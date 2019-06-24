杜特爾特的警告：中國有新方案才是維穩關鍵

無論是東盟的主席聲明還是杜特爾特和李顯龍對「南海行為準則」的表述都說明，南海趨穩大勢仍在延續。東盟與中國的任務是解決南海的具體細節問題。

東盟峰會6月23日結束，會後發表的含有57條內容的主席聲明中，第53條和54條談及了南海問題。東盟重申了在南海區域維持和促進和平、安全、穩定以及航行自由的重要性，並稱認識到南海的和平、穩定、繁榮對於各方都十分有利。

這樣的表述沿襲了2017年、2018年主席聲明的表述，不再像2015年和2016年的聲明那般激烈，當時的聲明中都提到了南海的填海造陸以及軍事化問題。

此外，今年的主席聲明中，東盟表示熱烈歡迎中國同東盟在南海繼續加強合作，並對雙方按照既定時間表積極推進「南海行為準則」磋商談判感到「備受鼓舞」，東盟將努力在2019年內完成對「南海行為準則」單一磋商文本草案的第一輪審讀。

從東盟的表態來看，「南海行為準則」進展順利，不過，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）似乎更顯迫切，他對該談判一拖再拖表示了失望，稱：「南海行為準則初審拖的越久，發生海上衝突事件的幾率就越大，因為誤判導致局面失控的可能性肯定也越大。」

杜特爾特在南海問題上的動作以及表態備受關注。（路透社）

新加坡總理李顯龍也提到了，各方對一些基本和複雜的問題仍存在分歧有待商榷。他還認為，「南海行為準則」有望在三年內落實，但更重要的是積極推進談判進程並取得正確結果，依據國際法解決爭端，包括1982年的《聯合國海洋法公約》。

無論是東盟的主席聲明還是杜特爾特和李顯龍對「南海行為準則」的表述都說明，南海趨穩大勢仍在延續。美國、日本等域外國家對南海問題的干預並沒有消失，但它們難以再像以往那般讓東盟和中國因南海問題激烈對抗。

現在，東盟的重點是與中國如何從機制上確保南海問題的穩定與和平。此前因為美國等國的干預，東盟與中國一直為地緣政治博弈所困，就南海爭議的具體問題解決難以展開。在這一階段告一段落之後，東盟與中國的新任務是如何解決南海島礁的具體細節問題，這才是關係到南海問題能否真正穩住的關鍵。

因南海島礁存在爭議，各方都以自己的理由刷出了存在感。（美聯社）

在解決島礁爭議問題上，如李顯龍所提及的那樣，《聯合國海洋法公約》是一大參考，它對有關「群島」的定義、專屬經濟區、大陸架、海床資源歸屬、海洋科研以及爭端仲裁等都做了規定。

但該公約也有其自身的局限性，比如島嶼制度過於模糊，專屬經濟區和大陸架的劃界原則缺乏可操作性。再者，與該公約制定於20世紀80年代相比，當今的科技水平和國際關係都發生了很大的變化，比如各國對島礁的開發和利用，比如對島礁填海造陸、在島礁上的建設活動等，都已經遠超以往。如何界定這些行動，顯然難以從《聯合國海洋法公約》中找到答案。

中國在南海問題上提出的是「主權屬我，擱置爭議，共同開發」構想。在主權問題上，中國強調自己有主權的同時，菲律賓和越南佔據南海島礁，並各自國內立法亦稱自己對這些島礁享有主權。在主權問題上作出任何妥協對任何一位政治家來說都是要慎之又慎的選擇。「擱置爭議、共同開發」也依然是將爭議擱置在一邊，優先尋求的是合作。

問題擱置並不意味着問題的解決。中國與東盟在談「南海行為準則」或者更為長遠的解決南海爭議島礁問題，就必須正視爭議島礁的問題。各方能否在《聯合國海洋法公約》的基礎上提出更有創意的方案，能為全球解決海洋爭端提供可參考的模板，也將考驗各方的智慧與勇氣。