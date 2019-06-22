東盟峰會：菲律賓官員表現搶眼　馬哈蒂爾大談中美博弈

東盟峰會的第三天（6月22日），九國領導人陸續抵達泰國。01記者觀察到，菲律賓和馬來西亞兩國在此次東盟峰會中尤為引人關注。

第34屆東盟峰會的第三天（6月22日），東盟各國領導人陸續抵達泰國。此次峰會東盟十國領導人都會如約而至，無人缺席。值得注意的是，01記者觀察到，菲律賓和馬來西亞兩國在此次東盟峰會中引人關注。

菲律賓通訊辦公室秘書安達納爾在東盟領導人會議召開，舉辦了一個非正式的記者會。（01記者/攝 ）

首先是菲律賓。相較其他國家而言，菲律賓在媒體中心顯得較為活躍。從6月21日至6月22日，菲律賓已有兩名政府官員召開了兩場記者會。第一場是菲律賓貿易部長拉蒙·洛佩茲（Ramon Lopez）6月21日在媒體中心（曼谷齊隆中心點酒店）召開了一場簡短的記者對話會。

6月22日上午，菲律賓總統通訊辦公室秘書安達納爾（Jose Ruperto Martin Marfori Andanar）在中心點酒店旁的小型商場內舉行了一個非正式記者會。

6月22日下午，菲律賓總統杜特爾特與泰國20名企業行政總裁舉行了一場會談。可以看到，相較於其他國家的政府官員，菲律賓在這場峰會中尤為活躍，向媒體透露了關於峰會信息及菲律賓政府在各項事件的姿態。

在中菲沉船事件下，菲律賓關於與媒體互動頻繁的行為十分搶眼，也讓輿論浮想聯翩。

近一段時間，大馬首相馬哈蒂爾頻頻公開談論中美博弈。（Getty Images）

其次是馬來西亞。馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）6月20日便抵達曼谷，是最早抵達泰國的東盟國家領導人。抵達曼谷後，馬哈蒂爾於6月21日參加第5屆彭博東盟商業峰會（Bloomberg Asean Business Summit），並在會上談及了一帶一路和中國通訊巨頭華為。

他說：「我不認為中國有雄心壯志成為世界第一。中國是一個擁有大量資本的非常富裕的國家，他們正在利用這筆資金滲透到其他國家。」

他還說，東盟國家需要了解中國的政策和戰略，並做出調整，從這些政策中獲取最大利益。

關於圍繞中國電訊巨頭華為的爭議，馬哈蒂爾表示，他認為他們現在不會對他國家的安全構成威脅。即使中國要監視，他們也沒有任何秘密可以隱藏。

近一段時間，馬哈蒂爾在各大公開場合上談及中美博弈的問題。5月30日，他在東京都內舉行的第25屆國際交流會議「亞洲的未來」上發表演講時表示，清楚華為公司在技術上已經大幅領先美國企業。美國應該和中國競爭。美國不可能期待自己總是處於科技領先的地位，各國需要通過對話的方式應對大國中國。

馬哈蒂爾的發言讓輿論認為是在「力挺中國」的表現。而此次峰會上，馬哈蒂爾提早抵達曼谷，並大談中美博弈和華為事件，再次引起了媒體的關注。在之後的會議中，馬哈蒂爾是否會對此作出更多的表態，01記者在現場將繼續關注。