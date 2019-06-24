自6月13日兩艘運油輪於波斯灣關鍵航道霍爾木茲海峽遇襲後，波斯灣局勢急速惡化。上周四（6月20日），美國無人偵察機更遭伊朗擊落；美國總統特朗普一天之內從力指伊朗「犯下大錯」、安排好空襲報復，甚至已預先警告伊朗，到最後一刻卻「收回成命」，取消攻擊，改以本周一（6月24日）新增制裁作報復，讓各界對美伊開戰的憂慮暫得緩減。不過，混亂的反應顯示美國同時挑起太多國際紛爭，其對伊政策已是進退失據。此等亂況下的極限施壓，更讓外界難以安心。

自油輪遇襲事件發生後，美國罕有的在一周之內三度公開影片、圖片、水雷碎片等證據，上至特朗普、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），下至國防部軍官全方位責難伊朗。同時，美國增派1,000名美軍，配合上月才進駐區內的「林肯號」航空母艦戰鬥群，以及B-52轟炸機，以震懾來自伊朗的「敵意行為」。

伊朗否認與油輪遇襲事件有關，同時加速推進其逐步違反2015年《伊朗核協議》的決定：其低純度濃縮鈾的庫存量將於本周四（6月27日）超出核協議規定的300公斤上限。而伊朗給予協議簽署國抗衡美國單邊經濟制裁的60日「最後通牒」也將在7月7日屆滿，到時伊朗將重新提煉超越核協議規定3.67%純度上限的濃縮鈾，逐步趨近武器級別。

被擊落的同型號美軍RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人機。（路透社）

極力維持《伊朗核協議》的英法德三國，眼見伊朗違約在即，為免被協議法律條文迫使她們重施不道義的制裁，派出熟悉中東事務的高級外交官到伊朗交涉，企圖說服後者相信用以繞過美國制裁的「支援貿易兌匯工具」（INSTEX）將有效落實。不過，伊朗早已明白英法德是「不能而非不為」，也傳出有意轉向中俄求助。

美國連環強壓 局勢急轉直下

造成緊張局面，美國責無旁貸。特朗普去年5月單方面退出核協議，及後又重新制裁伊朗，卻在去年11月落實的石油制裁時留下窗口，給予中國、印度、日本等國180天豁免期。制裁下的伊朗石油出口下跌一半，今在本年4月只維持在稍高於每日100萬桶的水平，此數與核協議達成前相若，因此伊朗為保道德高地謹守核協議，而美伊之間則只有口舌之爭。

可是，在蓬佩奧及白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等強硬派領導下，美方卻於5月2日正式取消石油制裁豁免，使伊朗石油出口大挫至每日40萬桶。鑑於伊朗去年經濟收縮3.9%，美國收緊制裁將使伊朗經濟在本年度再收縮6%，而且缺乏外匯的伊朗，其消費者物價指數按年升幅接近40%，創超過二十年新高，讓伊朗不得不向核協議簽署國發出通牒，要求他們履行核協議給予伊朗的經濟承諾。

博爾頓警告伊朗，不要將美國取消空襲的小心謹慎看成是美國的軟弱。（路透社）

美國此刻急速收緊制裁，可算是早有預謀。在4月初，美方就突然宣布遍布各行各業的伊朗革命衛隊（IRGC）為恐怖組織，讓外國企業，甚至人道組織更難與伊朗機構合作。而在石油制裁豁免取消後的6月初，美國又制裁年收入達110億美元的伊朗石化產品出口，對國內生產總值（GDP）約4,500億美元的伊朗帶來重大打擊。

更有甚者，美國借伊朗曾威脅封鎖霍爾木茲海峽為契機，急速加強對伊軍事震懾。5月初，「林肯號」航空母艦開進該區，隨後一組愛國者導彈又被移入；在撤離伊拉克首都巴格達的使館人員、又增兵1,500人之際，美國更決定向伊朗死敵沙特出售總值70億美元的武器。

與此同時，該區突然發生多宗疑似伊朗所為的襲擊事件，計有阿聯酋東部海域四艘商船遇襲、沙特主要輸油管遭無人機攻擊、巴格達美國領事館附近遭到飛彈襲擊等，讓外界猜測美國會否借機動武。

力證伊朗施襲 盟友反應冷淡

時至6月13日，日本首相安倍晉三訪問伊朗，分別與總統魯哈尼（Hassan Rouhani）及最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）見面，代特朗普傳訊並試圖緩和局面之際，卻發生備受國際關注的兩艘油輪遇襲事件。

日本首相安倍晉三訪伊期間，與最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）會面。（路透社）

面對時機如此巧合，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）就以「『可疑』一詞已不足描述」去表達不滿。雖然伊朗有份救援遇襲船員，蓬佩奧卻在一日之內將矛頭指向伊朗；美軍也馬上公開一段黑白影片，指片中白船為伊朗革命衛隊所有，而船上人員正在移走受襲日本油輪「國華勇氣號」船側的未爆水雷，特朗普隨後更暗指伊朗毀滅證據。伊朗則指美國的指控「毫無根據」，並批評美方是在挑動戰事。

