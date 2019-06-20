日本即將首辦G20：安倍晉三在峰會上的醉翁之意

新一輪二十國集團（G20）峰會即將在下周五（28日）一連兩日於日本大阪舉行。是次峰會除了圍繞全球經貿投資、貿易戰、海洋污染、數據安全等問題外，首相安倍晉三如何藉這個齊集各國領袖的盛會，重新向外界定位日本的外交方針及定位，相信是峰會內容以外的重要宏觀角度。

這個六月，日本首相安倍晉三在外交上可算是碰了一鼻子灰。他在上周到訪伊朗，成為自1979年伊斯蘭革命之後，首位到訪伊朗的日本領導人，在波斯灣局勢升溫之時，本欲成為美國和伊朗之間的調停者，卻因為阿曼灣（Gulf of Oman）的油輪遇襲事件而馬失前蹄，美國軍方更聲稱伊朗革命衛隊為背後始作俑者。姑勿論襲擊方是誰，安倍啟程前，企圖向外界展現日本的斡旋者形象，事情發展至此，可算是功虧一簣。

安倍晉三訪伊期間，己國油輪在阿曼灣遇襲，讓他頓時陷入一場十分尷尬的局面。（路透社）

因此，大阪即將舉行的G20峰會，是安倍另一個試圖定位日本外交及地緣角色的大好機會。

日本難為貿易戰降溫？

大阪G20峰會中最受媒體注目的看點，肯定是早前敲定將會在峰會期間舉行的中美元首會面。「習特會」被視為解決現時中美貿易戰僵局的曙光，無論是華爾街抑或環球股市，都因日前的利好消息刺激所帶動。不過，再細心觀察便可明瞭，無論是中方或美方，在貿易戰問題上都採取極強硬態度，要有顯著成果，實屬難能。

早前美國參議員魯比奧（Marco Rubio）提出法案，阻止華為入稟美國專利法院索償一事，更為劍拔弩張的中美關係火上加油。美國財經新聞台CNBC節目主持人克拉默（Jim Cramer）更發表評論，指明不要對這次「習特會」過於樂觀，它最有可能出現的情況是「什麼都沒發生」。寄望兩國的齟齪在一次元首會面中化解，自是不切實際。

但若貿易戰僵局至少能在大阪峰會後稍為降溫，其實也算是為安倍的臉上貼金，滿足他矢志造就日本成為「中介人」的半點野心──這是安倍唯一能夠期盼的。

大阪G20峰會上的「習特會」，備受國際媒體關注。但各界心中皆知，不會有什麼顯著的實質成果。（路透社）

伺機突破外貿樽頸

日本財務省在周三（19日）發布的最新統計數字顯示，日本在5月份的出口額下降7.8%，並且連續六個月出現同比下降。受中美貿易戰、英國脫歐未明朗、波斯灣局勢變動等外圍因素影響，本年日本的經濟成績表現並不特別顯著。各界預期改元後的刺激作用，暫時來看效果不大。

因此，日本作為G20主辦國，於全球經貿投資角色的討論，也是安倍可在峰會上重點操作的議題，並與其矢志營造的「中介」、「調停者」世界舞台形象合併處理。

向世界展示新紀元的活力

除了峰會重點的各國經貿合作範疇以外，是次G20峰會，其實也是安倍的一個好機會，向世界展示日本改元後的潛在活力。

令和開局，安倍政府首項籌備的國際大型盛事，便是大阪G20峰會。（Getty Images）

自5月起改元「令和」後，日本正式踏入「新紀元」。國內外皆翹首以待，看看未來日本的發展將會有如何的新突破。G20大阪峰會作為令和年日本首個舉辦的大型國際盛事，安倍務求打響頭炮，自是正常不過。加上來年的東京奧運即將是日本擔綱的重頭戲，也是全年最備受世界矚目的頭等盛事。日本在此之前必須充分利用每一個機會，展現其舉辦國際大型盛事的頂尖能力。

平心而論，日本作為世界前列強國，其實已累積大量經驗，無論在籌備、宣傳、運作大型盛事，其周全稱職的工作能力已毋庸置疑。而安倍的心思，相信是盤算着，未來一年日本應該如何在世界鎂光燈下竭力爭取上鏡的機會，為一年後的東京奧運衝刺作好準備。

東京市內正在建造多間體育場館，為來年奧運會積極籌備。（Getty Images）

從現實角度來看，G20峰會談得出的實際成果通常只是虛無縹緲的「互惠互利」、「持續改善」、「長期鞏固關係」云云。但主辦國如何透過峰會，表現己國獨特、非他人所能及的一面，才是這類多邊峰會的重點看頭。無疑，大阪峰會已經被「習特會」搶了注目的頭條位置，但眾人已可預知其結果變數不大。相反，安倍在峰會上的表現，以及連帶展示的日本外交技倆及角色定位，其未知性反而更值得觀望。