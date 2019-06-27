來自中國的「越南製造」　中美貿易戰衝擊河內工業目標

6月26日前後，好消息和壞消息同時出現在了河內的經濟產業界人士面前。越南已在前一天和歐盟簽署了《歐盟與越南自由貿易協定》（EVFTA）和《歐盟與越南投資保護協定》（EVIPA）等重要文件，確認了越南產品未來打入歐盟市場的可能。 但是，另一則同期來自越南知名家電企業阿三祖（Asanzo）公司的壞消息，就顯示出未來河內推出的「越南製造」很有可能只剩標籤，其標籤之下的工業製成品大多來自中國。這對試圖在「中美貿易戰」期間，加速「高新技術、基礎技術」向轉讓進程的越南來說，無疑是難以接受的。當美國總統特朗普（Donald Trump）也開始談及對越南的「貿易戰」時，河內各界的噩夢時刻也由此到來。

河內方面對於歐、美媒體慣常談及的「越南獲益於中美貿易戰」等提法總充滿戒心。越南也深知自己近期「外國直接投資」（FDI）的增長與代工廠遷移和各國企業避險有關。因此，河內方面已從2019年1月2日後簽發政府命令，要求加速技術轉讓，儘快實施其「工業4.0」進程，進而實現自己「2020年要為越南儘早基本建成現代化工業國奠定基礎」的目標。

遺憾的是，越南固然提出了「工業4.0」的遠大目標，可該國或許仍不具備「工業3.0」時代的技術和能力。即便河內希望儘快在「全球價值鏈中建設優質越南品牌」，進而扶植了一批知名企業，還將其產品遠銷世界各國。但河內終究要面對自己基礎不牢固的現狀，還要為此付出高昂代價。

貼上「越南製造」的中國貨

對河內的產經界人士來說，歐盟與越南簽署自貿協議後，越南的淡水蝦、巴沙魚、水果等產品總算又開拓了除中國之外的又一大市場。越南的農業、養殖業者為此不免歡欣鼓舞，躊躇滿志。

但越南的製造業人士不這麼想：面對未來「越南將取消65%的歐洲出口產品關稅」的現狀，該國剛剛起步的高端製造業想來是難以應對的。更不用說這種「越南製造」的純度也是值得懷疑的。

也就在6月下旬，一家以「越南製造」著稱的越南知名企業已在媒體曝光中聲名狼藉。這家企業就是2014年創業，一度被「越南之聲」等官媒讚揚為「融入國際道路的創業公司」的家電企業阿三祖公司。

資料顯示，阿三祖公司2014年創業後，到2016年就以年產50萬台電視機的產能率先拿下越南市場，進而打入柬埔寨、老撾、古巴乃至韓國市場。到2019年前後，該公司還積極拓展了手機、空調、微波爐等產品。其董事長范文三也成為越南商界翹楚，頻繁出現在電視等大眾媒體上。

但是，在越南知名媒體《年輕人報》跟蹤之下，外界在2019年6月中旬終於發現，阿三祖公司引以為自豪的「越南製造」的電視機、手機、微波爐乃至包裝再生紙等產品都是在中國浙江、廣東等地製造的。阿三祖公司只是從中國訂購了低價商品，將其轉運回越南，並貼上「越南製造」的標牌銷售。

光怪陸離的胡志明市展現了越南的經濟能力，也同樣展示了其製造業的不足。（視覺中國）

由於在此前的幾年中，阿三祖公司一直以「日本高端技術」和「越南製造」兩大金字招牌示人，因此，當外界發現該公司除去貼標籤什麼也沒做，其兜售的產品也屬於中國淘汰的過剩產能時，來自公眾的憤怒是可以想像的。

很快，范文三本人就在事發後被越南電視台（VTV）趕出了經濟電視節目。而越南產業界也開始反思其「越南製造」的真正純度。

成色不足的研發能力

近年來，越南吹捧的很多「越南製造」大多存在貼牌冒充的問題。自從遍布越南全境，以「越南製造」為號召的知名紡織品企業「Khaisilk」在2017年10月被查出以中國進口商品冒充本國製造後，越南本國商品的產能不足就已經進入了觀察人士的視野。考慮到越南在「中美貿易戰」期間欣欣向榮的紡織產業也需要來自中國的原材料加以維繫，這使得「越南製造」在2019年的今天正在變成一種奢望。

事實上，很多越南「具備自主獨立知識產權」的產品大多成色不足，這其中最突出的代表莫過於其汽車品牌「溫捷」（Vinfast）。「溫捷」是越南最大企業「溫納」（Vingroup）集團推出的。該品牌推出後樣板車後，被越通社等權威新聞機構列為2018年度十大新聞之一。

但是，「溫捷」汽車從設計到零配件製造乃至銷售的環節中並沒有什麼越南因素：它使用歐寶提供的底盤，寶馬提供的車身與發動機，法拉利提供的設計，其首席執行官也是來自通用汽車公司的。當然，「溫捷」汽車終究在越南組裝，這決定了它的「越南製造」勉強說的過去。但這種越南早已具備的技術細節並不是河內最迫切需要的。

的確，河內方面對於「越南製造」突破口的定位也比較明確。越南很清楚自己在輕重工業上的長處和短處：該國在信息技術領域上已經擁有了以越軍電信（Viettel）為首的一批在全球有影響力的公司，越南在農業、淡水養殖業上的基礎也較為突出。越南很希望在這些原有優勢領域之外繼續開拓新的增長點，但通訊、生物、計算機等技術限制的還是讓越南迅速觸到了發展的短板。

按河內方面的政府規劃來看，越方首先希望能藉助外來資源開發信息技術基礎設施，尤其是5G網絡，進而在這一基礎上，儘快研發電訊硬件設備等應用的嵌入式軟件技術。

其次，河內還嘗試利用國際先進經驗，開發自行製造的家用電子產品，太陽能電池等設備。但這些規劃需要投入的資金都相當巨大。當Viettel已號稱「投入數百萬美元研發5G芯片」時，人們不免啞然失笑，對比中美在通訊領域的研發投入，數百萬美元只是九牛一毛。「Viettel是否會購買中國芯片，並貼上『越南製造』標籤」的質疑，也隨之而來。