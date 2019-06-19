特朗普2020年的「回到過去」

當地時間18日晚上，特朗普在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）舉行造勢大會，正式宣布競逐連任，可容納2萬人的場所座無虛席，人們早在當日白天就已在場外守候，像大明星辦演唱會一般。 不過，此次高舉「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）的特朗普，口中說辭卻與2015至2016年的總統選戰相差無幾，連希拉里（Hilary Clinton）當年的「電郵門」也重新提起，難怪部份支持者在其長達近90分鐘的演說結束前就先行離去。

▲▲想看特朗普宣布競選連任現場，即刻去片▲▲

猶記得2015年6月16日，特朗普在其紐約特朗普大廈（Trump Tower），以金碧輝煌的土豪格調室內裝潢為背景，從一道扶手電梯徐徐而下，宣布參選2016年總統選舉。當時，這只是一則政治娛樂趣聞。

那個時候的特朗普就以指責墨西哥向美國輸出「罪犯」和「強姦犯」，承諾要在南方邊境興建「很大、很大的牆」，而聞名於世。

副總統彭斯（Mike Pence）先打頭陣。背景可見「讓美國繼續偉大」的新口號。（路透社）

老調重彈再重彈

四年後的今天，特朗普口中依然大談移民問題。他在造勢大會的前一天就在Twitter上突然宣布美國入境和海關執法局（ICE）下周會開展移除數百萬計的非法移民——雖然相關部門似乎沒有收到指令。在演說中，他又繼續指責民主黨主張「開放邊境」，而他自己卻會在明年底前建好「400英里的邊境圍牆」。

對於主流媒體，特朗普也是一如既往的嘲笑為「假新聞」，指如果現場有三、四個空位，媒體就會報道他的造勢大會未有滿座。他的支持者也高呼極為熟悉的口號回應，如「CNN（美國有線新聞網絡）是垃圾」等。

其他特朗普的主要針砭對象，也在造勢大會中得到他熟悉的批評：通俄門調查是「推翻其選舉結果的企圖」；希拉里是「狡詐的」（crooked）；而民主黨人則是想「毀滅我們的國家」，有「意識形態惡疾」，更是「道德敗壞」、「精神失常」、「激進」、「極端」和「危險」的。

這種造勢大會的場景已是美國政治日常，因為特朗普在他正式就任總統當日就已經正式啟動了其2020年競選活動。（路透社）

在任兩年半的特朗普，竟然還在2016年總統選舉對手希拉里的「電郵門」上造文章，向支持者指出希拉里被刪走的電郵正埋藏於國務院深處，而「我們最終會把它們找出來」。其支持者也繼續早呼「把她關起來」的口號，實在使人有恍如隔世之感。

「反建制」的總統？

其實說穿了，特朗普只是想「回到過去」，將其2016年的勝選過程重演一次。這些製造敵人的說辭就是要為現在已貴為總統、身處華盛頓建制頂峰的他，重新鼓動起「他與人民站一起反對建制精英階層」的「我他對立」情緒。

此等言辭可說是星羅棋布：「我們正一起打破華盛頓政治最神聖的法規，因為我們正對美國人民兌現承諾」；「我說過很多次我們會抽走死水（drain the swamp），我們現在正在努力工作，而這正是為何這淌死水會如此惡毒又暴力地反抗」；「在過去兩年半，我們一直被圍剿」等等。

當然，特朗普也有提及美國經濟如何熾熱、他任命了多少保守派的聯邦法官、最高法院法官等等「政績」。不過，特朗普十分明白，這些是次要，首要的還是民眾與他一起抗敵的情感認同。

造勢大會場外也有示威；「特朗普BB」也出現其中。（美聯社）

然而，這招「重施故技」在來年大選真的管用嗎？

回不到的過去？

根據民調網站RealClearPolitics綜合的各項民調，特朗普目前也在不少州份也落後多位主要民主黨候選人。就連在他目前明顯極力爭取、擁有29張選舉人票的佛羅里達州，他的民調支持除了落後前副總統拜登（Joe Biden）和佛蒙特州（Vermont）參議員桑德斯（Bernie Sanders）等民主黨總統大熱人選外，還稍微落後於印第安納州南本德市（South Bend）市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）等新秀。難怪特朗普早前呼籲支持者不要相信民調。

而且，除了經濟之外，特朗普2016年曾承諾的施政目標大多也未能實現：現稱《美墨加協議》（USMCA）的新版《北美自貿協議》（NAFTA）尚未通過國會落實；與中國的貿易談判尚在爭持之中——美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在造勢大會同日就表示「再談沒用」；「廢除並取代奧巴馬醫保」的計劃如今已經不見蹤影；興建美墨邊境圍牆的嘗試受困於各種司法程序之下；非法移民的人數也不斷增加，而特朗普自己在造勢大會前炒熱的「移除非法移民」政策，在他兩年半任內，其數字更連奧巴馬在任同期也比不上。

讓特朗普「難以忘懷」的希拉里。（路透社）

目前民主黨忙於初選，尚未全面就這些問題向特朗普開刀。他朝初選結束，類似資訊在媒體上不斷散布，特朗普回到過去的選舉策略也許會讓支持者重新憶記當初承諾，更會造成反效果。

當然，選舉政治難以理性解釋，我們在此也難確斷特朗普能否真的重回「過去」而再下一城。

不過，從他2016年「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的競選口號可見，「回到過去」一直是特朗普支持者的核心寄望。然而，當特朗普四年總統任期也未能回到過去的事實擺在眼前，就算特朗普2020年再度當選，這種寄望最後也難免會破滅收場。