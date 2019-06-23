【東盟峰會・採訪手記】避談敏感話題的泰總理與憋屈的媒體中心

第34屆東盟峰會落下帷幕，01記者回顧兩日的會議，避談敏感話題的巴育與憋屈的媒體中心，最讓人記憶猶新。

6月23日，第34屆東盟峰會逐漸接近尾聲，在東盟撤退會議（The ASEAN Summit Retreat）結束後，泰國總理巴育在曼谷雅典娜豪華精選酒店（The Athenee Hotel）召開了一場不到20分鐘的記者會。01記者參與了此次記者會。

按照東盟峰會的行程安排，記者會的開始時間是下午13時30分。然而，巴育（Prayut Chan-ocha）遲到了13分鐘，於13時45分才進入記者會會場。

記者會開始，巴育就此次東盟峰會進行了總結，並提到十國領導人重點談及了海洋污染物，東盟印太展望（ASEAN Outlook on the Indo-Pacific），區域全面經濟夥伴關係協定（ Regional Comprehensive Economic Partnership）以及東盟災害應急物流系統 （DELSA）。

記者會開始13分鐘後，巴育才姍姍來遲。（路透社）

值得注意的是，此前輿論預計的南海、中美貿易戰及羅新亞人等議題巴育並未在記者會中有所談及。不僅如此，泰國主辦方在6月22日通知媒體中心，記者會不設置提問環節。巴育謹慎迴避敏感話題的舉措讓很多現場記者失望。

除了對巴育在記者會上公布的內容感到失望之外，東盟峰會媒體中心的籌備還存在不少問題。此次東盟峰為各國記者準備的媒體中心設在曼谷齊隆中心點酒店，地點在會場曼谷雅典娜豪華精選酒店的對面。但媒體中心並不寬敞，根本無法全部容納前來參會的記者。

通過01記者兩天的觀察。6月22日當天，由於媒體中心提供的座椅有限，許多記者沒有找到空位落座。此後主辦方只能在走道加開座椅，這才暫時解決了記者們的窘境。

此外，泰國主辦方對為媒體中心即時傳譯的準備上也出現了不小的紕漏。

由於媒體中心不大，不少記者早早來到中心佔位。（01記者/攝）

6月23日，巴育舉行記者會。大部分記者跟隨主辦人員去到曼谷雅典娜豪華精選酒店的會場，但不少記者還留守在媒體中心等候。巴育通常都會泰文進行演講，此次也不例外。由於記者會的現場提供即時傳譯設備，供國際記者使用，這也讓各國記者可以迅速明白巴育演講中的內容。

然而，留守在媒體中心的記者並沒有如此待遇。在媒體中心裏，主辦方並未分配即時傳譯的設備給記者，直播的顯示熒幕也沒有配上即時傳譯或英語字幕。這樣的情況導致媒體中心的外國記者完全不明白巴育在記者會上到底說了什麼。

不少國際記者對此感到憋屈。雖說，此次的東盟峰會是東盟處理「家務事」的小規模峰會，但東盟是世界第六大經濟體，又是未來世界經濟中心的重要區域。

基於這樣的形勢下，東盟對未來決心、計劃，以及他們在各項政治和國際事務的聲音，都是世界各國想要知道的。

在這樣的考量下，主辦東盟峰會的主席國或許需要開始快速適應來自國際輿論的關注，在歷次會議中向各國媒體展現最好的自己，為東盟成為有力的國際組織打好基礎。