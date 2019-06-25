飛抵委內瑞拉的軍機：普京G20前夕給特朗普的禮物

路透社報道，一架俄羅斯軍機於周一（24日）飛抵委內瑞拉，此時正值大阪二十國集團（G20）峰會前夕，俄羅斯此舉也許影響到峰會上「特普會」有關委內瑞拉問題的走向。

這是三個月以來俄羅斯再一次作出同樣的舉動。三月份，特朗普要求俄羅斯從委內瑞拉全面撤離軍隊，不過俄羅斯反駁指，到當地的俄方人員全都是買賣軍備合約的專家人員，並不是武裝人員。直至昨天，俄方再一次派遣飛機到委內瑞拉。正值G20峰會「特普會」前夕，在此敏感時刻，俄方到底在打什麼主意？

委內瑞拉現時的情況似乎已經不再呈膠着，美國一手扶持的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）逐漸失去當天的勢頭，委內瑞拉內部的各反對派山頭也陷入互相角力的情況。《華盛頓郵報》在本月初報道了一份外洩的錄音檔，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在錄音中提到，現時反對派的每個人都在追求各自的利益，甚至有40多個人同時認為自己「有能力取代馬杜羅的位置」。

馬杜羅開始重新掌握國內的政權，美國也無暇堅持短期內推翻馬杜羅的企圖。（路透社）

結果，這月來可以看到，反對派銳氣漸減，馬杜羅（Nicolás Maduro）重新坐穩政權，軍隊依舊牢牢掌握在手裏。

白宮被迫「放生」馬杜羅？

其實，近月以來美國方面對委內瑞拉反對派的支持力度已大不如前，白宮也不再尋求短期內委國政權的更替。

另一方面，美國近幾個月以來都需要兼顧多方「戰線」，在特朗普、博爾頓等人的角度來看，處理委內瑞拉問題的先後次序被越推越後。除了折騰已久、費神極大的中美貿易戰之外，波斯灣危機、朝核問題等等正正擱在特朗普案上。相對而言，白宮無暇、亦無力處理委內瑞拉問題。

大事當前，委內瑞拉的困局也非一時三刻能夠解決，於是也希望尋求較實際、循序漸進的方式，處理僵局。 因此，在外界看來，白宮似在「放生」馬杜羅，實際上卻是為勢所迫。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在這個月以來與美國的爭拗，給了白宮不少煩惱。（路透社）

俄羅斯的盤算

俄羅斯在G20峰會前夕，派軍機到委內瑞拉，難免令人認為是希望將委內瑞拉問題擺上G20檯面處理，期望在委內瑞拉尋求符合俄方的最大利益。

南美洲委內瑞拉畢竟位處美國的勢力範圍，普京縱然是馬杜羅的堅實盟友，若要如同介入敘利亞問題般，直接與美國交鋒主導政局，幾乎全無可能。由於美國已不如幾個月前那麼激進的方式，執意短期內推翻馬杜羅，美俄雙方便有了談判的空間。

普京藉此時機擺姿態，在與特朗普會面前，再將委內瑞拉「擺上檯面」，亦是為了提醒美國，自己在其「後花園」內依然有籌碼。