雖然沙特等國馬上附和美國，但除英國外，連德國、日本等美國傳統盟友也要求更多證據。同時，「國華勇氣號」的日本公司則指船員在襲擊前見到飛行物，與美國說法似有出入。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也要求進行獨立調查。一位歐盟外交事務的特別顧問更暗示，如果特朗普並非要尋求伊朗政權更替，就應該換走早在小布殊年代就主張政權更替的博爾頓。

眼見傳統盟友不願配合，時任署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）就強調美國有意「為這個國際問題建立國際共識」。蓬佩奧則聲明「特朗普總統已盡力避免戰爭」，只求伊朗無核化，但他卻補充說美國為保關鍵航道安全，會採取所有必要措施，包括「外交和非外交的」，似乎是想一方面回應盟友疑慮，另一方面則繼續向伊朗施壓。

美國軍方在上周一（6月17日）公開多張彩色圖片，其中除了與此前影片一樣的內容外，還有「國華勇氣號」的船身破孔、留在船身、被美方指為水雷痕迹的綠色金屬等。至上周三（6月19日），美國海軍更向記者展示「國華勇氣號」現況與水雷碎片，指後者與伊朗閱兵所見水雷相似。美方一周內三度公開證據，旨在說服盟國接受此事件為伊朗所為，謀求聯手行動，不過歐盟各國仍保持觀望態度。

國華勇氣號船身彈孔。（路透社）

重壓之下，伊朗卻是不卑不亢。伊朗革命衞隊司令薩拉米（Hossein Salami）聲稱伊朗早已有導彈技術，可以準確打擊美國在區內的航母；而伊朗軍方參謀長巴格里（Mohammad Baqeri）指出「如果伊朗真的決定要封鎖霍爾木茲海峽，其軍事力量足以全面並公開地進行」。

魯哈尼則重申伊朗不會對何國家發動戰爭，又點明「美國孤立伊朗的努力」未有得逞，更指出伊朗的美國對手只是「一群經驗不足的政客」。

白宮群英變群亂

魯哈尼此言不無道理。首先，在上周一才剛宣布增兵的沙納漢，卻因不願家庭醜聞被舊事重提而退下火線，將於本周初由他人署任，置軍事政策關鍵時刻於不顧。其次，雖然對伊政策由博爾頓、蓬佩奧等強硬派領導，然而正當他們極力想藉此油輪遇襲事件逼伊朗就範之際，特朗普卻突然指襲擊事件只是「小事一樁」，讓美國軍方不斷公開證據壓迫伊朗之舉頓失銳氣。

更重要的是，美國對伊政策只顧不斷施壓，卻沒有給予對方任何下台階。特朗普固然有「願意談」之說，蓬佩奧也有非戰之言，但屬於溫和派的魯哈尼在國內強硬派的壓力之下，根本不可能在美國撤回制裁、回到核協議框架前，重新回到談判桌上。魯哈尼就說得明白：「與不斷對伊朗施壓的人談判只會是投降。」他也把伊朗不屈立場的基礎說得清楚：「沒有人不讚許伊朗在核協議上的立場。」美國只顧強硬，盟友離心離德，使伊朗更有本錢直面美國重壓。

蓬佩奧周日（23日）表示要與波斯灣地區，以及亞洲、歐洲國家組成全球聯盟，應付伊朗的挑戰。（路透社）

在此情況下，美國要麼只有繼續升級，要麼讓事情不了了之。由於美國制裁空間無多，且連航母也已出動來充撐場面，要真正升級，就只有軍事行動。此等升級，將讓美國再次身陷恐怕贏不了的戰爭；然若把事情拖下去，美國極限施壓已出，維持下去成本甚高，不維持下去卻又顏面無存。上周四美國無人機遇襲後，特朗普的先硬後軟，就可見美國此時的進退失據。

美國對伊政策的亂況和困境，其實也是出於特朗普戰線太多，對內有民主黨政爭，對外更是從墨西哥、印度到歐盟、日本各有所爭，而且還有重中之中的中美談判，以及隨中國國家主席習近平訪問朝鮮而重回焦點的美朝問題。多條戰線中，美國對伊朗的極限施壓，又是梁山已上，不得不顧，才會困於今日之局。

這現象反映出白宮中有太多對國際政治宏圖未有掌握的門外漢，以為單憑美國之力，一切皆能迎刃而解，卻連番挑起難解爭端，最後自困其中，只有忙亂，而無長策。可見魯哈尼「政客經驗不足」之言，確是正中要害。￼

上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《油輪遇襲後續不絕 華府伊朗策略進退兩難》，網上標題為編輯重擬

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