習近平的正常安排　金正恩的特殊對待

金正恩赴機場接機習近平、在機場舉行歡迎儀式、數十萬民眾歡迎、錦繡山太陽宮廣場的致敬活動等都可見朝鮮的用心。 但習近平出訪的陪同人員並未有破例。

中國國家主席習近平6月20日抵達平壤，開始對朝鮮進行國事訪問。這是時隔14年來中國最高領導人首次到訪朝鮮。

朝鮮對習近平的此次訪問頗為重視。在習近平抵達平壤順安機場後，朝鮮最高領導人金正恩與夫人李雪主接機。之後，朝方在機場舉行歡迎儀式，鳴放21響禮炮，習近平在金正恩的陪同之下檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊，並觀看了分列式表演。

朝鮮黨和國家領導人朴鳳柱、李勇浩、李萬建、李洙墉、崔輝、金英哲、金秀吉、李永吉、努光鐵、李龍男、金與正等參加機場歡迎儀式。

歡迎儀式結束，習近平乘坐前往錦繡山迎賓館。根據中共官媒新華社的報道，「沿途數十萬群眾揮舞中朝兩國國旗和五彩繽紛的鮮花，夾道歡迎」，氣氛相當熱烈。

朝鮮為迎接習近平，動員了數十萬民眾。（新華社）

之後，習近平與金正恩同車前往錦繡山太陽宮廣場。新華社稱，「街道兩旁，人山人海，盛況空前」。習近平抵達時，數萬隻彩色氣球飛上天空。習近平和彭麗媛在金正恩和李雪主陪同下，接受朝鮮黨政領導幹部和平壤市民代表致敬。這是外國領導人首次在錦繡山太陽宮廣場接受致敬。

致敬活動，朝鮮的高官崔龍海、金才龍、朴光浩、金平海、吳壽勇、朴泰成、太亨徹、崔富日、鄭京澤、金德勛、李周五、董正浩、金能旿等參加。

20日下午，習近平與金正恩舉行正式會談。

當天晚上，朝鮮為習近平安排了多場活動。習近平在朝鮮勞動黨中央本部接受朝鮮勞動黨中央全體政治局委員和候補委員致敬。隨後，習近平在木蘭館出席了金正恩舉行的歡迎宴會。金正恩在致辭時這樣做開場白：「今天我們懷着無比喜悅的心情，迎接最尊重的中國貴賓習近平總書記和彭麗媛女士。」

20日晚上9時40分左右，習近平夫婦在金正恩夫婦陪同下，在平壤「五一」體育場觀看了朝鮮大型團體操和藝術演出。據悉，這台演出是為習近平此訪專門精心製作的，共有數萬名朝鮮演員參加演出。朝鮮三大樂團，國立交響樂團、功勛合唱團、三池淵管弦樂團首次同台獻藝。

朝鮮的藝術演出以稱讚朝中關係為主調。（新華社）

在習近平抵達朝鮮當天，朝鮮黨媒《勞動新聞》在頭版頭條發表題為《熱烈歡迎兄弟的中國人民的友好使者》的社論，歡迎習近平訪問。

金正恩赴機場接機習近平、在機場舉行歡迎儀式、數十萬民眾熱烈歡迎、錦繡山太陽宮廣場的致敬活動、朝鮮媒體的造勢等等安排都可見朝鮮的用心。

從過去一年多金正恩四次訪華再到今天習近平訪問時的熱情接待，都表明了朝鮮對中國的特殊對待。不過，從北京的安排來看，這符合習近平外訪的慣例。根據中國官方發佈的通稿，陪同習近平出訪的人員有夫人彭麗媛，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等。

在正式的國事訪問中，夫人陪同出訪是外交慣例。而丁薛祥、楊潔篪、王毅和何立峰四人成為習近平連任國家主席後隨訪官員的標配，比如習近平3月對歐洲三國（意大利、摩納哥、法國）的國事訪問、5月國事訪問俄羅斯以及日前他前往吉爾吉斯坦和哈薩克斯坦進行國事訪問，陪同的中方官員也是這四人。

從中朝出席首腦會談的官員也可以窺見兩國各自的外交考量。（路透社）

習近平國事訪問的陪同人員並未因為朝鮮而調整，而是沿襲了他此前訪問的安排。這是正常的國與國之間的交往。

其實，對比中國前領導人江澤民和胡錦濤時訪問朝鮮的陪同人員也可以看出這一點。

據查詢，中國前領導人江澤民2001年訪問朝鮮時，陪同的官員除了標配人員之外，還有時任中組部部長曾慶紅、中央軍委委員、中國人民解放軍副總參謀長郭伯雄、中央外辦主任劉華秋等。2005年，時任中國國家主席胡錦濤訪問朝鮮，陪同的人員除了時任中央辦公廳主任、外長等，也有中聯部王家瑞和副部長劉洪才。

江澤民時期訪問朝鮮時陪同高官涵蓋了黨政軍三個層面。到了胡錦濤時期，多是黨政高官，解放軍等高官不在陪同之列。到了習近平時期，中方不再強調有中聯部部長陪同訪問。這說明北京在調整對朝鮮的定位，有黨際外交的同時，也有國與國之間的正常交往。

如當年金日成、金正日歡迎江澤民、胡錦濤一樣，金正恩如今維持了對習近平接待的熱情，這說明朝鮮依舊將中國看成是可以信賴的一方。而從北京的安排來看，中國正在調整對於朝鮮的定位。

同為社會主義國家，有着相同的意識形態，中國與朝鮮建立了「血盟」的關係。這使得在過去多年裡，中朝之間的關係是特殊的，超越了傳統的國與國的關係。但在現下的國際關係中，意識形態重要，國與國之間的利益同樣也重要，這是社會主義國家外交現代化的要求。

中朝之間的戰略問題已經不是簡單的意識形態問題，更涉及兩國未來的國家發展，這是國與國之間的問題。如今，習近平以國事訪問的規格到訪朝鮮，不再是以往江澤民和胡錦濤時期對朝鮮的正式友好訪問，就是要以正常國家之間的關係來推進中朝關係，如今，陪同人員的變化也符合這個邏輯。