦羅成為特朗普目前在白宮內部暫時最為倚重的幕僚之一。（視覺中國）

或許是為了進一步「提醒」中國政府，特朗普的幕僚近來一再公開表態。上周四（6月13日），最強硬的對華貿易鷹派納瓦羅（Peter Navarro）對霍士商業新聞說，特朗普的貿易關稅正讓中國經濟遭受損失，不但削弱了中國製造業，而且還讓更多西方企業離開了這個「共產國家」。他還說，必須時時刻刻提醒美國民眾，中國長久以來通過盜竊知識產權、網絡入侵和操縱匯率等手段對美國進行經濟掠奪。

即便是相對比較溫和、主張盡快和中國達成協議的美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）也變得強硬起來。6月8日，他對CNBC說中美貿易爭端進展取決於特朗普和習近平在日本的會晤，特朗普將在會晤後決定是否對中國加徵關稅。

翌日，姆努欽在Twitter發文，提到在日本G20財長會議期間與中國人民銀行行長易綱就貿易議題進行了坦率和「建設性」的討論，貼文更附上與易綱微笑握手的照片。不過，姆努欽強調，兩人只進行了一般性討論，和停滯不前的中美貿易談判沒有關係。

到上周四（6月13日），特朗普的經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也在彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）表示，特朗普強烈希望能在G20與習近平會晤，又警告如果中國領導人不出席此次峰會，將會有很嚴重的後果，美國將進一步採取針對中國商品的行動。

原為溫和派的美國財長姆努欽，在上月中美談判出現裂痕之後，似有強硬轉向。（路透社）

凡是涉及到中美貿易談判的問題，特朗普都會反反覆覆地強調關稅威脅。這是特朗普的固有思維方式，無論中國領導人做什麼、怎麼做，只要不符合美國的預期，特朗普都不會取消這種威脅。在特朗普看來，他的貿易關稅對中國經濟帶來了傷害，為了解決中國國內的經濟困境，習近平當然理應和他見面。

然而，中國並沒有透露任何會晤的意思。不僅是外交部未正面回應CNBC駐京記者的相關提問，庫德洛在上述那場講話中亦確認，目前中美尚未正式溝通安排在大阪G20峰會上舉行「習特會」。

不必過度分析中國的沉默

關注中國政治的人都會明白，中方向來認為官方表態應該言而有信，因此都是在諸事敲定後才予以公開確認，且一旦確認就不會再無端生變。因此面對美方發出的各種言語試探，中方縱然一直未予確定，外界也不必因此過度推論。

從年初的「海南博鰲會晤」選項，到後來的習近平訪美傳聞，再到最近的G20峰會，特朗普期盼這場元首會晤久矣。只不過，在特朗普看來，促成這種會晤必須通過頻繁不變的關稅威脅來實現。這也是為什麼無論是白宮鷹派還是鴿派，都一致強調關稅的持續效力。

普京當面祝賀習近平66歲生日，生日蛋糕上寫有「六六大順」的中文字。在中美關係繼續緊張的背景下，中俄關係卻愈加進展。（路透社）

事實上，中國領導人從未缺席G20這樣的重要國際會議，更不會因為當下的中美糾紛而拒絕出席，因為對中國而言，G20這種多邊峰會自有其議程，不應被中美之間的雙邊問題「喧賓奪主」。此外，中國外交部也很少對西方記者的猜測性問題給出肯定答覆，中國官方一般傾向於在峰會臨近時適時公布相關安排及細節。

特朗普一直自詡自己的不可預測性是一種優勢，目的是為了讓中國這樣的對手猜不準美國的下一步。可是中國依舊是按着自己的習慣與節奏行事，這種以靜制動的做法，也讓中美兩種完全不同手段的博弈變得愈發有趣。

被忽視的G20峰會主軸

可以說，美國政府和媒體向來擅長操控和引導輿論，且在全世界範圍內擁有遠勝於中國的話語權。特朗普自編自導，上演了「如果習近平不出席大阪G20峰會」的猜測遊戲，亦是頗為高明的做法，試圖將輿論繼續引向不利於中國的方向。

習近平見他，可被白宮包裝為「他是因害怕我加徵關稅而前來」；習近平不見他，則可被包裝為「北京沒有談判誠意，拒絕解決貿易問題」。無論何種情況，特朗普都已經為自己找好了下台階。

特朗普與習近平去年12月於G20峰會會晤，一度為貿易戰帶來轉機。（路透社）

上周一（6月10日），特朗普在接受電話採訪時就大阪G20峰會期間舉行「習特會」給出了「較為肯定或樂觀」的答覆：「我認為他（習近平）會去，我認為我們計劃舉行一次會面。」隨後，特朗普稱讚習近平是個強勢、聰明和了不起的人，又提到：「我認為他（習近平）會出席，我還未聽到他不出席的消息，我們期待舉行會晤。」最後，特朗普才針對「如果習近平不出席」給出了威脅加稅的答覆。

也就是同一天，有媒體從身處大阪的美國官員那裏獲悉，特朗普預計將延續與習近平在去年阿根廷G20峰會間隙的會晤模式，也就是共晉晚餐。不過，外界對這種會晤期待不高，認為至多像去年年底的會晤那樣，重啟貿易談判。

無論如何，中國應該做也正在做的，就是繼續不與其爭辯，不掉入對方營造的混亂輿論場，而是依舊按自己的習慣，針對可能舉行的「習特會」，該安排的就安排，且不到諸事妥當前不予公開確認。與此同時，為G20峰會的主要議程做正常準備。

畢竟，不讓G20這個多邊峰會被中美問題綁架，本就是對東道主日本首相安倍晉三及其他與會各國各組織領袖們的最基本尊重。￼自2008年首屆G20峰會以來，中國領導人從來未試過缺席，今次大阪G20峰會亦不例外。