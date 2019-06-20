數十萬群眾夾道歡迎　如何看待習近平訪朝的盛大？

時隔14年之後，中共領導人習近平訪朝的場面盛大絲毫不減，這背後有兩國關係不同的內涵。看待今天的習近平訪朝和中朝關係，不能用上世紀50年代朝鮮戰爭時期的眼光，也不能用美蘇冷戰之中的眼光，更不能用朝鮮反覆於發展核武器路線的眼光。

6月20日，中國國家主席正式訪問朝鮮，並且和朝鮮最高領導人金正恩在平壤舉行了會談。

從中國官媒央視播出的視頻來看，習近平從抵達平壤順安機場，金正恩和夫人李雪主的接機，再到雙方共同檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊，習近平乘車前往錦繡山迎賓館，這次出訪的氣氛之熱烈、場面之盛大，突出了朝鮮對這位來客的重視。

據中國官方通稿所說，在機場的歡迎儀式上，朝方準備了21響禮炮，機場懸掛了金正恩和習近平兩人的領袖相，近萬人持着花束大喊着歡迎口號。在習近平到達下榻賓館的路上，更有數十萬群眾夾道歡迎，場面相當罕見。

通過視頻可見，朝鮮群眾站滿了路邊的草坪、廣場，甚至是過街天橋都擠滿人群，還有人在沿路住宅的窗台上表示歡迎，他們揮舞着國旗、標語、花束，習近平乘車所到之處，歡呼聲都是震耳欲聾。在平壤的街巷之中，「朝中友誼」、「牢不可破的友誼」以及「鮮血凝成的朝中兩國人民之間牢不可破的友誼團結萬歲！」等等標語以及兩國國旗隨處可見。

不僅如此，習近平還成為了在錦繡山太陽宮廣場接受致敬的第一位外國領導人。朝鮮方面準備的數萬隻彩色氣球，在習近平到達廣場時放飛。錦繡山太陽宮是朝鮮已故最高領導人金日成、金正日陵墓，是朝鮮重要的集會場所，被朝鮮最高人民會議規定為全體朝鮮民族「聖地」。

中朝兩國國旗在朝鮮街頭隨處可見。（法新社）

雖然中共前領導人江澤民、胡錦濤訪問朝鮮時，也曾有過類似的禮遇，但是時隔14年之後，習近平訪朝的場面盛大絲毫不減，這背後有兩國關係不同的內涵。

當前，美朝高層對話陷入停滯，二次特金會的無果而終，讓雙方對朝鮮半島無核化的分歧越發凸顯，在朝鮮5月進行了短程導彈試射之後，西方更是不斷揣測金正恩會對棄核路線「反悔」。同時中美貿易戰再度升級，磋商經歷了破折。

此時，習近平的訪朝被認為是對金正恩的「力挺」，同時也是中國對特朗普使出的「籌碼」。如今迎接習近平的盛況，也極有可能被稱為是中朝重回某個時期的「特殊關係」，相互利用，抱團抵抗西方的一種證明。但是這些猜測終究只是看到了中朝關係的表面，更沒有脫離意識形態對抗的慣性思路。

的確，中朝之間存在的歷史友誼是真實存在的，但是這並非只是因為同為社會主義國家的說辭，而是在交往歷史之中，這對鄰國共同經歷戰爭、苦難、衝突，形成唇齒相依的關係是一種必然。

看待今天的習近平訪朝，看待今天的中朝關係，不能用上世紀50年代朝鮮戰爭時期的眼光，也不能用美蘇冷戰之中的眼光，更不能用十幾年前朝鮮反覆於發展核武器路線的眼光。

朝鮮商店在販賣中朝友誼的紀念郵票。（法新社）

金正恩對朝鮮的路線已經很明顯，從去年的朝鮮勞動黨第七屆三中全會，到今年金正恩第二任期對內閣的調整，朝鮮集中一切力量搞經濟建設的路線已經成型，金正恩要在朝鮮推行改革開放的抱負已經顯現。「雙軌並行」的道路已經是過去，今天的中朝關係也會在新的路徑上發展。

朝鮮需要的是在保持社會主義制度的前提下，進行經濟上的改革開放，中國是這一路線唯一可以學習效仿的對象，也是一個最為成功的例子。在朝鮮無核化的過程中，一系列與西方世界的合作和博弈，中國的「支招」更是至關重要。未來朝鮮要面對的複雜改革問題和地緣政治問題之中，國力的增強離不開中國的支持。

習近平訪朝的高規格和大場面，與中國對朝鮮的重要性相關，但這不代表中朝之間就沒有任何矛盾。中朝之間以前有過衝突，現在存在分歧，未來也會有新的挑戰。但是從這次訪朝的情況來看，金正恩很明白如何做利害關係的評估和比較。朝鮮是如此，在變幻的國際格局之中，韓國、日本、越南、菲律賓等等中國鄰國都在做同樣的計算。

朝鮮對習近平的盛大歡迎，是金正恩的政治需要，也是朝鮮未來對內發展和對外關係的需要。中朝關係的現狀是朝鮮權衡利害之後的結果，對習近平的特殊對待，其實實屬正常。