【G20峰會】習近平與特魯多無正式雙邊會談

G20峰會已經結束，習近平與多國領導人舉行了正式雙邊會談，不過，他並未與加拿大總理特魯多舉行正式會談，而只是站立交談。

大阪二十國集團（G20）領導人峰會6月29日落下帷幕。截至本文刊布時間，根據中國官方發佈的習近平參會消息，他與美國總統特朗普（Donald Trump）、德國總理默克爾、印尼總統佐科等人都舉行了雙邊會談，但並沒有有關他與加拿大總理特魯多雙邊會談的消息。

不過，特魯多（Justin Trudeau）辦公室稱，28日，特魯多與習近平在G20峰會期間進行了「積極、建設性的溝通」。

特魯多辦公室一位不願透明姓名的高官向路透社稱，特魯多與習近平會談不止一次（more than once）。加拿大媒體Global News拍攝的視頻顯示，特魯多與習近平進行了簡短的會談。

G20峰會開幕式上，特魯多與習近平的位置是臨近的。（路透社）

加拿大政府官員還表示，其實在日本NHK準備的文化表演之前，特魯多和習近平兩人也互相進行了交流，不過沒有透露具體內容。

6月28日的G20工作午餐上，特魯多和習近平相鄰而坐，但是在攝像頭拍到的幾分鐘內雙方沒有任何交流。特魯多回頭看了習近平一眼，看到習近平正在和旁邊工作人員交談，沒有上前插話，後來等習近平空閑下來，他也沒有與其對話。

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）6月27日表示，加拿大一直試圖與中國在外交層面進行對話，而且非常願意在G20期間進行更高層面的接觸。她說，加拿大獲得了全世界的支持，加拿大仍然在為解救加拿大公民而努力。

孟晚舟被捕一事暫時還沒有解決，中加關係回暖仍需要時間。（路透社）

為了能與中國進行對話，加拿大現在嚴重依賴美國總統特朗普。特朗普上周在華盛頓承諾會幫助特魯多。方慧蘭拒絕回答加拿大對特朗普的具體請求，但是表示加拿大和美國的夥伴關係非常鐵。

從加拿大方面的表態來看，它希望能與北京溝通打破目前的僵局，並且為此也在尋求外界的幫助來緩和與北京的關係。但從習近平與特魯多並沒有正式會談可以看出，兩國仍沒有坐下來談的共識。

加拿大按照美國的要求將中國電訊企業華為首席財務官孟晚舟扣押，北京認為這有政治、外交因素的干擾，而加拿大則堅持這是司法問題。而中國關押了兩名加拿大人，加拿大認為這是北京的報復。在孟晚舟案仍無解的狀況下，中加關係的緊張還會持續。

而中美貿易戰也對中加改善關係造成影響。美國將華為和孟晚舟一案看成了與中國談判的籌碼，特朗普此前就提到華為可以是中美貿易協議的一部分。此次大阪G20峰會上，中美宣布重啟貿易談判，雙方之間的拉鋸仍將持續。

也就是說，中加關係的轉圜很可能要等到中美貿易談判能有一個好的結果之後。