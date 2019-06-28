從孟晚舟案到瘦肉精風波 美國在加拿大穿行無阻

當地時間6月27日前後，面對中國因加方企業偽造獸醫證書而暫停其肉品出口中國一事。焦頭爛額的加拿大方面終於給出了回應。 當接受記者採訪的加拿大國際貿易多元化部長口稱「政府不知道這些有問題的肉類是否真的來自加拿大」時，外界也能看出加拿大當局在中美兩國間的無助和無力。美國的政、商勢力在加拿大的橫行無忌也由此一目了然。

加拿大豬肉在華遭拒並不是大事。它可能只是「中美貿易戰」風潮，以及中國華為技術有限公司董事會副主席、首席財務官（CFO）孟晚舟被扣加拿大風波期間的一朵浪花。

此外，加拿大豬肉在這起風波中遭遇的打擊也遠不如其油菜籽產業嚴重：從3月7日開始，隨着加拿大理查森公司（Richardson International）、威特發公司（Viterra Inc.）等多家企業的油菜籽已被停止出口中國，佔加拿大油菜籽40%的中國市場因此不復存在。

但是，本案中披露的一些細節仍能讓外界發現加拿大方面在美國面前的無力。目前，以加拿大國際貿易多元化部長卡爾（Jim Carr）為首的一批渥太華技術官僚也希望查清此案的一些細節。卡爾強調「有人正在借加拿大品牌之名將產品運到中國市場」與當下加拿大、美國和中國之間的豬肉交易分不開。

根據海關數據等資料顯示，中國的確曾在2019年1月到4月間進口了價值約2.4億美元的加拿大豬肉，成為加拿大豬肉的第三大出口市場。當這種局面讓產能不足的加拿大開始增加從美國進口的豬肉時，給美國豬肉貼上加拿大商標，並將其運往中國就成了一種可行但非法的選擇。而美國豬肉殘留的萊克多巴胺（即Ractopamine，「瘦肉精」）更成了難以抹消的身份名片。

丹麥等國在瘦肉精上的嚴格把關使歐盟豬肉成為中國生鮮市場上的黑馬。（視覺中國）

資料顯示，加拿大方面對於中國從2009年就推出的針對瘦肉精的禁令是有所耳聞的。包括日本、新西蘭等國也禁止在國內使用類似藥物，並對進口肉品有嚴格要求。考慮到加拿大曼尼托巴省等重要農業省份出口日本等國的豬肉並未檢出明顯的瘦肉精殘留，這也就成了分辨加拿大產豬肉和美國產豬肉的關鍵。

與此同時，中方海關亦發現，加拿大企業輸華豬肉隨附的官方獸醫衛生證書是偽造，其偽造證書更有188份之多，此案的意義自此亦陡然一變。

這說明，貼着加拿大商標，卻疑似產於美國的豬肉，正在加拿大暢通無阻，美加企業往來之密切或遠超消費者和渥太華之想象。

事實上，渥太華當局也在中美貿易戰期間扮演了被動的角色，在很多問題上，加拿大當局亦更像是「貼了楓葉標籤的美國機構」。

加拿大司法部早先公布的證據已經表明了該國在孟晚舟案件中的尷尬角色：在2018年12月時孟晚舟被扣押，即係加拿大皇家騎警、加拿大邊境服務局和美國聯邦調查局（FBI）三部門互相配合所致。

事已至此，當加拿大至今仍因孟晚舟一案的處理方式而深陷迷局，無力脫困時，該國在豬肉問題上的遭遇也成了美國在加拿大實際影響的一個有力註腳。