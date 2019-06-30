禮遇習近平安撫特朗普　安倍在G20的中美攻略

中美貿易戰下，作為中國的鄰國，美國的盟友，日本的位置一直顯得十分尷尬。不過從這一次G20峰會，可以看到安倍已經找到在中美之間的生存之道。

對G20峰會，外界關心的問題很顯然是現在動蕩的國際局勢和正在蔓延的貿易戰，而人們就不得不去注意中國國家主席習近平和美國總統特朗普的一舉一動，特別是6月29日舉行的雙邊會晤。

中美貿易戰下，幾乎全球都在面臨一種夾縫中的選擇——中美開始合縱連橫，其他國家如何自處？作為中國的鄰國，美國的盟友，日本的位置則更顯尷尬。不過從這一次G20峰會，可以看到安倍已經找到在中美之間的生存之道。

安倍嫻熟接待中美領導人

回顧這次G20峰會，安倍對特朗普（Donald Trump）和習近平兩人的接待都有可圈可點之處。

首先是6月27日，習近平到達大阪之後，安倍會晤習近平之後，特別準備了晚宴，可見對其的「特殊」之處。

安倍在會晤中稱「期待開啟中日關係新時代」，還邀請習近平2020年春天以國賓身份訪日。安倍說：「明年櫻花盛開之時歡迎您作為國賓訪問日本，我期待中日關係提升至新的高度。」習近平也公開表示「原則」接受邀請。

最後，雙方達成了10點共識，其中對東海問題的表述從「處理矛盾分歧」升級為「管控矛盾分歧」，安倍對「一帶一路」也表態明確，共識中稱日方認為「一帶一路」倡議是聯結多樣化地區的富有潛力的構想。

6月28日，峰會開始的第一天，安倍會晤特朗普，他抓住特朗普在5月、6月兩度訪日的頻繁程度，表示「這是美日同盟十分堅固的證據」。即使特朗普在此前剛剛批評了美日安保條約，威脅美日同盟的基礎，安倍也努力讓這次會晤變為美日「重申堅固同盟」證明。

安倍單獨為習近平設晚宴，體現了日本對中國的重視 。（路透社）

另一個細節也耐人尋味。美日首腦的拍照環節，安倍晉三伸出手來想與特朗普握手，特朗普低頭看了一眼後，然後扭過頭去。但安倍並沒表現出尷尬，而是再度提醒特朗普，最終兩人才得以握手。

安倍對特朗普的耐心，不能說毫無回報。特朗普此前已經表示願意推遲美日貿易談判，雖然他仍然把威脅放在嘴邊，但是安倍「拖延」之道基本成功。另外特朗普還再度表示對安倍會晤朝鮮領導人金正恩的「全力支持」。

可以說，安倍既給了習近平特殊的禮遇，又再度安撫了特朗普，在中美之間遊走地相當嫻熟，這在幾年前是難以想像的畫面。

大國博弈下 安倍的避險技巧

此次峰會，習近平在多個場合狠批貿易保護主義，而特朗普則公開表示「保護主義是個好東西」。而對於安倍來講，迅速適應大國博弈下日本的最新位置，是他的目標。

從兩個細節就可知，安倍已經學會了如何在中美之間「生存」。

首先，安倍在和習近平會談時談到對香港「一國兩制」和新疆問題的關切，但是表態的時間在G20峰會之前，這既是繼續跟隨美國立場的表現，又不至於激怒中國。

第二，安倍在峰會期間表示，「我對當前全球貿易形勢深感擔憂。」「全世界都在關注G20領導人的行動方向。現在是我們就維護和加強自由、公平和非歧視貿易制度發出強有力信息的時候了。」「自由」和「公平」二字兼得，這個細節透露出安倍措辭的謹慎。

安倍對安撫特朗普的情緒已經深諳其道。（美聯社）

2012年之後，中日之間因為釣魚島國有化事件關係進入冰點，高層交往就更陷入停滯，更不用說與中國領導人的關係。而中日關係的回暖，不止是中美衝突的推動，更是安倍真正擱置了在釣魚島、南海等問題上對中國的挑動。

實際上，特朗普上任之後，曾在美國2016年大選前「壓錯寶」的安倍，也有很長時間並沒適應與這位「非典型」政客的交往。安倍多次訪美的行程中又經歷了「最長時間的握手」、如同向特朗普報告工作的「卑微合影」等等情況。安倍多次在特朗普面前露出尷尬表情。

而現在安倍的表現非常不同，5月底特朗普對日本進行國事訪問，安倍為特朗普做高爾夫球場司機、為他準備美國牛肉製成的起司漢堡、陪他觀看相撲比賽等，都讓這位愛「面子」的領導人不得不感到滿意。安倍的種種安排都正中特朗普個人的需求點。

安倍開始更加重視和中國的關係，也更加學會了如何「管理」特朗普的情緒和言行，這是和以往的中日、美日關係都截然不同的情形。安倍看清了國際大勢，一味追隨美國已經不適應時代對日本的要求，這是安倍向更加獨立立場走出的一步。