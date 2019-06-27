美民主黨初選辯論第一場：10位參選人有3人視中國為威脅

6月26日的首場美國民主黨初選電視辯論，10名參選人沒有過多將矛頭對準彼此。2小時辯論中，有3人將中國視為地緣政治或經濟威脅，1人視中國為挑戰。

美國2020年總統大選民主黨初選首場電視辯論6月26日晚9時在佛羅里達州邁阿密舉行，總共有10名參選人參與了這場辯論，主要圍繞免費教育、醫療、人權與民主、非法移民或邊境安全、經濟政策、槍控、氣候變化、華府黨爭以及國安問題展開爭論。

這是一場相對比較禮貌的辯論，沒有過多地彼此指責，也沒有過多將矛頭對準總統特朗普（Donald Trump）。2小時辯論中，特朗普被提及的次數是20次。全場也沒有提及黨內最大競爭對手拜登（Joe Biden），偶爾只提到桑德斯（Bernie Sanders），因為個別參選人是借「桑德斯」東風，在他的基礎上闡述更加左翼的理念，民主黨籍參議員沃倫（Elizabeth Warren）就是其中之一。她在辯論中強調自己支持桑德斯立場，即廢除私人保險，實現全民醫療。

這場辯論首要目的是讓全國觀眾認識自己，各個都有「高招」。比如，得克薩斯州聯邦參議員的奧洛克（Beto O'Rourke）、奧巴馬時期的美國住房和城市發展部長卡斯楚（Julian Castro）以及參議員布克（Cory Booker）都積極說西班牙語，以引起大家的注意。

這也不愧是一次民主黨人的辯論，價值觀、民主、人權等話題，充斥整場辯論，各個參選人說得冠冕堂皇。辯論的內容基本上都是老議題，提供的解決辦法，除了更加左翼的手法或理念外，別無其他。所以，啟程訪問日本的特朗普（Donald Trump）在辯論開始時也發推文，稱之「無聊」。當然，其中也有一些政策，但都是可能繼續撕裂華府黨爭的左翼政策。左翼參選人代表沃倫在辯論後接受採訪時說，自己在辯論中提供的政策和信息比特朗普政策「更宏大」。

2020年民主黨初選陣營超過以往，足見黨內對共和黨及特朗普的不滿（路透社）

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民主黨初選首場辯論，中心位置的沃倫（左四）被認為是最大贏家（路透社） 美國這樣的初選辯論一般很少關注外交政策，除非是地區及國際熱點話題。中美貿易戰對於特朗普政府和特朗普選民來說，就是貿易赤字和產業崗位就業問題。隨着中美貿易戰全面升級為科技戰和意識形態博弈，初選辯論的主持人自然繞不開提問國安的議題。在2個小時的辯論中，中國話題一閃而過。一方面是初選不便摻入過多外交或國安議題，另一方面，估計面對一大堆「新人」，主持人也不便提問比較複雜的國安問題。 主持人問道「美國的最大地緣政治威脅是什麼」，台上有四位參選人提到中國，分別是美國前聯邦眾議議員德拉尼（John Delaney）、明尼蘇達州聯邦參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）、卡斯楚和國會民主黨眾議員瑞安（Tim Ryan）。 但德拉尼只強調中國是「地緣挑戰」，而地緣威脅則是核武器；克洛布徹認為中國是「經濟威脅」，伊朗則是安全威脅；卡斯楚則認為中國是「地緣威脅」；瑞安只提到中國是「經濟威脅」。其他6人提到的威脅要麼是「氣候變化」，要麼是俄羅斯或特朗普本人。不排除其中有人為了「不同而不同」，選擇了和大家不一樣的答案。

也就是說，台上只有三位參選人將中國視為威脅，其中一人將中國視為「地緣政治威脅」，兩人視中國為「經濟威脅」。只有一人只將中國定為稱「挑戰」。

可以看出，民主黨人大多認同中國帶給美國的安全挑戰。這一點從他們對特朗普政府對華貿易戰的態度可以看出。換句話說，即便民主黨在2020年贏得大選，中國政府也不太可能迎來一個在貿易問題上軟弱或柔和的總統。只不過，民主黨人處理貿易問題，更注重多邊手法，注重同盟邦的協力合作。

特朗普的前任奧巴馬（Barack Obama）總統2009年上台後也曾在貿易問題上和中國糾葛，要不是出於對金融危機爆發後的「救市」和全球合作，當時奧巴馬的態度只會更強硬。這種強硬在當前的中美貿易戰當中就有體現。多數民主黨人，包括民主黨領袖，都支持對華展現強硬，加大對中國的施壓。