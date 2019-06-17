美2020年初選辯論陣容公布　民主黨老中青三代競技

20名民主黨總統參選人將在6月26日和27日舉行第一次電視辯論會。此次辯論安排給予左翼參選人足夠話語機會，也凸顯建制體系的溫和參選人聲音。

美國民主黨全國委員會6月13日宣布，20名民主黨總統參選人將在6月26日和27日舉行第一場電視辯論會，另有4人由於民意支持度不及1%以及募款低迷等因素無法獲得參加辯論的資格。從技術層面的安排來看，此次辯論安排給予左翼參選人足夠話語機會，也凸顯建制體系的溫和參選人聲音。

6月26日第一天的辯論中，主角將是民調排名第3（有些民調排名第5））的自由派聯邦參議員沃倫（Elizabeth Warren），與其同台的辯論對手包括前聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）、聯邦參議員布克（Cory Booker）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）、前聯邦眾議員戴蘭尼（John Delaney）、華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）、聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）、聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）等。

6月27日的的辯論最為矚目。民調排名前2的美國前副總統拜登（Joe Biden）和民主社會主義參議員桑德斯（Bernie Sanders）以及最近民調上升至第4位的印第安納州南本德市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）將是輿論關注的焦點。其他同台的辯手有聯邦參議員哈里斯（Kamala Harris） 、民主黨史上首位亞裔參選人楊安澤（Andrew Yang）、科羅拉多州前州長希肯魯柏（John Hickenlooper）、聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）、聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）等。

也就是說，在第一天電視辯論中，沃倫將錯過同拜登和桑德斯同台辯論的時機。這對她來說有好處。可以預料，第一天的辯論將是沃倫推銷其左翼理念和個人政策願景的關鍵時機。因為，相比較第二晚的辯論而言，她無需在第一晚辯論中爭奪關注度，而與她同台的競爭對手的首要任務是向黨內選民乃至全國觀眾「介紹」自己。沃倫則只管強化自己的左翼立場，以此尋求更高關注度。

美國前副總統、2020美國總統大選民主黨參選人拜登6月11日參加艾奧瓦州集會（路透社）

特朗普計劃6月18日正式宣布參加2020年連任選舉（路透社） 在第二天的辯論中，拜登和桑德斯的辯論最值得關注。拜登希望重新延續奧巴馬時期的「政治規矩」，桑德斯將再次推銷自己的民主社會主義以及「政治革命」的口號。兩人之間的辯論會有點2016年希拉里（Hillary Clinton）和桑德斯辯論的色彩，但由於民主社會主義的社會熱度以及民眾對該「主義」的認同度已經不能和2016年相比，桑德斯能否取得上次初選時的優勢，還有待觀察。 拜登最大的問題就是不能把自己包裝為第二個奧巴馬或希拉里，否則不但在初選會遭到黨內的嘲諷，而且在大選中也會被特朗普（Donald Trump）及其連任競選團隊包裝為「第二個希拉里」。這應該是拜登團隊不希望看到的其中一種形勢。 到目前為止，民主黨初選內的火藥味還不是很濃。雖然桑德斯並沒有直接批評拜登和其他幾位引領民調的參選人，但他明確反對在政治操作中溫和派所主張的「中間路線」。而拜登則在一次募款活動上強調，雖然美國需要變革，但變革的方向絕對不是社會主義。 布塔朱吉的表現也值得關注。他自從宣布參選以來民調上升最快，甚至在參加《福克斯新聞》的電視節目後，贏得了部分保守選民的好感。特朗普團隊至今沒有挖掘出任何有關布塔朱吉的負面新聞或醜聞。作為一個最為年輕的參選人，他最大的軟肋或許是政治經驗不足。但在當下分化的政治氛圍中，加上特朗普的當選，執政經驗的多少不再具有決定性的作用。

而從兩天的辯論陣容來看，民主黨將向美國民眾傳達來自「老中青」不同年齡段參選人的聲音，展現他們政策理念中的「美國」。但無論是哪一天的辯論，無論是哪位參選人，他們都會適度將矛頭對準特朗普。

從以往經驗看，在任總統謀求連任並獲得連任的幾率較大。無論是老中青不同時代的參選人，還是不同年齡段的選民群體，他們所期待的總統和美國都各不一樣，難以達成共識。2020年大選也將考驗美國選民的判斷，畢竟在民粹主義、排外、反全球化的大背景下，特朗普作為總統必然會聽過各種激進的內政外交舉措，穩住自己的鐵桿選民，並動用一切資源否定對手。

根據美國保守媒體《福克斯新聞》6月16日公布的民調，拜登在民主黨初選的支持率高達32%，桑德斯支持率為13%，沃倫支持率為9%。其他參選人支持率為8%及以下。而自3月以來，桑德斯支持率下降了10個百分點，沃倫和拜登支持率分別增加了5個和1個百分點。在大選預測性民調中，拜登支持率超過特朗普10個百分點。但拜登的支持率並未超過50%。不過，值得注意的是，4年前，希拉里的支持率比特朗普高17個百分點。