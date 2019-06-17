英國保守黨六大首相人選　賣點不同　全屬虛想

「約翰遜跑去哪了？」在上周保守黨首輪議員投票出線、排名第二的英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）於周日（16日）的電視辯論中如此反問。 主辦辯論的英國電視台Channel 4還特意為不願出席辯論的首相大熱、前外相約翰遜（Boris Johnson），留下了一個空的講台。 英國政治的淪落，於此盡現人前。

在上周的首輪投票中，約翰遜以114位黨內議員支持，大幅領先只得43票的侯俊偉，以及其他參選人。同時，其中一位出線者、親歐派現任衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）也於周日宣布支持約翰遜，使後者拜相之路更加順暢。

形勢大好的約翰遜，恐怕被一眾對手在鏡頭前質問失言，於是繼續其低調路線，只會在本周二（18日）第二輪黨議員投票再篩走一些參選人後，才會出席同日的英國廣播公司（BBC）電視辯論。

約翰遜周日的缺席，就成為眾人圍攻對象。侯俊偉就直指：「如果他的團隊連讓他與五位友好的同黨黨友辯論也不願，他以後怎能夠面對歐盟27國？」旨在曾加人氣的陪跑者、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）亦說：「希望下屆首相是我們五人之一。」

侯俊偉或有望進入保守黨普通黨員投票，與幾乎必定出線的約翰遜一決雌雄。（路透社）

英國小圈子選舉的荒誕

在這場首相由保守黨16萬黨員（其中白人佔97%，男性佔71%）選出的「小圈子選舉」之中，各個參選人大談自己的經驗、背景，各種社會政策等等，與我們「熟悉的選舉」，實有似曾相識之感。如果我們從一個非保守黨員英國民眾的角度觀看此次辯論，這五位男性參選人口中說的政策都好像是要爭取我們的選票，可是我們手中卻一票也沒有——這就是這次英國民主史上首次小圈子選舉的荒誕。

不過，這些參選人口中的「正常大選議題」實在難以蓋過下屆首相的唯一任務：英國脫歐。

然而，在這個英國數十年來的最重大議題上，六位參選人的主張除了是老調重彈之外，更全然是建基於虛想之上。

「重啟脫歐談判」的虛幻

首先，六位參選人皆以讓英國安然脫離歐盟為已任——在脫歐黨（Brexit Party）的壓迫下，留歐派在保守黨已無立錐之地。他們賣點的差別，幾乎只在於對「10月31日無協議脫歐」的立場之上。

脫歐黨成為英國在歐洲議會的最大黨。喜上眉頭的黨魁法拉奇（Nigel Farage）聲言要參與英國脫歐進程，不過在歐盟神憎鬼厭的他，似乎只會「有破壞冇建設」。（路透社）

大熱人選約翰遜主張無論如何也要在10月31日脫歐，將會以約390億英鎊的「分手費」——所謂「分手費」其實是英國原來早已承諾要支付的各種歐盟預算或計劃的支出——作威脅，要求歐盟重啟「脫歐協議」的談判。

疑歐立場比約翰遜更強硬的前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab），更拒絕否定最終或動用英女王出山中止國會會期，以避免國會議員阻止他推進無協議脫歐。

父母是巴基斯坦穆斯林移民的內政大臣賈偉德（Sajid Javid），則主張以「新的數碼化」手法，避免北愛爾蘭與愛爾蘭之間的邊境——雖然外界未知此法與早被證明「尚未存在」的「高科技解決」有何差別。

外相侯俊偉與現任環境大臣高文浩（Michael Gove）則主張重啟現有脫歐協議為解愛爾蘭邊境問題的「補底方案」（Backstop），不過歐盟早已連翻否決重啟談判的可能。對於無協議脫歐，侯俊偉指他可以忍痛接受；高文浩則說如果談判有成，他願意短期押後脫歐。

其實，路人皆見歐盟不會再重啟談判，因此以上五人任一當選首相，英國「如無意外」將走上無協議脫歐，與歐盟重回世貿組織規制之路——不過上周流出的一份機密內閣文件就指出，英國對「無協議脫歐」準備不足，如果在10月31日如期脫歐，連藥物庫存充足也未敢擔保。

前脫歐事務大臣藍韜文，在周日論壇也不願否定動用英女王的可能。（路透社）

「無協議」帶來「新協議」？

這些人心中的賭局卻是：即使英國無協議脫歐，歐盟為了自己的利益，也會很快與英國談妥新的自由貿易協議。

然而，此等局面純屬虛想。根據《里斯本條約》第50條，脫歐協議只須歐盟多數國家同意，並得歐洲議會通過；然而，脫歐之後的英國已成第三方國家，要再與歐盟達成協議，根據條約第218條，除了要得到歐盟全體國家同意之外，還要得到所有成員國的國家議會，甚至地方議會的通過。在體制上，要訂立新的貿易協議比現在困難得多。

在政治上，諸如法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等對英強硬派，在上月歐洲議會選舉之後，未來勢將奪得在歐盟建制中更大的話說權；而且，如果英國以不繳「分手費」為籌碼，雙方關係更將陷入低谷。到時候，連開展新協議談判的機會也成疑問，更遑論迅速談成貿易協議之望。

參選人中的唯一文翠珊派——國際發展大臣施達偉。（路透社）

唯一面對現實的參選人

唯一一位坦誠接受「歐盟不會重啟談判」的參選人，就是國際發展大臣施達偉；而他也是唯一一位高舉自己獲得工黨、自由民主黨選民支持的保守黨首相人選。

施達偉的脫歐路線幾乎與文翠珊完全一致——他將再次將文翠珊的脫歐協議送交國會表決。而如果國會繼續否決協議，他將有「方案二」：公民大會！

首先，5萬名選民將被隨機抽出，再由民調機構確認他們的代表性——無論在地域上、性別上，還是在脫歐立場上——然後再給他們3個星期時間去討論脫歐相關細節，最後向國會提交一份「民間脫歐方案」，由國會表決。

雖然施達偉曾指在宣傳理念方面，政客有向特朗普學習的地方，不過他所學的似乎是法國總統馬克龍早前的全國大辯論。公民大會的難處是：其一，脫歐各種法律細節之複雜，一般選民實難明白；其二，在英國目前民意分裂的情況下，一個有代表性的公民大會，只會成為兩派爭吵的新戰場而已；其三，在英國國會主權至上的傳統下，就算公民大會能生出共識，也要交送國會表決，而國會的分裂在過去半年各界已經有目共睹。

多數脫歐前路，也要先得到英國國會多數同意——包括提前大選，唯一例外是無協議脫歐。（路透社）

連施達偉這個最「踏實」的首相人選也將脫歐前途寄予子虛烏有的幻想，可見英國政界是如何泥足深陷、英國脫歐是如何前無退路而後有追兵。

文翠珊下台之後的這場保守黨小圈子選舉，只能是另一場可能甚為精彩的政治戲碼，卻對脫歐現實毫無助益。