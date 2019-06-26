以巴協議、伊朗制裁：特朗普的「金錢新外交」

今周美國需要應對的外交難題可謂「一籮籮」。先是伊朗引發的波斯灣「計時炸彈」，然後還有在巴林（Bahrain）研討會上首度發表的巴勒斯坦問題解決方案。這個「世紀協議」引起巴勒斯坦人的極度不滿。接下來，特朗普亦準備出席大阪G20峰會，會見各國領袖，相信各項外交議題將會不斷發酵。 以宏觀角度看以巴協議和伊朗危機，其實可以看得出在特朗普治下，白宮打造的一套「金錢新外交」戰略脈絡。

圖以金錢制伊 卻不慎露底

日前，就着伊朗軍方擊落美軍無人機事件，特朗普下令對伊朗的新一輪經濟制裁，主力打擊伊朗高層政府人員，包括最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），更聲言會將外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）加入制裁名單之中。

伊朗最高領導人哈梅內伊對美態度十分強硬。 （美聯社）

分析指出，由於伊朗超過8成的經濟資源早已納入美國的制裁範圍之內，因此今次特朗普的新制裁行動，實際對伊朗影響不大，更難免被人認為僅是「擺姿態」之舉。

不過，當金錢利益被特朗普認為是處理外交問題的「必殺技」時，同一舉動卻暴露了白宮中人漠視傳統外交的後果，並意外地攤出了自己的底牌。

就在伊朗擊落無人機當日，有當地媒體就披露，當時其實還有一架載人的美國軍機飛越伊朗上空。伊朗之所以只擊落無人機，是希望試探美國是否當真敢於對伊朗採取軍事行動。特朗普開初也聲言會以軍事攻擊報復，但後來則改口以經濟制裁取代。這給了伊朗一個安心丹：只要伊朗沒有作出造成人命傷亡的舉動，美國就不敢公然打進伊朗地盤。

汲取歷史教訓，美國民眾已經深刻明白到，戰爭不是解決外交紛爭的理想辦法。（Getty Images）

基於早年在伊拉克泥足深陷一役後，美國外交戰略家漸漸認為，美國作為世界第一強國，應該謹言慎行，避免再因小失大，因一時衝動而招致長久擺脫不掉的禍根。但現時華府普遍採取顛覆傳統外交的新思維，卻意外給人露了底牌。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）始終「薑越老越辣」，自阿曼灣油輪事件開始，似乎洞悉了特朗普的心思，更狠批華府「智障」（mentally retarded），這可能是他油然而生的真切心聲。

伊朗經此一役，也在世界面前贏了漂亮的一仗。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在這個月以來與美國的爭拗，給了白宮不少煩惱。（路透社）

無獨有偶，另一個展現特朗普的外交智慧不足的事例，還有近日出台的巴勒斯坦和解方案。

中東和解盛宴 主角卻不列席

本周二（25日），白宮高級顧問、特朗普女婿庫什納在中東國家巴林發表的以巴「世紀協議」。他在各阿拉伯國家領導人面前，推銷涉及500億美元的全球投資基金計劃。他認為，巴勒斯坦擁有發展沿岸旅遊業的豐富資源，也可吸引各地投資者到來，共同促進巴勒斯坦的繁榮。

這種以商業掛帥並應用於地緣戰略上的白宮「金錢新外交」，卻惹來巴勒斯坦及多個阿拉伯國家反對。早在巴林大會之前，巴勒斯坦已表明拒絕參與研討會。它們認為，庫什納的方案並沒有包含政治方案，僅是美國企圖正當化以色列行徑的舉措。英國《衛報》更批評，庫什納的「世紀協議」使中東大和解變得「前所未有的遙遠」，迫使巴勒斯坦人走進「二選一」的困境之中：一是接受美國的「金錢招降」；二是拒絕「投降」，但將要面臨失去更多土地的威脅。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）指出，針對巴勒斯坦問題，政治方案比任何金錢方案還要重要。庫什納提出的「世紀協議」經濟方案，在巴勒斯坦人眼中看來，一文不值。

巴勒斯坦人在2018年3月30日起，多次在加沙邊境舉行「回歸大遊行」抗議活動，要求當地難民及其後代能夠回到他們祖先在以色列或西岸的村莊，以及希望以色列和埃及解除對加沙地帶的封鎖。（Getty Images）

金錢籠絡不得人心

自特朗普上任以來，治下白宮摒棄了一直以來行之有效的傳統外交思維。傳統外交的最高層次，講求各國間的信任。當然，強國凌弱的例子過往屢見不鮮，但其後果往往是災難性的。任何一個長久解決問題的方法，永遠只會是持分者皆抱持尊重對方的態度，透過善意磋商來達致互惠互利。

即使美國有着這百多年累積深厚的現代外交經驗，加上出色人才和源源不絕的海內外資源配套，特朗普始終是偏好「話事」的領袖，他本身以自身利益為重的商人性格，自然會着重講求實際、速效的金錢利誘或箝制的外交模式。相對傳統外交的做法，他往往不以為然。

執政這三年以來，他治下白宮所逐漸成型的「金錢新外交」戰略，漸漸於一連串外交風波中體現出來。