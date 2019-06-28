G20峰會前提香港問題　安倍在籌算什麼?

二十國集團（G20）峰會於日本大阪正式開鑼。就在峰會的前一晚，日本首相安倍晉三特意為中國國家主席習近平單獨設宴。日本外務省發言人大菅岳史在會談後提到，安倍晉三在會面中有向習近平提及香港近期的情況。 中方一早說明，G20峰會期間不會容許外國討論香港問題。安倍此舉，難免被外界認為是在「捋虎鬚」。

早在G20峰會舉行之前，外界都關注香港近日的示威行動，會否成為中國與西方國家的討論話題。但中方早前表明，香港事務屬於中國內政，故不會在G20峰會上談及，也不會容許外國在峰會上討論香港問題。如此劃下底線，對於各國而言，無論立場如何，要顧全中國的面子，避免為己國帶來麻煩，對於香港一連串的「反送中」運動，自然不提為妙。

G20峰會在日本大阪舉行，特朗普與習近平將於周六（29日）大阪當地時間上午11時30分（香港時間上午10時30分）會面，進行外界期待已久的貿易會談。（路透社）

因此，安倍在峰會前夕的宴會上提到香港問題，驟眼看去，好像是不再顧及對中國的情面。但其實想深一層，安倍這樣做法，顯然經過深思熟慮。

安倍心思 務求八面玲瓏

香港作為亞洲金融中心、亞太區其中一個最重要的自由貿易港口，其民主進程及連帶與中國政府的關係，必然是歐美國家關注的焦點所在。而日本是歐美民主國家在亞洲的最強盟友，無論是計算日本的地緣位置、政治地位、意識形態，以至經貿合作的角度，日本政府都不可能有將香港問題擱於樓閣之理。

而吊詭的情況便出現了：觀乎安倍晉三現時的外交政策走向，他肯定不想公然得失中國，但又確實要向歐美國家「交差」，同時並要塑造日本不亢不卑的外交形象。那麼，安倍決定在峰會前稍為提及香港問題，以此作為一個折衷的辦法。

峰會舉行期間，大阪有大批示威者抗議中國政府剝奪香港人權自由。（美聯社）

不在G20提及中國內務，自然就是尊重中方的立場。安倍在峰會前一晚特意為習近平而設的晚宴上，僅提「維持一國兩制對香港的自由開放及繁榮發展至關重要」，且要透過第三者（外務省發言人）向媒體公布，那就是間接向外界表明：日本尊重中方的想法，但日本並沒有怯於向中國談到應該需要提及的香港民主問題。

繼早前為美國充當「波斯灣協調者」、揚言願意會見金正恩，在朝核問題上出一分力等外交舉措，最新的這個動作，進一步體現了安倍晉三懷柔各方、八面玲瓏的外交政策，而這個做法，就是現今日本應該繼續履行的外交方針。

安倍晉三的外交智慧，在這年的國際變局間發揮得淋漓盡致。（路透社）

香港問題已難再擺上檯面討論

而相信在這兩天峰會上，無論日本或美國，都已經不太可能會提及香港。一來是因為香港問題涉及「一國兩制」，對中方而言，被認為是內政，實在是相當敏感的話題；二來則在中美貿易戰的大環境下，美日等國若公然在G20峰會的強大鎂光燈下提及香港，客觀而言只會是節外生枝。

安倍選擇在峰會前夕，輕描淡寫香港問題，可算是盡顯安倍的外交智慧，為日本身處的這個尷尬位置，謀取了最好的出路。