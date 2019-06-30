如何看待特朗普稱中國是「戰略夥伴」？

特朗普在此G20者會上說了很多「漂亮話」，顯示出了中美之間關係正朝着積極方向進展。那麼，中美關係是否真如特朗普所言如此樂觀？

中國國家主席習近平和美國總統特朗普6月29日在日本大阪舉行了會晤。會晤結束後，特朗普舉行了一場記者會，向輿論介紹了此次會晤的情況。

記者會上，特朗普（Donald Trump）明確表示，不會再繼續加徵中國關稅，並且會和中國繼續合作，重啟兩國之間的貿易談判談判。

不僅如此，他在會談中談到華為，稱華為問題極為複雜，他得將華為的問題留在美中貿易談判的最後處理。不過，他已允許美國公司繼續向華為出售產品。

之後一位記者問道，中美應該如何看待對方，到底是戰略夥伴、競爭對手或敵人？

對此特朗普回應：「我想我們是戰略夥伴（strategic partners），我們可以相互幫助。如果最後有一個對的協議，這對我們彼此都非常棒（we can be great to each other）。」

習近平在G20期間與特朗普舉行會晤，此次會晤後中美經貿磋商重新開啟。（路透社）

總結來看，特朗普在此次記者會之上說了很多「漂亮話」，顯示出了中美之間關係正朝着積極方向進展，中美貿易爭端也出現了解決的空間。那麼，中美關係是否真如特朗普所言如此樂觀？

分析認為，外界不需要對特朗普所言過於可觀，中美兩國關係在短時間內不會出現變化，即便兩國貿易爭端出現短暫轉圜空間，中美之間的摩擦在未來還會不斷出現。

這樣的判斷基於中美矛盾根源。中美貿易戰爆發的根本原因是中美之間的結構性矛盾，中國的崛起讓美國的「一極獨霸」的世界格局受到了挑戰，基於這樣的背景之下，中美之間的任何問題都有可能成為美國施壓中國的重要工具和籌碼。

從貿易戰到孟晚舟被捕事件，再到美國聯合各國「圍剿」華為，美國自2018年以來的種種行為，這些事件的發生足以證明美國對中國的「不滿」和發起貿易戰的原因並非僅僅是「中美的貿易逆差」。

中美之間的結構性矛盾的解決是需要經歷一個漫長的階段，並非是兩國領導人簡單的會晤便可以徹底結束，中美一年多來一波三折的貿易談判就是最好的證明。基於此，中美未來的關係還是會出現波折，兩國爭端也不會再短期內結束。

特朗普稱中國為「戰略夥伴」也只是安撫人心的言辭而已。（路透社）

基於此，分析認為特朗普所言不排除是為了給北京政府的一個口頭上的「交代」。

在習近平和特朗普會晤之前，習近平就已經表示，願意同特朗普總統在大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，雙方經貿團隊將認真落實兩國元首的重要指示。

足以說明習近平此次與特朗普見面就想向從特朗普口中得到答案。中方既然將此問題公開的擺在輿論場之上。作為回應，特朗普自然會做出「客套式」的回答，而這也正是北京和華盛頓都需要的。

畢竟中美貿易戰打了一年多，兩國的企業和人民在其中受到不少的衝擊和影響，中美國內對此也是人心惶惶，特朗普此時說出「中國是戰略合作夥伴」，「兩國在貿易上還會繼續合作」對緩和市場和民眾心理情緒也起到了一定積極的作用。

由此判斷，戰略夥伴」也只是特朗普表現政治正確，特朗普在記者會上所言，都是他在安撫外界，展現「政治正確的一個說辭而已。只要中美結構性矛盾存在一天，中美之間的糾紛和摩擦將不會消失。