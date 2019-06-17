對華關稅聽證啟動　企業群起反對見美國產業之缺

美國貿易代表辦公室將於美國東岸時間周一（17日）開始第一場關稅聽證會，就特朗普政府計劃對總值3,000億美元的中國貨開徵25%關稅諮詢商界。 聽證會一共有7場，最後一場將會在下周二（25日）結束。

早在上周四（13日），包括沃爾碼（Walmart）等大型零售商在內的超過600家美國企業或工業商會已聯署勸告特朗普政府不要用「以牙還牙的關稅」解決貿易糾紛，而應回到談判桌上。

這封題為「關稅傷害心臟地帶」（Tariffs Hurt the Heartland）的文章更指出，如果特朗普的關稅威脅全面落實，美國將失去200萬個工作崗位、減低美國國內生產總值（GDP）1%，並使一個普通四人家庭的年開支增加2,000美元。

求不得的供應鏈

《華爾街日報》就為此訪問了不少美國企業，看他們對關稅增加的反響。受訪企業的業務由煙火供應商、窗簾入口商、收藏品製造商、床品製造商，到運動鞋入口商等都有。

特朗普威脅向餘下3000億美元中國貨徵收關稅，當中包括大量消費品。（路透社）

企業的擔憂不勝枚舉，有的投訴「在美國根本找不到生產商」，有的抱怨「美國的生產成本太高」，有的直指「美國根本沒有足夠技術工人作類似生產」。

一些「早有準備」的企業，在特朗普2016年當選後已嘗試尋找中國以外的貨源；它們的嘗試卻遇上一層接一層的困難。首先，尋找相關廠商本身已是第一個難題；但即使尋得廠商，也許由於當地的基建問題或者廠商的產能問題，而未能配合這些美國企業的需要。一些需求較少的小企業，更是購買量過少而被拒諸門外。

這些雖然已是舊聞，不過最有趣的例子莫過於美國運動鞋品牌New Balance。

「小特粉」New Balance的轉向

在外國貨佔近99%的美國鞋類市場，New Balance可算是異數。美國每年國內生產的鞋類總數約為2,500萬雙，而根據New Balance的數據，其生產就佔了當中的400萬雙，遠高於美國貨在美國鞋類市場的比例。在New Balance的網站上，更有「美國生產」的專列，可見New Balance一直有心佔據「愛國者」市場。

New Balance一直標榜自家的美國製造。（New Balance網站）

這樣的一個品牌，當然也是特朗普的支持者。在2016年11月特朗普當選不久，New Balance的公共關係副主管就讚揚特朗普將會使美國「走上對的方向」，又形容奧巴馬一直對其公司的訴求「置若罔聞」。當時更有白人至上主義者的網站將New Balance形容為「特朗普革命的官方品牌」、「白種人的官方運動鞋」等說法。

然而，有見特朗普的對華關稅威脅，New Balance在6月7日就去信美國貿易代表辦公室，直指關稅將傷及其在「美國的生產」，似乎希望美國政府能收回關稅威脅，或至少為相關產品作出豁免。

New Balance此番申訴的原因，其實可見於其網上宣傳。在其「美國製造」的頁面，除了自誇自己在美國維持生產超過75年以外，其網站更以「超過70%為國內產值」作宣傳。而問題卻出在另外的「少於30%」。

在其信中，New Balance就直言：「美國現有有限的供應鏈實在太小，已不足支持我們努力維持的美國鞋類生產規模……我們必需從中國入口鞋類部件，諸如鞋底、鞋墊……，以維持我們五間新英格蘭廠房的營運和發展。」

特朗普當局近期的一舉一動，可能都有以強力改變或破壞全球供應鏈的意圖在內。（視覺中國）

New Balance的例子，所顯示出來的是美國產業之缺。然而，這並不是對美國批評，因為每一個國家也有其產業之缺。這一種缺失就要靠其他國家補足，而這一類補足在國與國相對優勢考量之下，對有這種缺失的國家也很可能是利多於弊。

在接下來兩周的關稅聽證之上，也許我們對這種一國之缺失、國與國之間的產業互補，將會有更深一層的認識。如果要說特朗普的貿易戰對世人有何着益，那大概是它最終會使活在全球化世代的人們更加了解全球化的本質。