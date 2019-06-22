從中東反恐到護航波斯灣　是誰把中國從幕後推向台前？

北京時間6月21日前後，外界仍把目光聚焦於中國國家主席習近平的平壤之行，進而驚詫於朝鮮方面的盛大款待。與此同時，來自北京的一系列罕見外交信息也讓觀察家們感覺目不暇給。 也就在6月20日時，阿富汗塔利班當局的首席談判代表巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar），以及敘利亞副總理兼外長穆阿利姆（Walid Al-Moualem）等人已先後前往北京，進而希望得到中方在重大關切問題的支持。這種局面較之以往北京在阿富汗、敘利亞等問題上的低調角色也大為不同。

當北京開始向塔利班方面談及「阿人主導、阿人所有」的構想，還聽到了敘方有關「中方協助打擊在伊德利卜的武裝分子」的建議時，北京在中東、反恐等問題上愈來愈突出、愈來愈積極的角色也隨之浮現。

不可否認，在面對「出兵反恐」等嚴峻問題時，習慣以經濟、文化等柔性手段介入中東、中亞地區的中國仍會選擇迴避。但中國終究已提出請求，強調敘利亞各方需「堅決打擊被聯合國安理會列名的恐怖組織」，進而開始聚焦於「滑向衝突」的伊朗與波斯灣局勢。更不用說中國在阿富汗問題上也早有自己相對成熟的看法。至此，中國在中東舞台上從幕後逐漸挪向台前的狀態也逐漸明晰。

能被接受的北京意見

對長期關注阿富汗、敘利亞乃至伊朗等問題的分析人士來說，中國正在近幾年來逐漸扮演愈來愈重要的角色。中國不是歐美那樣的積极參与者。北京對中東的穩健干預和介入亦不代表他對該地區沒有想法。但中國的想法總能得到當事方的接受。這也是可以理解的。由於中國不會像西方那樣按其價值觀塑造響應國家，這使得從阿富汗塔利班到敘利亞部分反對派勢力都能在不損害中國利益的前提下，得到交換意見的機會。

目前，中國在阿富汗、敘利亞推動政治解決國內問題的立場，正逐漸得到相關各國、各方的積極配合與接受。此前派員前往北京的阿富汗塔利班正是如此，該組織已不止一次承諾打擊「伊斯蘭國」，並切斷與「基地」組織、「東突」組織和其他國際恐怖組織的聯繫，進而「確保其控制區不被用於威脅其他任何國家」。

當然，阿富汗塔利班與中國的接近也有客觀原因。阿富汗塔利班一側對美國仍有戒心，而俄羅斯和阿富汗國內最大部族普什圖人又有阿富汗戰爭以來的傳統矛盾，這使得塔利班一側也只能選擇北京。但無論如何，北京主導的「阿人主導、阿人所有」立場終究是阿富汗問題各方都選擇認可的。而這種柔性干預的局面還將讓中國在其他問題上繼續得分。

面對「滑向衝突」的波斯灣及霍爾木茲海峽一線，各國已有護航動向。（視覺中國）

同理，中國在敘利亞問題上的身份調整也很突出。儘管包括俄羅斯、敘利亞當局在內的各方都滿足於中國當前在敘利亞問題上政治干預和人道主義援助的角色，但考慮到敘利亞戰場上聚集着對中國國家安全構成威脅的「東突」分子的現狀，中國和敘利亞商議「堅決打擊被聯合國安理會列名的恐怖組織」也因此具備了充分的前提。

資料顯示，中國軍方已經在2016年8月中旬後決定「向敘利亞政府提供人道主義救援及協助人員培訓」。中國雖不能主動下場干預敘利亞戰事，但還是在2016年12月後投下反對票，為俄、敘兩軍的合圍行動創造了有利的國際環境。當俄、敘兩軍也在2018年9月到2019年初後多次針對敘利亞戰場上的「東突」據點發動猛攻時，這一系列軍事行動也是對中國有利的。

北京難以迴避安全問題

當然，中國在中東等地區的干預終究存在短板。相對於北京尚可以在中亞地區瓦罕走廊一線以及塔吉克斯坦的巴達赫尚等地區設置「聯合反恐中心」的局面，中方就難以將武裝力量進一步投射到中東熱點地區。

儘管曾有敘利亞官方媒體在2018年8月上旬傳出「中國軍隊擬以某種形式參與敘政府軍對伊德利卜戰役」的動向，但中國使館就隨即「闢謠」。很顯然，「殲敵於國門之外」對北京仍是有些難度的。更不用說中東宗教政治的複雜性也超越了中國處理國際政治問題的經濟和能力。

但是，對嘗試藉助「一帶一路」深入中東地區的中國來說，有些問題終究是難以迴避的，北京即便可以繞過阿富汗、敘利亞等問題上的武裝衝突，但就當前局面來說，伊朗核問題及其引發的海灣地區問題就繞不過去。面對中國的原油對外依存度達到70.9%，其原油進口量的近一半來自波斯灣地區的現狀，北京是必要在這場風波面前採取些必要措施的。

這樣一來，當北京僅僅以「堅決打擊被聯合國安理會列名的恐怖組織，推動敘利亞和地區早日實現和平安寧」等語應對敘利亞「反恐」議題時，中國外長王毅就在敘利亞外長面前專門強調了北京對「持續緊張」的伊朗核問題的高度關注，以及對「滑向衝突」的「伊核問題和海灣地區形勢」試圖採取干預措施的意圖。

不可否認，北京對於這場突如其來的風波仍僅僅聚焦於「各方應保持理性和剋制，不要再採取任何刺激局勢升級的行動，不要打開潘多拉的盒子」，進而高呼「美方應改變極限施壓做法」。這其中的很多手段都仍於局限政治解決的層面。

但是，中國作為安理會常任理事國和有影響的大國。他也想努力發揮一些作用，為「維護中東海灣地區的和平穩定」作出其努力和貢獻。由於目前印度海軍已向波斯灣和阿曼灣派出多艘艦船，並藉此為航行於此地的印度船舶提供「安全保障」。讓已經於亞丁灣一帶有所表現的中國海軍嘗試保障遠洋通道安全就成為一種可行的選擇。這對於在中東地區深入程度有限的北京而言，也將成為一種從幕後真正走向台前的開始。