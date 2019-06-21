特朗普為何突然收回攻打伊朗的指令

根據美國媒體6月20日報道，美國總統特朗普當天曾下達空襲伊朗的指令，但又於當晚收回成命。特朗普臨時撤回指令，主要有三個方面的因素考量。

6月20日，美國軍方稱，美國海軍一架飛越國際空域的MQ-4C無人機被伊朗擊落，地點距離伊朗約17英里。但是，伊朗伊斯蘭革命衛隊則說，這架無人機是在進入伊朗南部霍爾木茲甘省庫莫巴拉克地區附近的伊朗領空時被擊落的。根據美國媒體《紐約時報》6月20日報道，美國總統特朗普當天曾下達空襲伊朗的指令，但又於當晚收回成命。

對於此次無人機被擊落，特朗普（Donald Trump）20日說是伊朗犯下的嚴重錯誤。經過和國會、國安及軍方的內部溝通，特朗普最終同意，效仿之前的兩次對敘利亞的空襲，對伊朗雷達站和導彈陣地予以打擊。但是就在行動進入操作階段，戰機已經起飛、軍艦已經到位的初始階段，特朗普突然又撤銷這次指令。以上就是《紐約時報》的爆料。

其實，從5月沙特油輪遭到襲擊後，美國就加大了針對伊朗的軍事部署，其中包括派出「林肯」號航母打擊群和B-52戰略轟炸機，鎮守波斯灣，並在中東地區部署「愛國者」防空導彈系統和「阿靈頓」號兩棲船塢運輸艦以及F-35A戰機。美國國務院也已撤出在伊朗的外交工作人員。

目前尚不確定特朗普是否徹底取消軍事打擊的選項。從特朗普當前的內政外交因素分析，特朗普臨陣撤銷軍事打擊伊朗的決定，可能有以下三個因素的影響。

第一，特朗普不希望在大選年開闢新戰場。

特朗普6月18日在佛州宣布連任參選時，曾強調自己會繼續兌現承諾，其中必然包括讓美國擺脫中東戰爭泥潭。他甚至重新回到了2016年大選時的姿態，重複之前的競選承諾，比如清理華盛頓「淤泥」。

美軍連續兩個多月來都在加大在中東的軍事部署（路透社）

面對民主黨人的挑戰，特朗普自己明白，當年承諾從中東撤軍的承諾，有助於幫他爭取中間選民。5月底新聞媒體報道美國增兵中東後，特朗普第一時間站出來否認，也主要是出於對選舉的考慮。如果在大選年對伊朗開闢新的戰場，必然會違背他的競選諾言，對自己的連任前景不利。

現在，美國有聲音傾向於將伊朗同基地組織聯繫起來，但是，這種莫須有的聯繫恰好是小布殊（George W. Bush）攻打伊拉克的借口。如果特朗普以此為理由對伊朗開戰，必然讓美國在中東重蹈覆轍，同時美國情報機構的信譽也將徹底喪失。

第二，國防部長人選遲遲未定，軍方領導層力阻開戰。

美國前任國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）年初被迫提前辭職後，美國國防部代理部長沙納漢（Patrick Shanahan）2日開始接任。不過，沙納漢本周宣布，決定退出參議院對他正式擔任國防部長的提名審核。隨後，特朗普又宣布任命陸軍部長埃斯珀（Mark Esper）接替沙納漢，出任代理國防部長。