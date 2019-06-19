對比美方的表態以及中方的通稿可以看出，特朗普此次主動致電習近平的重點是經貿問題。習近平不止與特朗普談論了經貿問題，更多的是在談中美關係。

二十國集團（G20）領導人峰會前，中美領導人6月18日通話，確認了在峰會期間舉行會晤一事。美國總統特朗普當天在Twitter上稱：「與習近平主席通了電話，進行了很好的交談。我們將在下周日本舉行的G20 峰會上舉行加時會議。雙方團隊將在我們會晤前開始談判。」

白宮隨後發表聲明稱：「特朗普（Donald Trump）總統今晨與習近平主席電話交談。兩位領導人討論了通過一個公平及互惠的經濟關係，為美國的農場主、工人及商家建立公平經營環境的重要性。這包括解決與中國貿易的結構性壁壘，以及實現可以執行並核實的有意義的改革。兩位領導人還討論了區域安全問題。兩位領導人期待在日本大阪舉行的G20峰會上再次會晤。」

特朗普6月18日還在白宮草坪上對媒體稱：「實不相瞞，我們的人明天（19日）開始談判。中國希望達成協議，我們也希望達成協議，但協議應對所有人來說是好的。」他對與中國達成貿易協議持樂觀態度。

中國官方6月18日也公布了習特通話的內容。在中方的通稿中，特朗普總共說了三句話：「期待着同習近平主席在二十國集團領導人大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和我們共同關心的問題進行深入溝通。美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，儘早找到解決當前分歧的辦法。相信全世界都希望看到美中達成協議。」

對比美方的表態以及中方的通稿可以看出，特朗普此次主動致電習近平的重點是經貿問題，是為了「美國的農場主、工人及商家」，就此確認G20峰會上特習會能為此展開會晤並能達成協議。簡單來說，特朗普所關切的是如何藉助特習會在貿易問題上給國內一個交代。

特朗普對與習近平的會晤頗為期待。（美聯社）

習近平也在經貿問題上作出了回應，向美國提出了要求——「應平等對話」、「希望美方公平對待中國企業」，並同意雙方經貿團隊保持溝通。至於特朗普所說的「為美國農場主、工廠及商家建立公平經營環境」、「美中達成協議」以及「區域安全問題」，習近平都未作出正面回應。

中美貿易談判5月陷入僵局，外界都在觀測中美接下來的一步，特朗普及內閣高官此前多次強調要與習近平會晤，足見美國對解決美中貿易戰願望之迫切。這是特朗普會將通話集中在經貿問題的原因。

但從中方通稿來看，習近平不只與特朗普談論了經貿問題，更多的是在談中美關係。

習近平談及中美關係時表達了四個意思：一是中美關係現在遇到了困難，二是中美應該怎麼辦（在相互尊重、互惠互利基礎上，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係），三是中美關係對全球的重要性（發揮引領作用，推動G20峰會達成積極成果，為全球市場注入信心和活力），四是在G20峰會上就中美關係發展的根本性問題交換意見。

5月劉鶴訪美之後，中美貿易談判一度陷入停滯，在G20峰會前，中美有望展開密集磋商。（路透社）

習近平所關注的不僅是經貿這樣具體的問題，而是從大方向上給當下處於困難期的中美關係定調。中美經貿問題說到底還是兩國結構性矛盾的體現，美國挑起貿易戰與炒作台灣問題、香港問題等本質上無異，都是美國用來打壓中國的牌。

當中美在「根本性」問題上出現了分歧時，中國在「治標」的同時也要「治本」，從根本的戰略上尋求問題的解決之道。這是為何習近平在通話一開始就大談中美關係的原因。

兩國領導人的通話各有側重點，由此也可以看出兩國不同的訴求，也可見兩國領導人的差異。商人出身的特朗普有着競選連任的壓力，因此，他在與中國的貿易問題上追求短期、快速可見的成果，是有問題就解決問題的思路。中方領導人則沒有特朗普這般的大選壓力，而是以更為長遠、更為深層次的角度來看待中美關係。