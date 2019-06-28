【專家有話說】「通美排韓」：朝鮮確立新立場？

近來，朝鮮官方頻頻發聲，一方面批評韓國擔當朝美談判中間人是自以為是，另一方面也透露出願與美國舉行第三次首腦會晤的意願。這種「通美排韓」的立場，是否是朝鮮這一階段的新嘗試？ 韓國權威朝鮮問題學者、世宗研究院副院長鄭成長為此在《香港01》撰文。 文章原標題：朝鮮外務省美國局局長的「通美排南」立場及韓國的應對方向 譯者：賈超男

朝鮮外務省的美國局局長權正根（音譯）6月27日以個人名義發表講話，「如果要進行朝美對話，美國應該採用正確的（對朝）政策，（給美國的）期限是到年末為止」，要求美國轉換對朝政策。權正根稱，「即使與美國舉行對話，也應該保持協商的姿態......要有合適的解決方案的前提下才能進行協商」。

正如上述一樣，朝鮮外務省不盡全力去尋找解決方案，不努力去尋找契合點與美國進行實務協商，而是單方面向美國要求提出解決方案。這並不是一個當事方應有的態度，體現了對美依存度過高的立場。

同時，權正根稱 「朝美對話的當事方是朝鮮和美國，從朝美敵對關係發生的根源來看，南朝鮮（韓國）也絕不應參與其中」，表現出拒絕與韓國對話的立場。權正根表示，「如果我們有需要聯繫美國的事務，我們可以使用朝美之間一直就開通着的聯絡通路（渠道），即使需要協商，朝美雙方也會直接面對面進行，不需要通過南朝鮮」，再次明確排斥與韓國對話的立場。

主張只與美國對話、拒絕與韓國對話的權正根的「通美排韓」立場，反映了朝鮮外務省一邊公開反對「美帝國主義」、一邊卻排斥同胞、只寄希望於美國的「大國推崇主義」和反民族態度。隨着無核化協商主導權由勞動黨中央委員會統一宣傳部移交到外務省，朝鮮的上述立場逐步顯現出對韓政策的變化。

眾所周知，2018年6月新加坡美朝首腦會晤的舉行如果沒有韓國政府的積極協助是不可能成型的。朝鮮此前根本無法想像與美國舉行首腦會晤，去年2月勞動黨中央委員會第一副部長金與正、統一宣傳部部長金英哲訪韓時積極提議促進美朝首腦會晤，同年3月勞動黨委員長金正恩直接向美國總統特朗普傳達促進美朝首腦會晤的意思，5月特朗普宣稱取消新加坡美朝首腦會晤時在板門店與金正恩會面積極促進第一次美朝首腦會晤的也是韓國總統文在寅及韓國政府。

除此之外，去年新加坡美朝首腦會晤以後舉行的第一次美朝高級別會晤雙方談判破裂導致美朝關係冷卻時，再次幫助美朝展開對話的也是文在寅。在這樣的背景下，朝鮮外務省美國局局長卻說，「朝美關係是建立在朝鮮國務委員長金正恩與美國總統特朗普的親密友好關係基礎發展起來的」，要求韓國遠離美朝對話，可以說這是一種背信棄義的做法。

鄭成長為韓國權威朝鮮問題專家 朝韓首腦已經在去年4.27板門店首腦會晤「達成了通過完全無核化實現半島無核化的共同目標」，並達成協議「積極努力爭取國際社會對朝鮮半島無核化的支持與合作」。 朝韓首腦通過9.19平壤首腦宣言達成協議「在積極促進朝鮮半島的完全無核化過程中緊密合作」。而現在朝鮮外務省美國局局長這樣核心幹部如此否定金正恩與文在寅達成的協議，是無視朝鮮最高領導者權威的行為，也會影響金正恩在國際社會上的信譽。 因此，如果金正恩真的下決心要改善朝韓關係、美朝關係的話，不要陽奉陰違，表面堅持反美立場，實際上卻對美國持「推崇主義」、反民族的態度，而是甄選一些堅持民族主義、積極與美進行實務協商的官員擔任重要職位。 朝鮮外務省應選的路不是拒絕與韓國對話，而是與韓國青瓦台、外交部緊密聯繫，推進與美國的無核化協商。拒絕與韓國合作、與世界大國美國單獨進行協商的態度乍一看可能很厲害，但事實上朝鮮很容易陷入外交孤立狀態，與美國的協商前途更加渺茫。 如果金正恩真的想通過與美國的協商，實現朝鮮半島的完全無核化，構築和平體制，美朝關係正常化，解除對朝制裁，建設一個更加安全繁榮的朝鮮的話，不應該把無核化協商的任務交給對美國持「大國推崇主義」態度的官員。朝鮮的無核化協商團隊除了朝鮮外務省之外，還應該有黨中央委員會統一宣傳部及國際部的幹部成員參與，以後除了與美國處理好關係之外，也要與韓國、中國緊密聯繫溝通協作。

韓國政府如果不想被朝鮮無視，贏得朝鮮的尊重的話，應該動員韓國國內專家擬寫朝鮮和美國都沒有提出的美朝協議草案，引導美朝協商取得實質上的成功。擬寫有關朝鮮無核化與美國相應措施的總括性流程表和協議草案，僅僅依靠幾名官員和少數專家的力量是不可能完成的。因此，文在寅政府應該不分保守黨派與民主黨派，召集該領域的權威專家，來擬寫另美朝都能接受的應對方案。

如果朝鮮拒絕與韓國對話，文在寅政府不應該表現出急於舉行朝韓首腦會晤的姿態，而是在國內協議的基礎上與美國就如何進行朝鮮無核化協商進行全面的、具體的協商。韓國政府為促進「終戰宣言」，在國內無法達成共識、美國沒有同意的狀態下，在2018年4月舉行朝韓首腦會晤與朝鮮簽訂「終戰宣言」。今後，韓國在與朝鮮對話之前，應該先與韓國國內的專家先協商溝通，與美國協商之後再行動。

去年9月平壤首腦會談時，文在寅積極勸導金正恩，金正恩表示，如果美國能遵循6.12美朝共同聲明的精神採取相應措施，朝鮮有意向永久廢除寧邊核設施。但是在河內美朝首腦會晤時，美國要求「廢除寧邊核設施+α的無核化措施」，朝鮮對「+α的無核化措施」沒有準備，最終談判破裂。上述狀況表明無核化協商方嚮應該先是美韓協商大方向，然後朝韓對話，最後美朝對話才能取得良好效果。