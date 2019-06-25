開車互撞硬碰硬　伊朗對美博弈棋高一着

伊朗上周四（20日）擊落疑闖入領空的美國無人偵察機，無疑是美伊外交博奕中的一步險棋，隨時引來戰火。幸而，特朗普聲言空襲伊朗造成人命傷亡是不對等的回應，改以進一步制裁壓迫。 萬眾期待的新制裁終於在周一（24日）公布，主力打擊伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）、其屬下人員，以及伊朗革命衛隊（IRGC）的領導層。同時，美國也威脅在本周後段把伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）也加入制裁之中。 特朗普形容制裁是「強硬打擊」；財長姆努欽（Steven Mnuchin）也聲稱制裁能凍結伊朗「數十億美元計的財產」。

上周美國無人機被擊落後，特朗普原已決定對伊發動空襲，卻在最後一刻得知襲擊會造成約150人死亡，因此並非對伊朗「非故意擊落無人機」的對等回應，故而決定中止行動。

雖然美國多個媒體引述官方人士指，美國已對伊朗進行網絡攻擊報復，但這一個新的「對等」報復是如何對等，暫時卻難以計算——被擊落的美軍RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人機價值約1.3億美元，不知此番制裁有否對比此數先作「對等性」判斷。

特朗普周一簽署行政命令，制裁伊朗最高精神領袖哈梅內伊。（路透社）

面對「最高精神領袖」被制裁，伊朗的表態依然強硬。伊朗國營媒體就指此舉是「美國途窮一博」的標誌；外長扎里夫則繼續嘲笑美國對伊政策官員是「次級隊伍」，「不知道自己在做什麼」；總統魯哈尼（Hassan Rouhani）則批評美國制裁他國最高領袖，更暗示後者連「一絲智慧」也沒有。

新制裁是「錦上添花」

無可否認，美國現有制裁對伊朗經濟打擊嚴重——其石油出口比去年美國退出核協議前已大跌近6倍。可是，美國這一次制裁確有「途窮一博」的味道。其中關鍵在於：美國對伊的制裁空間已然用盡——國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在新制裁公布前就已表示超過80%的伊朗經濟已在美國制裁之中。

雖然制裁一國的實然最高領袖看起來十分聳動，不過根據《衛報》、美國有線新聞網絡（CNN）、《華爾街日報》等媒體引述顧問公司制裁專家或美國前外交官員的意見，這次制裁象徵意義遠大於實際。

如果沒有早已落實的美國制裁，由於哈梅內伊等人操控的企業及財產總值估計或高達2,000億美元，新制裁確是重大打擊；然而，這些企業早就在美國既有的制裁之中，因此新制裁其實是「邊際上有些影響」的「錦上添花」而已。

有論者更認為此番制裁旨在打擊伊朗的「尊嚴」，以激起他們的升級回應，好讓美國重佔道德高地。不過，以攻擊尊嚴作為無人機被擊落的報復，似乎是另一種的不對等。

被擊落的同型號美軍RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人機。（路透社）

是審慎還是軟弱？

特朗普政府也很明白這一點，因此他們才會同時威脅制裁伊朗外長扎里夫，讓他在出席紐約聯合國總部等外交場合遇上困難，希望加重對伊朗尊嚴的打擊；同時，白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等人又出言警告伊朗不要把美國的審慎當作軟弱。

此時此刻，美國在無人機被擊落後，未有以軍事行動回應，除無實效的制裁外又似乎別無他法，而蓬佩奧、博爾頓等人更雙雙出訪中東國家，試圖說服各國支援——博爾頓周二（25日）更會在耶路撒冷與俄羅斯、以色列官員進行三方會面——一同抗衡伊朗對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運的「干擾」。

對於美國這個「遲來的多邊主義呼籲」，諸如德國等核協議簽署國反應甚為冷淡。德國的外交部發言人就說，德國在媒體上得知有關呼籲，不過德國的首要目標還是緩解區內緊張局面。

