從無人機到網絡戰　伊朗面對美國還有多少秘密武器

當地時間6月25日前後，美國總統特朗普針對伊朗擊落其無人機的「敵對行為」簽署了行政令，宣布「對伊朗最高領袖哈梅內伊及其領導下的機構實施制裁」。 但華盛頓的憤怒對於現實是於事無補的。且不說哈梅內伊（Ali Khamenei）本人在美國恐無財產可供美方「凍結」或沒收，美方對於伊朗擊落其RQ-4「全球鷹」無人機的事實也可算無計可施。 此外，伊朗方面還強調該國「僅在2018年內」，其「國家級網絡防火牆」就攔截了約3,300萬次網絡攻擊。至此，外界就可以發現一個令人驚詫的事實：伊朗對美國的可能的襲擊或敵對行為是有所準備的。在特朗普（Donald Trump）當局的可能的極限施壓面前，德黑蘭甚至已預備好了更多的秘密武器。

全球鷹本不是目標

對分析人士來說，近期美、伊之間的緊張局勢已進入了急轉直下的局面。兩艘日本油輪在6月13日於阿曼灣遇襲的真相還沒揭開，美國與伊朗在霍爾木茲海峽上空又製造了新的的緊張環境。

伊朗伊斯蘭革命衛隊於6月20日宣布在霍爾木茲海峽附近擊落一架進入伊朗領空的美軍RQ-4「全球鷹」無人機。伴隨着美方也證實該機確被擊落，伊朗軍方的實際作戰能力也進入了觀察家們的視野。

被擊落的美軍無人機本身生存能力不強，在伊朗配備的俄制S-300及自產的「霍達德」與「拉德」兩種防空導彈面前很容易被擊落。美國海軍將無人機與偵察機配合使用的方式，更使之容易被一同鎖定。從這點看去，分析人士就很容易得出一個尷尬的結論，即伊朗方面其實本不打算擊落這架號稱「全球最貴」的無人機。

不過，伊朗防空力量在鎖定伴飛的美海軍P-8A巡邏機後，仍希望在不造成人員傷亡的前提下給美國一個教訓，這架「全球鷹」就因此被擊落在了霍爾木茲海峽的上空。

當伊朗軍方強調美機「載有35人」時，美方甚至會因此懷疑伊朗情報人員是不是已經打入自身內部。而這種情報的混亂局面，也讓美國總統特朗普在6月20日最終取消了對伊朗的「報復」。

伊朗能力令人刮目相看

自從伊朗在2011年12月擊落美國當時最先進的隱身無人機RQ-170後，外界就已對伊朗的防空、電子戰及網絡作戰能力刮目相看。

儘管美國專家多年來對伊朗方面「劫持無人機控制信號，迫使這架飛機降落」的宣傳嗤之以鼻，認為德黑蘭當局謊報戰果，更多次強調該機系「衛星連接信號丟失」後迷航伊朗的。但不少軍事觀察家也指出，伊朗在此次行動中可能還是展示了其「無線電頻道阻塞干擾」的技術。

在伊朗的防空部隊面前，美軍最昂貴的無人機被擊落變成了垃圾。（路透社）

考慮到位於美國弗吉尼亞州的中情局總部「無人機指揮中心」的電腦系統也在此次風波中疑似遭遇「網絡襲擊」。「伊朗黑客」也從此成為美國指責伊朗的一大借口。也就在2019年2月，《紐約時報》等媒體還稱「伊朗黑客」或已對美國展開了新一輪攻擊。

當然，「伊朗黑客」的戰績終究需要判讀，因為這其中很多「成果」都是來自美方的一面之詞。更不用說伊朗長期以來還是美國網絡攻擊的重災區：美國國家安全局（NSA）與以色列聯手開發的「震網」（Stuxnet）病毒曾在2010年大規模破壞伊朗核設施的電腦網絡系統。

幸而「震網」病毒終究是需要U盤等閃存驅動設備才能傳染目標計算機。其傳染過程仍需要間諜潛入破壞。也正是這種與美國第一線對峙的經驗深深刺激了德黑蘭方面，並使之在多年後成功加固了國家網絡防火牆。

為此，伊朗通訊和信息技術部長賈哈米（Mohammad Javad Azari-Jahromi）已在近期專門在社交網絡上強調了美國針對伊朗的網絡襲擊「到目前為止還沒有成功過一次」的事實。這一事實也讓外界再一次看到了伊朗的有備無患。

必須承認，伊朗在整體軍力方面相比美國差距很大，但這並不妨礙伊朗依靠自己的能力，結合各類外援，構建對美國的不對稱優勢。自1979年至今，美國針對伊朗的圍堵、封鎖與軍事威脅持續了整整40年，伊朗不會對美國的軍事威脅毫無辦法。當特朗普當局也不希望在伊朗問題上出現人員、物資的大規模損失時，來自德黑蘭的「秘密武器」或許將繼續動搖華盛頓的鷹派心態。