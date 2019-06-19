特朗普打破僵局致電習近平　通話有四個亮點

美國總統特朗普6月18日同中國國家主席習近平通話，確定兩人將在下周日本大阪舉行的二十國集團領導人峰會期間舉行會晤。這次通話打破了兩國貿易談判的僵局，也消除了外界有關G20峰會期間是否舉行中美元首會晤的疑慮。

中美幾乎同時公布了這次通話。美國總統特朗普（Donald Trump）18日上午發布Twitter，提到自己和中國國家主席習近平進行了一次很好的電話通話，兩人將在日本二十國集團（G20）領導人峰會期間再次舉行加長會晤（extended meeting）。雙方貿易團隊也將在此次峰會前重啟談判。

北京時間6月18日晚，中國官方亦發佈通稿稱，習近平「應約」同特朗普舉行了會晤。中方通稿稱，特朗普期待同習近平主席在G20大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和我們共同關心的問題進行深入溝通。美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，儘早找到解決當前分歧的辦法。相信全世界都希望看到美中達成協議。

對於習近平在電話中的表態，中方通稿提到，習近平「願意」同特朗普總統在G20領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。

2018年11月底、12月初的阿根廷G20峰會及習特會前，特朗普和習近平也曾於當年11月1日通話。相比較而言，此次通話更能凸顯出特朗普想同習近平見面的意願，而習近平則注重繼續強調平等對話解決問題的重要性。除此以外，此次習特通話凸顯四個亮點。

第一，時間點相對較晚但及時。

上次阿根廷G20峰會，兩位領導人在1個月前就確定在G20峰會間隙舉行元首會晤。此次則是在G20峰會前1周才最終確定，足見其中的一些不確定因素。這次應該是特朗普主動打破僵局，積極促成習特會，畢竟過去一周，特朗普政府和美國媒體也一直在炒作「如果習近平不出席大阪G20」這樣的假話題。

特朗普需要一次和習近平的會晤打破談判的僵局並期望達成協議（美聯社）

而且，習近平在通話中提到「同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通」。中方通稿中提到的特朗普態度，也是「希望雙方工作團隊能展開溝通，儘早找到解決當前分歧的辦法」。也就是說，中方通稿並沒有提及雙方團隊何時接洽溝通或談判。而特朗普在18日的推文中明確提到，雙方貿易團隊將在此次元首會晤前開展談判（talks）。

第二，習近平此次強調「平等對話」。

中國宣布習近平訪朝的第二天，特朗普便致電習近平確定G20期間會晤（路透社） 上次通話，習近平就中美經貿問題向特朗普提到，中美經貿合作的本質是互利共贏。習近平當時說：「過去一段時間，中美雙方在經貿領域出現一些分歧，兩國相關產業和全球貿易都受到不利影響，這是中方不願看到的」。而此次通話，習近平指出：「近一段時間來，中美關係遇到一些困難，這不符合雙方利益。中美合則兩利、斗則俱傷。雙方應該按照我們達成的共識，在相互尊重、互惠互利基礎上，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係」。 從「一些分歧」到「一些困難」，足以看出兩國經貿談判的嚴峻程度。 最為不同的是，習近平在次通話中強調：雙方要通過平等對話解決問題，關鍵是照顧彼此的合理關切。這明顯是針對特朗普之前所提到的想要達成一個有利於美國的協議。美國只顧施壓中方讓步，而忽略了中國該有的利益訴求，這才導致特朗普一味地做出「中國經濟糟糕，理應和美國達成協議；由於中國佔了美國多年便宜，該協議必須有利於美國」的主觀論斷。 第三，和上次通話不同，習近平此次通話中提到「中國企業在美待遇」問題。

習近平6月18日向特朗普提到，希望美國公平對待中國企業。這應該是暗示特朗普政府對中國企業華為出台的禁令。雖然美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和美國財長努欽（Steven Munuchin）反對將華為問題摻入貿易談判，但特朗普近來多次表態，可以將華為問題納入貿易談判，達成一個更全面的貿易協議。

當然，這是習近平在「中美經貿問題」話語下的表達，不代表他支持在貿易談判中加入華為議題。如果就純粹的「中美貿易談判」而言，中方官方立場依然是反對將華為和貿易爭端混為一談。

第四，上次G20前的習特通話還就朝鮮半島局勢進行了溝通，根據中方同步的通稿，此次習特通話則純粹只談經貿問題。特朗普致電前1天，中國政府宣布，習近平將於6月20日至21日對朝鮮進行國事訪問。

分析認為，此次特朗普致電習近平打破了雙方貿易談判的僵局，這對於市場來說也是利好消息，這也是特朗普非常願意看到的局面，畢竟股市利好對他來說是經濟向好的最直觀表現。不過，此次大阪習特會有可能繼續延續阿根廷習特會的會晤模式，也就是雙方舉行晚餐並宣布重啟談判，重新回到雙方之前的共識，而非達成貿易協議。