此情此境，因曾泥足深陷伊拉克而不敢貿然作軍事升級的美國，實在很難讓人不將其「審慎」當作是「軟弱」。

現已成為下一個被用作攻擊伊朗尊嚴制裁對象的伊朗外長扎里夫。（路透社）

博奕理論拆解美伊局勢

伊朗當局之所以會主動擊落美國無人機，也許更是因為他們早就看穿了美國只敢軍事施壓，亦不敢真的作軍事行動。

其實，美伊的外交對抗已陷進一個「膽小鬼博奕」（Chicken Game）的格局，雙方正如威脅要將對方撞至車毀人亡的司機一樣，開車猛向對方撞去，最先扭轉軚盤避開禍難者將成為「膽小鬼」而落敗。當然，兩方也會不斷叫囂，以展現自己如何真心不怕車毀人亡，心裏卻希望對方盡早轉軚。

最好的結果固然是雙方一起扭轉軚盤，和好如初、相敬如賓的回到談判桌上，不過這可能性極低。在伊朗看來，單方面撕毀核協議、重啟制裁的是美國，如果美國不認錯退讓，根本沒有重啟核協議談判的餘地.

在特朗普政府看來，當初正是美國自信飽滿的希望以經濟重壓一舉壓服伊朗，如今「兩手空空」的回到核協議基礎上，再試圖說服伊朗重啟談判，也是面子上難以放下的事。

於是，雙方只能把自己的車愈開愈快，希望對方最後會受不住壓力而轉軚。

蓬佩奧（中）與博爾頓（右）在伊核問題上立場非常強硬，兩人對特朗普的影響不可小覷。（美聯社）

擊落無人機的高招

伊朗擊落美國無人機，就是其使力踩踏油門之舉。當時眼看美國藉油輪遇襲一事連番公開表面證據指責伊朗，加上美國航母駐紮又連連增兵的軍事壓力，伊朗就決定押一下賭注，賭美國的虛實。

在伊朗擊落無人機之際，其實在附近飛行的還有一架美軍P-8海神式海上巡邏機，機上有超過30名美軍。伊朗選擇擊落無人機，而非這一架載人飛機，正是想一方面試探美軍虛實，另一方面又不想逼得特朗普完全不能扭轉軚盤，而要採取軍事行動，弄出個車毀人亡之災。

結果果然不出伊朗所料：特朗普最後也不敢為此作軍事升級。如此，美國的底牌就已被試出——除非伊朗主動攻擊美軍，造成人命傷亡，否則特朗普縱有航母駐守及增兵等舉措，其實只是表面功夫，未有真的要出兵伊朗之意。

從特朗普願意「無預設條件展開對話」、稱伊朗擊落無人機為軍官無意失手所為、又高呼「讓伊朗再次偉大」似有重施美朝關係破冰故技等種種後續表態，伊朗更看到雙手緊握軚盤的特朗普，似有轉向之意，只因一時退卻又太過難看，而暫困於博奕之中，四出力尋下台之法。

伊朗首都德黑蘭中心市場的人來人往。（路透社）

在美國忙亂於將他國拉下水，以減自身醜相之際，伊朗的目光已經放在如何減輕美國制裁影響之上——其逐步違反核協議的操作正出於此。

下一步棋在何方？

伊朗將於本周四（27日）超越核協議規定的低純度濃度鈾存量，並威脅於7月7日開始提煉純度高於限制的濃縮鈾。兩項違約行為，卻正好將本周五、六（28、29日）的大阪G20峰會包圍個正着。

峰會之上有中、俄、英、法、德及歐盟領袖人物出席，正好是「伊朗核協議」其他簽署國聚首一堂之機。其中，各國也許會在伊朗違約壓力之下，至少討論出逐步繞過美國制裁的一些安排；而伊朗7月7日的限期，也給予各國至少一個星期的時間去對伊朗作出更為確切的承諾，時間安排上可謂極其體貼。

雖然此着未必能成，不過在今日甚少國家願意放棄道德高地聯美抗伊的背景下，伊朗這一步棋若不能成，也不會敗。

雖然伊朗在軍事、經濟等國力考量上，完全不是美國的對手，然而在搶佔道德高地、團結各國以多邊形式一致抗衡美國等用以增加自己博奕籌碼的棋藝上，可謂遠勝特朗普的團隊好幾籌。難怪伊朗總統魯哈尼會指其美國對手盡是「沒有經驗的政客」，而外長扎里夫也連番以「次級隊伍」指稱特朗普的幕僚。

如果特朗普最後真的要轉軚認輸，車毀人亡之禍雖可免，不過這群「次級隊伍」中大概有人就要人頭落地。