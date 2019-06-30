【G20峰會】美國與土耳其峰會好過預期　戲劇性逆轉事出有因

G20峰會前美國揚言會制裁土耳其。但埃爾多安對此並不在意，更預判美國不會發動制裁。G20峰會後，美土的竟真的出現了轉機。

2019年二十國集團（G20）大阪峰會6月28至29日舉行。6月29日，土耳其總統埃爾多安與美國總統特朗普將舉行雙邊會談。

會談期間，埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）強調，土耳其與美國是戰略合作夥伴，這一戰略合作夥伴關係促使土美兩國在許多領域必須保持團結。

另一邊，特朗普（Donald Trump）也回應道：埃爾多安總統希望從奧巴馬（Barack Obama）政府購買愛國者導彈，但奧巴馬政權沒有出售給土耳其，奧巴馬時期沒有公平對待土耳其。S-400 導彈防禦系統問題是一個複雜的問題，我們正在尋找其他解決方案，必須公平對待（土耳其）。

埃爾多安在抵達大阪前就斷言，美國不會因為俄羅斯導彈一事制裁土耳其。（視覺中國）

美土元首如此融洽的會晤實在微妙，因為就在G20峰會前，美土兩國還因為土耳其購買俄羅斯S-400導彈事件鬧得不可開交。特朗普甚至威脅要對土耳其實施制裁，除非它放棄購買計劃。

埃爾多安也在6月20日表示，拒絕退縮。他還斷言美國不會制裁土耳其，只是虛張聲勢，並承諾若美國真的對土耳其發起制裁，他將會進行反制。

僅僅五天，美土的關係便出現了轉機。6月25日，土耳其伊斯坦布爾一家法院還解除了美國駐伊斯坦布爾領事館一名僱員的監視居住狀態，美國對此表示「歡迎」。

兩國種種互動反映出了美土關係出現轉機，埃爾多安的預判似乎正在應驗，為何美土關係會在短短時間內出現了如此變化？

分析人士認為，這微妙現象背後反映出的是美土雙方「各有所需」的結果。

埃爾多安（右）與特朗普會面後，讓美土關係出現了轉圜的空間。（新華社）

首先是土耳其。自2016年土耳其未遂軍變後，美國與被認為是未遂軍變總策劃人的穆罕默德·居蘭（Muhammed Fethullah Gulen）關係曖昧不明，以及美國在敘利亞內戰中對土耳其最大國際安全隱患庫爾德人的支持，讓美土關係幾次陷入緊張。

特朗普上台後，雙方關係也並未得到緩和，特朗普還多次威脅制裁土耳其經濟，讓土耳其的政治和經濟面臨動蕩。在這樣的背景下，土耳其與俄羅斯「交好數年」。

然而，隨着敘利亞局勢逐漸得到控制，土耳其與歐美之間的關係也在擱置中經歷了一定的平復期，美土雙方關係也出現了轉圜的空間。

再加上，埃爾多安的心腹——執政黨正義與發展黨（正發黨）候選人、前總理耶爾德勒姆6月23日輸掉了伊斯坦布爾市長的選舉，讓埃爾多安遭遇他執政以來的重大打擊，這也促使他急於用外交「成果」來緩解此次打擊。

從埃爾多安參與G20峰會前釋放美國領事館僱員，以及他信誓旦旦向國內保證美國不會制裁土耳其，足以說明土耳其想要此次的峰會會晤向特朗普主動示好，扭轉美土關係。

S-400的訂單或許只是埃爾多安開始與美接觸的借口之一，為他繼續在美俄之間「玩平衡」的籌碼之一。

至於美國方面，基於特朗普「商人總統」的特性考量，他也想藉此機會為美國防務公司洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin LMT）和雷神（Raytheon RTN）向土耳其爭取訂單。

畢竟如果土耳其同意俄羅斯的交易，馬丁公司將不得不重新調整其供應鏈，生產F-35戰鬥機的部件，同時改變其生產時間表。

為了避免馬丁公司的軍售出現損失，也為向土耳其賣更多的軍事武器，特朗普很可能會傾向於緩和美土關係，推動美土軍售協議的達成。基於此判斷，特朗普也想藉此機會試探埃爾多安，美土在未來兩三年也有一個重新接觸的空間，雙方關係很可能與過去兩年相比出現較大的轉變。