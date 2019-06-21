烏克蘭新總統首訪歐盟　再挑俄羅斯問題或得不償失

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）編號MH17的客機，於2014年在烏克蘭東部上空被導彈擊落。由荷蘭領導的國際聯合調查小組（Joint Investigation Team，JIT）周三（19日）公布4名疑犯的身份，並向他們發出國際通緝令。 荷蘭警方指出，他們分別是曾為分離武裝組織指揮官的俄羅斯公民吉爾金（Igor Girkin）、退伍軍人杜賓斯基（Sergey Dubinskiy）、普拉托夫（Oleg Pulatov），以及一名烏克蘭人哈爾琴科（Leonid Kharchenko）。

雖然疑犯預定於明年3月在荷蘭接受審判。不過，俄羅斯不太可能會將本國公民引渡到荷蘭受審，所以疑犯很大機會缺席審判。由於逮捕令直接指控俄國公民，外界普遍認為，這將會進一步惡化莫斯科和基輔之間本已劍拔弩張的關係。

荷蘭調查團向3名俄籍及1名烏籍公民發布逮捕令。（路透社）

新上任的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在報告出爐後，表示支持荷蘭調查團的逮捕令，認為事件起因必須查個水落石出。

新官上任三把火？

喜劇演員澤連斯基在今年5月正式宣誓成為烏克蘭總統，以其空白的政治履歷表贏得總統寶座，成為歐洲政壇一時佳話。貼地、反建制的「市民公僕」形象使澤連斯基勝選，不過，他的零從政經驗卻令人擔憂，究竟能否帶領烏克蘭走出經濟及政治困局，並拿捏好處理烏歐及烏俄關係的力度。

從澤連斯基上任一個月的舉動來看，他顯然是擺出一副一面倒親歐拒俄的姿態，並進一步向北約靠攏。

澤連斯基早前到訪法國、德國期間，希望能遊說歐盟力保烏克蘭，保障烏國邊境安全。澤連斯基在柏林與德國總理默克爾（Angela Merkel）會晤期間，更爭取歐盟對俄實施更多制裁。不過，默克爾僅承諾，會維持現有對俄羅斯的制裁措施。

現時首都基輔一帶及西部地區的主流民意都是持反俄立場，認為烏克蘭只有脫離俄羅斯的制肘，才能渡過危機，發展經濟。對於澤連斯基這位新官來說，滿足選民，表現自己執行力的舉措，當然便是大舉抗俄標語，拉攏西方。

澤連斯基甫上台即大打「反俄牌」，企圖進一步親近歐盟。（Getty Images）

歐盟此時不想燃起火頭

以歐盟的角度來看，澤連斯基的主動拉攏，絕對不是壞事，畢竟幅員廣闊、連結東西的「大糧倉」烏克蘭，無論在資源供應、地緣角力層面，都是一個有力影響時局的因素。不過，審視現時的全球局勢，歐盟開始發現，與俄羅斯打好關係，對自身而言其實是件好事。先不論北約的軍事合作範疇，若只論經濟層面，歐盟與俄羅斯在天然氣、鋼材等在供求上一直互相依賴──這亦是為何烏克蘭一直夾在兩者之間，成為磨心的其中一個原因。

在與美關係變得不明朗之際，若公然不給俄方面子，對強烈反俄的澤連斯基予以不成比例的禮待，當下而言實屬不合時機。默克爾之所以在會晤上未肯承諾澤連斯基，擴大對俄制裁，箇中的考慮，見微可知著。

外交觸覺有待磨練

至於在澤連斯基的角度考量，他親歐拒俄的思維可以理解，但甫上任總統，即推反俄外交，尋求加大對俄制裁，只會徒然惡化烏俄關係，並且加劇東烏前線的對峙局勢。澤連斯基現在希望通過孤立俄羅斯的方法，試圖保衛烏克蘭權益，其實是短視之舉。

烏克蘭在歐洲的地緣位置極為重要。作為總統，如何處理東西鄰強的關係，澤連斯基不能再怠慢。（Getty Images）

加上烏克蘭本身的國力與俄羅斯相差千里，這樣一上台就公然不給普京面子，絕對不符合講求審時度勢的現實主義外交思維。

普京常說一句話：沒有出擊的實力，就不要顯露怒氣。澤連斯基這樣貿然將東烏克蘭一帶的民眾置於干戈之間，究竟是豪氣橫生的自傲，還是脫離現實的狂妄？