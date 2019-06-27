熱浪席捲歐洲　「綠色左翼」為氣候吶喊之於解決問題嗎？

近日歐洲「熱辣辣」，多國在周二（25日）起先後發出酷熱天氣警告，法國、德國、意大利、瑞士、比利時等國家出現接近40度的高溫。無論當地居民或遊客，皆出盡法寶解暑。 最近，全世界接二連三出現極端天氣，夏天的強勁熱浪已經見怪不怪。亦因為此現象已成為人們不能再迴避的問題，越來越多環團組織呼籲各國政府重視綠色政策。而這一年來，歐洲湧現了一批左翼綠黨，廣獲支持。有些甚至在北歐國家成功嬴得大選，上台執政。 不過，這番「綠色狂潮」，也許只是西方民主代議制下，曇花一現的短暫興奮。

西方國家被「染綠」了？

歐美國家這年來掀起的「綠色狂潮」，可謂一浪接一浪。美國就出了一個民主黨新星奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，常被稱為AOC），其提倡的「綠色新政」（Green New Deal）令她的人氣急升。

至於歐洲方面，早前的歐洲議會選舉，各國中間偏左翼的綠黨紛紛贏得議席，與右翼民粹政黨及傳統中間派平分秋色，「綠色力量」的氣勢可謂一時無兩。

德國農村及市場是綠黨的重鎮。綠黨在拜仁議會在2018年選舉中從傳統地區政黨基社盟搶下大量議席，取得優秀成績。圖為德國綠黨在拜仁舉行的造勢大會。（Getty Images）

就在昨日，丹麥史上最年輕的新任首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）與其他左翼政黨達成共識，成功籌組「綠色內閣」。丹麥亦成為過去一年以來，繼芬蘭和瑞典之後，第三個綠色左翼政府上台的北歐國家。

弗雷澤里克森領導的社會民主黨（Social Democrats）在早前的大選大力提倡其綠色政綱。他們提出的減排目標相當激進，包括增加公共開支，致力在2030年前，減少7成溫室氣體排放，在未來10年對抗塑膠污染等等。弗雷澤里克森及後在大選中擊敗前任總理拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen），意味着丹麥右翼勢力正式退場。

弗雷澤里克森成功為丹麥政壇帶來一波綠色新氣象，某程度來說，受惠於這年來席捲全歐洲的氣候變化示威行動。

16歲瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）去年以罷課抗議各國領袖無視氣候變化。事件經發酵後，擴散至全歐洲，多個大城市的中小學生均發起罷課行動，呼籲人們關注全球暖化問題，把前幾年因着右翼思潮興起而頗為人淡忘的氣候變化問題，重新帶到世人跟前。

年僅16歲的通貝里，去年在瑞典議會外就着氣候問題發起罷課。事件其後發酵為全球性運動，世界各地超過140萬學生參與罷課，呼籲各國政府正視氣候問題。（Getty Images）

接着，正視氣候問題的倡議，繼而橫掃當今的歐洲政壇。在5月舉行的歐洲議會選舉，多個國家的綠黨（Greens）破紀錄取得佳績。譬如德國綠黨成為僅次基民黨（CDU）的德國第二大黨，得票率也是上屆選舉的兩倍。而在法國，綠黨也是第三大黨。而在荷蘭、奧地利和愛爾蘭的得票率也達雙位數。芬蘭、丹麥的綠黨也成功取得議席，讓「綠色力量」成為左右歐洲決策的重要角色。

社會問題不是由單一因素構成

不過，氣候問題並不足以說明此次歐盟中間派政黨衰退的原因。當人們拋棄中左中右的傳統政黨，原因是多樣的，有移民、有失業、有氣候、有教育。

不過，在這些問題背後，其邏輯卻又是一樣的。各傳統大黨面對多樣的社會問題，即使有很好的「解決方案」，卻在自己上台後無法落實：政府執行力的低下，是歐洲各國，乃至大洋彼岸的美國與加拿大等國皆面臨的窘狀。

歐盟中間派政黨衰退的原因有很多種，無力解決氣候問題只是其中讓年青人失望的徵結之一。（路透社）

而這波「綠色浪潮」，純粹只是試圖改變某一範疇的改革聲音，即便針對性處理氣候問題，其他方面的弊病也會相繼叢生。

畢竟每個民選政府的「治理信用」數值有限，出現赤字後換上新一任政見迥異的政府，立場轉向，支持者圈子及可吸納的遊離選民又是不同──這就是代議民主的本質。

北歐綠色左翼政府先後上台，主要是因為現任政府，無論是中間派，抑或是右翼民粹黨派，其政綱主張都未能解決固有的社會問題，包括社會福利與義務的平衡、高稅率、外來與本地族群衝突等等。於是，其立場迥異的政黨便取而代之，政治風向標便如鐘擺一樣往反方向走。

但是，這不代表新上台的綠色左翼政府能夠解決問題。可能在氣候政策方面，它們可以採取進取的措施，譬如在減排、治理污染上加大力度。不過，每項政策有得必有失，綠色政策背後犧牲掉的經濟利益，也會有一部分人站起來反對。看美國紐約，華爾街財閥對AOC領導的「綠色新政」及反資本運動的抗議，可見一斑。

情況放諸全球，也是同樣道理。當新舊政黨輪替都無法解決社會的不滿，代議政制背後，正正就是牽連着一場關乎政府管治及執行力的危機。