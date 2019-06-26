對伊朗制裁多具象徵性　特朗普照搬「特金會」模式？

特朗普宣布對伊朗的最新制裁，可是其象徵性意義遠大於實際對伊朗帶來的損失。「雷聲大雨點小」的制裁背後，美伊之間形勢的轉圜反而更可能發生。

6月24日，美國總統特朗普對伊朗的最新制裁終於出爐，伊朗外交部發言人回應稱對美外交渠道「永久關閉」，對白宮更是嚴厲批評，稱其「受智力遲鈍之苦」。

根據新的制裁，伊朗目前的領導層將無法使用美國的金融體系的機構，資產也無法進入美國。任何與這些被制裁個人進行重大交易的人都可能受到制裁。特朗普（Donald Trump）還授權財政部長對任何向伊朗最高領導人辦公室提供物質支持的人實施制裁。

這些制裁的象徵性意義遠大於實際對伊朗政府帶來的損失。此前，美國已經對伊朗的石油出口進行全球範圍的嚴厲制裁，將伊朗革命衛隊定為恐怖組織，對其相關的企業和個人實施制裁，除此以外對汽車，金以及其他稀有金屬，外加美元的交易等領域進行制裁。

威脅巨大 兌現很少

這次發佈新的制裁之前，特朗普極盡對伊朗的威脅。在白宮6月24日的官方聲明中，明確表示「總統將繼續施加最大的壓力，直到伊朗政權放棄其邪惡的行為。」

這次局勢的升級，和伊朗擊落美國在霍爾木茲海峽附近的無人機有關。雖然特朗普稱自己撤回了對伊朗的空襲，但是他並沒放鬆對伊朗的口頭威脅。

6月23日，特朗普對美國媒體表示，「當時（取消空襲）的情況是，我說我不打算這麼做。我要保留。如果他們採取其他措施，那（報復）將是雙倍的。」

伊朗最高領導人哈梅內伊對美態度十分強硬。 （美聯社）

他還威脅道， 「我不是在尋求戰爭，如果有戰爭，它將會是伊朗從未見過的毀滅。」

特朗普對自己的經濟制裁也表達了信心。在專訪中，他講道「（伊朗）不能擁有核武器。如果伊朗想談談，很好。否則，伊朗將在未來很長一段時間裏生活在一個支離破碎的經濟中。」

他表示，「我認為伊朗想要談判，他們並不喜歡現在的局面。他們的經濟已經徹底地崩潰了。」

然而，這一系列威脅之後，特朗普真正採取的措施則是不痛不癢。早已適應多年來各種國際制裁的伊朗高層，使用美國金融機構進行資產交易的幾率已經很小，何況是將資產轉入美國呢？

極限施壓是特朗普的慣用招數，但是他這樣做的目的仍然逼迫對方與之談判，好給自己的外交政績爭取到可能。從這樣的象徵性意義的制裁來看，特朗普也在試着給對方一個台階。

加之伊朗總統魯哈尼（Sahebeh Rouhani）也在此前明確表示，伊朗不想跟任何國家開戰。局勢的轉圜並非沒有可能。

伊朗版「特金會」可能發生？

其實，特朗普在威脅伊朗的同時，從來都留了一條「後路」。

在6月24日簽署對伊朗制裁之時，特別稱「美國是一個熱愛和平的國家。我們不尋求與伊朗或任何其他國家發生衝突。我期待着制裁能夠最終解除，伊朗能夠成為一個和平、繁榮和富有成效的國家。」

今天美伊之間的矛盾升級，和2018年美朝口水戰的情形很類似。（路透社）

此前，他還曾說「讓我們把伊朗變得重新偉大吧！」言外之意是在伊朗放棄所謂的「核開發計劃」之後，美國對伊朗進行經濟「重建」。

特朗普、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都多次表示，願意無條件和伊朗對話，特朗普在6月23日還表示自己願意會晤伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

特朗普得知伊朗革命衛隊沒有選擇去擊落一架乘有30人的美國偵察機，甚至不忘對此表示「感謝」。

回頭來看，這些說法和特朗普處理美朝談判的過程極其相似。從「火與怒」的核威脅，到兩人比「核按鈕」誰的大，再到特朗普取消當時已經確定的第一次特金會，今年特朗普對伊朗的種種表態，似乎重演了2018年特金會前的波折。

而伊朗的回應雖然看似強烈，但是也沒有離開口水戰的常見範圍。外交通道可以關閉，也可以開啟，現在雙方需要的就是一個台階。

或許是特朗普認為這的確有效，又或者他只是習慣這個得心應手的方式，但是不得不承認，現在美伊對峙升級，很有美朝談判之前的影子。又或者，危險局勢穩定住之後，雙方也能促成一場美伊之間的峰會？

這並不是完全沒有可能的走向。魯哈尼並不是不願談判，而是不願在極限施壓、不被尊重的狀況下談判；特朗普做的種種施壓也並非為了要把伊朗置之死地。「特金會」伊朗版，或許有上演的可能。