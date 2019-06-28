萊特希澤拒絕北京要求　特朗普的「不理解」與「軟接受」

此次習特會究竟會談的如何，現在誰都難以給出一個結論。在會談前，美國就提出自己這不接受那不接受，並威脅升級關稅，是為了彰顯自己的強硬立場。

大阪二十國集團（G20）峰會成了觀測中美貿易戰下一步該如何走的一個窗口。按照計劃，中國國家主席習近平當地時間6月29日11時30分與美國總統特朗普會晤。

在特習會前，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6月27日對福克斯新聞網表示：「對特習會不設任何前提。如果特習會進展順利，中國回到談判桌前並讓美中談判回到5月談的內容上是很可能的。」他還提到，特朗普（Donald Trump）是否對中國價值3,000億美元的商品徵收關稅將取決於特習會的結果。

稍早前，《華爾街日報》援引消息人士的話稱，只有美方答應一些先決條件，中國才會願意同美國談休戰。這些先決條件包括，美國解除對中國電信巨頭企業華為採購美國相關技術產品的禁令，取消全部對華懲罰性關稅，以及放棄讓中國採購更多美國商品的訴求。

庫德洛提及的為特習會不設任何前提似乎是在回應《華爾街日報》的說法，暗示美國拒絕了中國所說的習特會「預設條件」。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）6月27日透露，6月24日，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與中國副總理劉鶴通話時，斷然拒絕了劉鶴提出的「均衡協議」要求。

萊特希澤（左二）、羅斯（左三）和努欽（左四）等人都將參與特習會。（路透社）

此前，特朗普6月26日就已經威脅如果此次特習會沒有共識，他準備對所有剩餘的中國進口商品徵收關稅。不過，他提到，可能會先對3,000億美元的中國進口商品徵收較低的10%的關稅，而不是原先所說的25%。

此次習特會究竟會談得如何，現在誰都難以給出一個結論。在會談前，美國就提出自己這不接受那不接受，並威脅升級關稅，是為了彰顯自己的強硬立場、以讓自己處於談判高地。對於美國來說，它已經習慣了自己提出要求、對方答應的談判模式，即便對方有不滿，在自己的威脅之下，對方也會屈服。在它的認知體系里，只有美國可以予求予取，對方是沒有資格與美國討價還價的。

但從中美貿易戰爆發至今，美國對中國提出了諸多要求。而中國在與美國談判過程中同樣有自己的底線，從今年5月中美談判破裂原因可以看到，中國對美國明確提出了要求，比如要求美國取消對華全部的關稅、美國不應該在涉及的主權問題上要求中國讓步，美國要求中國回到5月談判時的狀態中國也不答應。

對於中國的要求，美國從心理上就難以適應，它不明白為何中國竟然也可以對自己提要求。20世紀80年代美國施壓日本的那一套方案並未在中國身上應驗，美國認為屢試不爽的招數用到中國上面並未奏效。在中美貿易戰爆發伊始，特朗普多次強調美國會贏了中國，現在的拉鋸戰證明特朗普誤判了中國。美國沒有想到中國這個對手不是可以輕易打輸的，更可能沒想到中國會這麼「難纏」。

特朗普已經表明，G20峰會的一個要務就是貿易問題。（路透社）

其實，不只是從中國身上美國感到了困惑，它與全球開打貿易戰才真正意識到自己並非無往不勝。美國想要拉攏日歐盟友等對付中國，多數盟友仍在觀望。美國對盟友開火後，盟友並未乖乖就範，美國對歐盟發出威脅後歐盟反制，特朗普5月對日本進行國事訪問，日本給足了面子但就是不在特朗普所關注的汽車關稅和農產品問題上讓步。

習慣了運用自己優勢在全球展開行動的美國，現在遭到了各國的群起而反之，這可能也是特朗普始料未及的結果。

另外，特朗普對華的種種要求予以拒絕是不想給國內造成他對華妥協的印象。他發現貿易戰這張牌好用，他對華強硬基本獲得了美國國會兩黨的支持，也成為他拉攏選票的有利工具。

進入2020年大選季的美國政壇，民主黨和共和黨2020年的總統參選人更是認為要對華強硬，民主黨6月26日舉行的首場辯論中，有多名參選人認為中國是美國最大的地緣政治威脅。他們在「學習」特朗普的時候，甚至是「青出於藍而勝於藍」。特朗普可以打中國牌，別人也可以打。

民主黨初選辯論開始，中國也是一個繞不開的話題。（路透社）

特朗普但凡對中國作出讓步，很容易就成為這些總統參選人批評的靶子，甚至會為他人作嫁，助選別的總統參選人。

特朗普只能在強硬的道路上繼續，但貿易戰的影響正在顯現，它對美國經濟的衝擊只會隨着時間以及特朗普的不斷升級愈發嚴重。當美國民眾真正感受到貿易戰所帶來的痛的時候，特朗普如何回應民眾的訴求將是關係他執政的關鍵，更關係到他能否連任。

特朗普政府不接受、不理解中國的要求有種種因素使然，經過十幾輪與中國談判，談判又一次陷入僵局，「不接受」是彰顯美國立場之舉，庫德洛和萊特希澤等人出面拒絕中國的要求是他們鷹派官員的想法。

這並不意味着特朗普個人會完全拒絕中國的一些要求。他主動致電習近平敲定G20會晤，暗示對3,000億美元中國商品徵稅稅率降低，此次隨行的美國高官與2018年阿根廷G20峰會上並未有太大出入，在拍攝G20全家福時他希望與習近平並肩站立等等，都說明他對於特習會的結果抱有一定的期待。

當中國喊出雙方都要作出妥協時， 希望能從特習會中獲得外交政績的特朗普可能並不會像他手下的鷹派高官那般「極端」。畢竟這些「不接受」導致了中美談判破裂，如果這樣的局面繼續，僵持只會持續。破局的關鍵在於雙方能作出稍許的妥協，特朗普急於與習近平會晤總要有所「表示」。