特朗普與伊朗的「膽小鬼博弈」

特朗普在伊朗問題上強硬有餘、幹勁不足，翻臉比翻書還快，讓人感慨總統竟可以如此輕率。看看伊朗，看似是要和美國鬥智斗勇，實則也是不敢貿然行事。

在危險的邊緣瘋狂試探——特朗普（Donald Trump）政府現在對伊朗就是這樣的狀態。

6月24日，美國對伊朗進行新一輪的金融制裁，並特別針對伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。金融制裁、石油禁運，美國不想讓伊朗日子好過。

特朗普也不是非要置伊朗於死地，他24日稱美國準備在沒有任何先決條件下與伊朗談判。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）附和：「只要伊朗願意與我們取得聯繫，我們就可以立刻開始談判。」22日，特朗普還向伊朗保證：「如果同意不擁有核武器，伊朗將成為一個富裕的國家，讓伊朗重新成為一個偉大的國家吧！」

特朗普政府正在從外交、經濟和軍事上迅速壓縮伊朗的生存空間。（Getty）

有人說和談，有人說威脅。美國總統國家安全顧問博爾頓（John Bolton）23日則警告伊朗不應將美國小心謹慎的態度視為軟弱。美國副總統彭斯（Mike Pence）當天接受CNN 採訪時也強調：「我們永遠不會允許他們獲得核武器，也不會允許他們在該地區散播暴力。」

有金融制裁，有口頭威脅，還有差點就打起來的軍事行動。在伊朗用導彈擊落了一架據稱是侵入該國領空的美國無人機後，特朗普政府突然決定空襲伊朗，當時軍機升空、戰艦就位，就差特朗一句發射導彈。10分鐘後，特朗普臨時變卦，他還解釋了一下原因：空襲將造成150左右的伊朗人傷亡，人命關天，這代價和損失一架無人機不成比例，所以就撤回了。

特朗普還誇了一下自己：「以前大家都叫我戰爭狂，現在人人叫我和平鴿……但我認為我都不是，我是個有常識的人。」

蓬佩奧（中）與博爾頓（右）在伊核問題上立場非常強硬，兩人對特朗普的影響不可小覷。（美聯社）

不管特朗普「有沒有常識」，他起碼向外界證明了自己是力挽狂瀾、作出最終決定的那個人。

打還是不打，這是一個問題。一國對另一國發動空襲竟然經歷了如此戲劇化的轉變，特朗普再次告訴外界什麼叫不按套路出牌。如此機密的軍事信息，特朗普政府放風媒體，搞了個大新聞之後讓新聞反轉，也就特朗普政府會這麼做。特朗普現在就是一種「世人笑我太痴狂，我笑他人看不穿」的心理。

特朗普威脅開打，伊朗也不示弱。

伊朗6月20日打下了一架美國海軍MQ-4C「特里頓」高空無人偵察機，本着「有圖有真相」的原則，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）公布了美軍無人機入侵伊朗的詳細路徑及坐標。伊朗要給美國一點顏色看看，但它還是留了一手，伊朗軍方稱它本可瞄準該無人機旁邊載有35人的P-8巡邏機，只是沒打而已。

美伊為美軍無人機是否進入伊朗領空爭議不休。（美聯社）

伊朗「瞄準但沒打」，美國同樣「到位但沒打」，兩個國家都沒有動真格。

出身情報部門的蓬佩奧說伊朗外長扎里夫公布的證據「不如美軍情報部門專業」，是幼稚（child-like）。蓬佩奧這個「專業」說法讓人想到了他之前說的：「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊」。他在貶低扎里夫的時候誇獎美軍情報很擅長找證據，這是不是也在貶低自己呢？

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）則認為「我們的對手是一群缺乏經驗的政治家」。試問一句：什麼樣的才是有經驗的政治家？與伊朗開打的才是嗎？

特朗普在伊朗問題上強硬有餘、幹勁不足，翻臉比翻書還快，讓人感慨總統也可以如此輕率。再來看看伊朗，看似是要和美國鬥智斗勇，實則也是不敢貿然行事，兩國像是在拳擊賽上的兩名選手，都在摸索對方的下一步，即便打出去一拳，也是虚招。

在現在的國與國關係中，外交口水仗是常態，軍事上避免擦槍走火也是常態。油輪被襲擊，美國導彈發射臨陣叫停，伊朗打下美國無人機，都說明了戰爭真的隨時有可能上演。

不過，各國領導人也知道戰爭的代價是什麼，發動戰爭容易、結束戰爭不易。美伊兩國相互較勁，有時候看似「軟弱」了，這對於中東來說是不幸中的萬幸。