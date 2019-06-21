東盟峰會現場觀察：小規模談「家務事」 背後的大價值

6月的泰國正值雨季，但悶熱天氣依舊無法阻擋東盟峰會的召開。6月20日至23日，第34屆東盟峰會在泰國曼谷舉行，東盟十國領導人將在6月23日召開首腦會議。

據東盟峰會公布的行程表顯示，東盟十國高級官員會議和東盟峰會準備會議在6月21日在曼谷當地時間下午1時舉行。

上午10時，記者開始陸續進入在曼谷齊隆中心點酒店開設的媒體中心，由於中心室內並不寬敞，不少記者選擇到小會議室中等候。

01記者發現到，泰國為此次東盟峰會的東道主，所以媒體中心裏，泰國記者居多。不過，其他國家的媒體記者也並未缺席。01記者趁機與各國記者交流。

一位來自中國官媒的記者告訴01記者，此次會議與下半年舉行的東盟峰會相比，規模較小，所以媒體關注程度會較弱。

南海問題是日本記者在此次東盟峰會中十分關注的話題。（法新社）

另一位中國媒體的記者也說，此次東盟峰會主要是東盟十國領導人的例行會談，主要關注東盟內部事務，沒有大國參與，規模變小也是在所難免。

除了談論此次會議的規模，記者與各國記者交流時了解到，每個國家的記者對此次東盟會議關注的主題並不相同。

一名泰國記者說道，泰國方面最為關注的是區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的談判進程，RCEP是否會排除印度與澳洲，希望東盟領導人談及此話題。

日本記者則更為關注中國南海問題和經濟問題。雖然南海問題已經趨於穩定，但在東盟峰會召開前，菲律賓與中國在南海之上再起糾紛，菲律賓媒體也透露，在此次東盟峰會，東盟領導人將會就南海進行協商。因此，這位日本記者對此尤為關注。同時他也希望能夠了解一下東盟各國與日本經濟合作的推進計劃。

就在各國記者耐心地等待高級會議舉行之際。菲律賓貿易部長洛佩斯（Ramon Lopez）突然現身媒體中心，並在中心室內的一間小會議室中召開了一個簡單的對話會。由於會議室太小，攝影機幾乎佔滿了會議室，許多記者不得不擠在門外。

第34屆東盟峰會在泰國曼谷舉行，圖為泰國總理巴育。（ASEAN Facebook）

而由於洛佩斯所使用的咪高峰收音效果不佳，導致門外記者無法聽清洛佩斯的發言，不少記者因此而「缺席」會談。在簡單談及中美貿易戰進行及透露RCEP談判進程之後，洛佩斯結束了對話會。

在對話會結束後，各國記者繼續在媒體中心等待東盟高級會談的結果。但直到下午6時，會談結果也沒有公布。主辦方僅在媒體中心的電腦中更新了高級會議的現場照片和一些影片。

一位泰國記者告訴01，泰國官員在會談結束後，通常會讓泰國記者去採訪，但到目前為止他們還沒有從官方收到任何消息，據她估計，今天泰國官方恐怕不會公布此次高級會議的任何細節。

此次是東盟十國領導人的例行峰會，主要關注的也是自己的「家務事」，其規模與33屆新加坡東盟峰會及東亞領導人系列會議自然小了許多。

但中日美韓領導人和外國官員缺席的峰會，東盟十國元首在各項問題的表態和聲音似乎更具價值。在未來兩天中，東盟十國領導人是否會就各國媒體關係的話題給出回應，01記者將繼續觀察。